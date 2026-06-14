سپر ہائی وے پر تیز رفتار ٹرک سے موٹر سائیکل پر حملہ، خواتین ہلاک

لاہور کی چھیپا کے قریب سپر ہائی وے پر طاقتور ٹریفک حادثے میں 30 سالہ خاتون ہلاک ہو گئی جبکہ اس کے شوہر اور بچہ زخمی ہو گئے۔ پولیس نے ڈرائیور کو حراست میں لے لیا۔
سپر ہائی وے پر الآصف اسکوائر کے قریب طاقتور ٹریفک حادثے میں موٹر سائیکل سوار خاتون ہلاک ہو گئی جبکہ اس کے شوہر اور بچہ زخمی ہو گئے۔ چھیپا کے ضلعی پولیس کے مطابق، حادثہ رینجرز چوکی کے قریب، تیز رفتار ٹرک نے موٹر سائیکل کو دھmak کر مارا، جس کے نتیجے میں خاتون موقع پر ہی جان بھی حق ہو گئی۔ ہلاک ہونے والی خاتون 30 سالہ ثناء زوجہ ماجد کی شناخت کی گئی۔ لاش کو ایمبولینس سے عباسی شہید اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ایس ایچ او سچل ولایت شاہ کے مطابق، حادثے کے发生后 پولیس نے فوری کارروائی کی اور ڈرائیور کو حراست میں لے لیا۔ ابتدائی تحقیقات سے معلوم ہوا کہ خاتون اپنے شوہر اور بچے کے ساتھ موٹر سائیکل پر سفر کر رہی تھیں کہ پیچھے سے آنے والے تیز رفتار ٹرک نے انہیں دھمک دیا۔ اس حادثے میں خاتون ہلاک ہو گئی جبکہ شوہر اور بچہ معمولی ان subunit زخمی ہو گئے.
سپر ہائی وے پر الآصف اسکوائر کے قریب طاقتور ٹریفک حادثے میں موٹر سائیکل سوار خاتون ہلاک ہو گئی جبکہ اس کے شوہر اور بچہ زخمی ہو گئے۔ چھیپا کے ضلعی پولیس کے مطابق، حادثہ رینجرز چوکی کے قریب، تیز رفتار ٹرک نے موٹر سائیکل کو دھmak کر مارا، جس کے نتیجے میں خاتون موقع پر ہی جان بھی حق ہو گئی۔ ہلاک ہونے والی خاتون 30 سالہ ثناء زوجہ ماجد کی شناخت کی گئی۔ لاش کو ایمبولینس سے عباسی شہید اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ایس ایچ او سچل ولایت شاہ کے مطابق، حادثے کے发生后 پولیس نے فوری کارروائی کی اور ڈرائیور کو حراست میں لے لیا۔ ابتدائی تحقیقات سے معلوم ہوا کہ خاتون اپنے شوہر اور بچے کے ساتھ موٹر سائیکل پر سفر کر رہی تھیں کہ پیچھے سے آنے والے تیز رفتار ٹرک نے انہیں دھمک دیا۔ اس حادثے میں خاتون ہلاک ہو گئی جبکہ شوہر اور بچہ معمولی ان subunit زخمی ہو گئے
ٹریفک حادثہ سپر ہائی وے لاہور ہلاکت پولیس
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