سپریم کورٹ نے چھوٹو گینگ کے سرغنہ سمیت تین مجرمان کی سزائے موت برقرار رکھی

سپریم کورٹ نے غلام رسول عرف چھوٹو اور اس کے ساتھیوں کی سزائے موت کو برقرار رکھتے ہوئے ان کی اپیلیں خارج کر دیں۔ یہ فیصلہ راجن پور میں 2016 میں پولیس اہلکاروں کے قتل اور اغوا کے کیس سے متعلق ہے۔
سپریم کورٹ نے ایک اہم فیصلے میں چھوٹو گینگ کے سرغنہ غلام رسول عرف چھوٹو سمیت تین مجرمان کی سزائے موت کو برقرار رکھا ہے۔ جسٹس ہاشم کاکڑ کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے یہ فیصلہ سنایا، جس میں جسٹس اشتیاق ابراہیم اور جسٹس صلاح الدین پنہور بھی شامل تھے۔ یہ کیس راجن پور کے تھانہ اچھ میں 2016 میں درج ہونے والی ایک ایف آئی آر سے متعلق ہے، جس میں چھوٹو گینگ پر پولیس اہلکار وں کے قتل ، زخمی کرنے اور اغوا کے سنگین الزامات عائد کیے گئے تھے۔ کیس کی سماعت کے دوران عدالت نے مجرمان کے وکیل کی جانب سے اٹھائے گئے اعتراضات کو مسترد کرتے ہوئے سزائے موت برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا۔ عدالت میں پیش ہونے والے حقائق کے مطابق، چھوٹو گینگ نے 2016 میں راجن پور کے علاقے میں دہشت گردی کا راج قائم کر رکھا تھا۔ انہوں نے 24 پولیس اہلکار وں کو اغوا کر لیا تھا، جب پولیس کی گولیاں ختم ہو گئیں تھیں۔ اہلکاروں کو چھڑوانے کے لیے پاک فوج کو طلب کرنا پڑا تھا۔ مجرمان کے وکیل نے مؤقف اختیار کیا کہ ایف آئی آر میں ملزمان کے عرف ناموں کا ذکر ہے، جس سے یہ سوال اٹھتا ہے کہ پولیس کو ان کے اصل ناموں کے بارے میں کیسے معلوم ہوا؟
تاہم، ایڈیشنل پراسیکیوٹر جنرل پنجاب رائے اختر حسین نے عدالت کو بتایا کہ ملزمان کا سابقہ مجرمانہ ریکارڈ پولیس کے پاس موجود تھا۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ ذاتی دشمنی کے مقدمات کو چھوٹو گینگ کے مقدمات سے موازنہ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ گینگ اپنے علاقے میں ایک طاقتور اور دہشت گرد تنظیم تھی۔ جسٹس صلاح الدین پنہور نے اس بات پر زور دیا کہ چھوٹو گینگ اپنے علاقے کا بادشاہ بن گیا تھا، جس کی وجہ سے پولیس اسٹیشن بند کر دیے گئے تھے۔ ٹرائل کورٹ نے اس کیس میں 22 ملزمان کو سزائیں سنائیں تھیں، جن میں سے 20 کو سزائے موت اور 2 کو کم عمری کے باعث عمر قید کی سزا دی گئی تھی۔ بعد میں ہائیکورٹ نے 8 ملزمان کو شناخت پریڈ میں نقائص کی بنیاد پر بری کر دیا اور دیگر کی سزائے موت کو عمر قید میں تبدیل کر دیا۔ تاہم، سپریم کورٹ نے آج غلام رسول عرف چھوٹو، اسحاق اور خالد کی سزائے موت کو برقرار رکھتے ہوئے ان کی اپیلیں خارج کر دیں۔ عدالت نے دیگر مجرمان کی عمر قید کی سزائیں بھی برقرار رکھیں۔ یہ فیصلہ پاکستان میں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ایک اہم پیش رفت ہے اور یہ پیغام دیتا ہے کہ قانون کا عمل دخل ناگزیر ہے۔ اس کے علاوہ، کراچی میں غیر قانونی ادویات بنانے والی ایک فیکٹری کو پکڑا گیا ہے اور کورنگی اور پاک کالونی میں لوٹ مار اور گاڑی چوری کی وارداتوں کی فوٹیجز بھی سامنے آئی ہیں۔ ایکسپریس میڈیا گروپ کی جانب سے شائع کردہ یہ خبریں اور حالات حاضرہ سے متعلق معلومات پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ پر دستیاب ہیں
سپریم کورٹ چھوٹو گینگ سزائے موت غلام رسول راجن پور پولیس اہلکار اغوا قتل دہشت گردی
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Army Chief Bajwa's remarkable achievements throughout his serviceGeneral Bajwa was awarded the position as Chief of Army Staff (COAS) in November 2016.
Read more »
Katherine Johnson, NASA mathematician portrayed in 'Hidden Figures', dies at 101In 2016, NASA named a research facility for Johnson in her hometown of Hampton, Virginia.
Read more »
Australia revert to using Kookaburra balls only in domestic cricketCricket Australia introduced the Dukes ball in 2016.
Read more »
اب کی بار ’’مائنس ون‘‘ نہیں ؟دیکھا جائے تو پاکستان کی تاریخ 1948سے 2016 تک مائنس ون کے واقعات سے بھری پڑی ہے۔دلچسپ بات ہے کہ یہ معاملہ صرف سیاست ہی نہیں بلکہ ریاست کے... کالم پڑھئے: تحریر: آصف علی بھٹی DailyJang
Read more »
فرحان سعید اور عروہ حسین کا راہیں جدا کرنے کا فیصلہ - ایکسپریس اردواداکارہ عروہ حسین اور گلوکار فرحان سعید 2016ء میں رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے تھے
Read more »
شوکت مرزیوئیف ایک بار پھر ازبکستان کے صدر منتخب - ایکسپریس اردو65 سالہ شوکت مرزیوئیف 2003 سے 2016 تک وزیر اعظم بھی رہے اور 2016 سے صدر کے عہدے پر فائز ہیں
Read more »