سپریم جوڈیشل کونسل نے ججوں کے ضابطہ اخلاق میں کلیدی ترامیم منظور کر لیں

سپریم جوڈیشل کونسل نے ججوں کے ضابطہ اخلاق میں ترامیم کی منظوری دی ہے، جس کے تحت اس کا دائرہ کار وفاقی آئینی عدالت اور وفاقی شرعی عدالت کے ججوں تک بڑھا دیا گیا ہے، جبکہ سماجی اور ثقافتی تقریبات میں شرکت پر پابندیاں ختم کر دی گئی ہیں۔
سپریم جوڈیشل کونسل (ایس جے سی) نے ججوں کے ضابطہ اخلاق میں کلیدی ترامیم کی منظوری دے دی ہے، جس کے تحت اس کے دائرہ کار کو وسیع کیا گیا ہے اور عوامی تقریبات میں شرکت پر بعض پابندیوں میں نرمی کی گئی ہے۔ نظرثانی شدہ ضابطہ اخلاق اب نہ صرف سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کے ججوں پر لاگو ہوگا بلکہ وفاقی آئینی عدالت اور وفاقی شرعی عدالت کے ججوں پر بھی اس کا اطلاق ہوگا۔ یہ فیصلہ عدالتی نظام میں یکسانیت اور شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے ایک اہم قدم سمجھا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ، نئی ترامیم میں ججوں کو سماجی اور ثقافتی تقریبات میں شرکت کی اجازت دی گئی ہے، جو پہلے ممنوع تھی۔ تاہم، سیاسی اور سفارتی تقریبات میں شرکت کے لیے اب بھی چیف جسٹس کی پیشگی منظوری ضروری ہوگی۔ یہ تبدیلیاں عدالتی ذمہ داریوں اور عوامی مصروفیات کے درمیان توازن قائم کرنے کی کوشش کا حصہ ہیں۔ سپریم جوڈیشل کونسل نے آرٹیکل 15 کے پیراگراف دو اور تین میں بھی ترمیم کی ہے، جس میں وفاقی آئینی عدالت کو باضابطہ طور پر ضابطہ اخلاق میں شامل کیا گیا ہے۔ اس سے قبل، ججوں پر سماجی، ثقافتی، سیاسی اور سفارتی اجتماعات میں شرکت پر عمومی پابندی تھی۔ لیکن اب ان پابندیوں میں نرمی کی گئی ہے، جس سے ججوں کو معاشرتی زندگی میں حصہ لینے کا موقع ملے گا، جبکہ حساس تقریبات میں شرکت کے لیے حفاظتی اقدامات برقرار رکھے گئے ہیں۔ یہ اقدام عدلیہ کے وقار اور غیر جانبداری کو برقرار رکھنے کے ساتھ ساتھ ججوں کی شخصی آزادیوں کا بھی احترام کرتا ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ اس سے عدالتی نظام میں بہتری آئے گی اور ججوں کو عوام کے قریب آنے کا موقع ملے گا۔ ان ترامیم کا مقصد عدالتی کردار کو مضبوط بنانا اور ججوں کے لیے ایک واضح فریم ورک فراہم کرنا ہے۔ نئے ضابطے کے تحت، ججوں کو مشاورتی اجلاسوں، علمی کانفرنسوں اور دیگر تعلیمی تقریبات میں شرکت کی اجازت ہوگی، جس سے ان کے علمی افق کو وسعت ملے گی۔ تاہم، انھیں کسی بھی ایسی تقریب سے گریز کرنا ہوگا جو ان کی غیر جانبداری پر سوالیہ نشان ڈال سکے۔ یہ ضابطہ اخلاق تمام عدالتی اداروں پر یکساں طور پر لاگو ہوگا، جس میں وفاقی آئینی عدالت اور وفاقی شرعی عدالت بھی شامل ہیں۔ اس سے انصاف کی فراہمی میں یکسانیت اور اعتماد میں اضافہ متوقع ہے۔ سپریم جوڈیشل کونسل کی طرف سے جاری کردہ اعلامیے کے مطابق، یہ ترامیم فوری طور پر نافذ العمل ہوں گی اور تمام ججوں کو ان پر عمل کرنا لازمی ہوگا۔ یہ اصلاحات عدلیہ کی کارکردگی کو بہتر بنانے اور عوامی اعتماد کو بحال کرنے کے وسیع تر ایجنڈے کا حصہ ہیں.
سپریم جوڈیشل کونسل (ایس جے سی) نے ججوں کے ضابطہ اخلاق میں کلیدی ترامیم کی منظوری دے دی ہے، جس کے تحت اس کے دائرہ کار کو وسیع کیا گیا ہے اور عوامی تقریبات میں شرکت پر بعض پابندیوں میں نرمی کی گئی ہے۔ نظرثانی شدہ ضابطہ اخلاق اب نہ صرف سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کے ججوں پر لاگو ہوگا بلکہ وفاقی آئینی عدالت اور وفاقی شرعی عدالت کے ججوں پر بھی اس کا اطلاق ہوگا۔ یہ فیصلہ عدالتی نظام میں یکسانیت اور شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے ایک اہم قدم سمجھا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ، نئی ترامیم میں ججوں کو سماجی اور ثقافتی تقریبات میں شرکت کی اجازت دی گئی ہے، جو پہلے ممنوع تھی۔ تاہم، سیاسی اور سفارتی تقریبات میں شرکت کے لیے اب بھی چیف جسٹس کی پیشگی منظوری ضروری ہوگی۔ یہ تبدیلیاں عدالتی ذمہ داریوں اور عوامی مصروفیات کے درمیان توازن قائم کرنے کی کوشش کا حصہ ہیں۔ سپریم جوڈیشل کونسل نے آرٹیکل 15 کے پیراگراف دو اور تین میں بھی ترمیم کی ہے، جس میں وفاقی آئینی عدالت کو باضابطہ طور پر ضابطہ اخلاق میں شامل کیا گیا ہے۔ اس سے قبل، ججوں پر سماجی، ثقافتی، سیاسی اور سفارتی اجتماعات میں شرکت پر عمومی پابندی تھی۔ لیکن اب ان پابندیوں میں نرمی کی گئی ہے، جس سے ججوں کو معاشرتی زندگی میں حصہ لینے کا موقع ملے گا، جبکہ حساس تقریبات میں شرکت کے لیے حفاظتی اقدامات برقرار رکھے گئے ہیں۔ یہ اقدام عدلیہ کے وقار اور غیر جانبداری کو برقرار رکھنے کے ساتھ ساتھ ججوں کی شخصی آزادیوں کا بھی احترام کرتا ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ اس سے عدالتی نظام میں بہتری آئے گی اور ججوں کو عوام کے قریب آنے کا موقع ملے گا۔ ان ترامیم کا مقصد عدالتی کردار کو مضبوط بنانا اور ججوں کے لیے ایک واضح فریم ورک فراہم کرنا ہے۔ نئے ضابطے کے تحت، ججوں کو مشاورتی اجلاسوں، علمی کانفرنسوں اور دیگر تعلیمی تقریبات میں شرکت کی اجازت ہوگی، جس سے ان کے علمی افق کو وسعت ملے گی۔ تاہم، انھیں کسی بھی ایسی تقریب سے گریز کرنا ہوگا جو ان کی غیر جانبداری پر سوالیہ نشان ڈال سکے۔ یہ ضابطہ اخلاق تمام عدالتی اداروں پر یکساں طور پر لاگو ہوگا، جس میں وفاقی آئینی عدالت اور وفاقی شرعی عدالت بھی شامل ہیں۔ اس سے انصاف کی فراہمی میں یکسانیت اور اعتماد میں اضافہ متوقع ہے۔ سپریم جوڈیشل کونسل کی طرف سے جاری کردہ اعلامیے کے مطابق، یہ ترامیم فوری طور پر نافذ العمل ہوں گی اور تمام ججوں کو ان پر عمل کرنا لازمی ہوگا۔ یہ اصلاحات عدلیہ کی کارکردگی کو بہتر بنانے اور عوامی اعتماد کو بحال کرنے کے وسیع تر ایجنڈے کا حصہ ہیں
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