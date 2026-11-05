سپٹمبر میں موبائل فون اسمبلی میں 20 فیصد کمی، مقامی طلب 96 فیصد پوری
پی ٹی اے کے تازہ اعداد و شمار کے مطابق سپٹمبر میں مقامی موبائل فون اسمبلی میں 20 فیصد کمی ریکارڈ کی گئی جبکہ سال کے پہلے نو ماہ میں مجموعی پیداوار 7 فیصد کم ہوئی۔
پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی (پی ٹی اے) کے جاری کردہ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق مہینہ ستمبر میں مقامی سطح پر موبائل فونز کی اسمبلی میں سالانہ بنیادوں پر 20 فیصد کمی واقع ہوئی ہے، تاہم مہینے کے آغاز کے مقابلے میں یہ تعداد 46 فیصد اضافے کا شکار رہی۔
یہ اعداد و شمار واضح کرتے ہیں کہ اس عرصے کے دوران مقامی صنعت کاروں نے کل 2.42 ملین ہینڈ سیٹس اسمبل کیں۔ پی ٹی اے نے جمعرات کو ان تفصیلات کو شائع کیا ہے جو ملکی موبائل فون مارکیٹ کی موجودہ صورتحال اور داخلی پیداواری صلاحیت کے بارے میں اہم اشارے فراہم کرتی ہیں۔Also readامریکی سپریم کورٹ نے کیلیفورنیا میں 20 ہزار ووٹ الگ رکھنے کی درخواست مسترد کردی
پہلے نو ماہ کی مجموعی پیداوار میں کمی
موجودہ مالی سال کے پہلے نو ماہ کے دوران ملک میں موبائل فونز کی مقامی اسمبلی میں 7 فیصد کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ اس مدت کے تحت کل پیداوار 21.08 ملین یونٹس تک محدود رہی، جو گزشتہ سال کے اسی عرصے کے مقابلے میں واضح کمی ظاہر کرتی ہے۔
مقامی صنعت کاروں کا غالب کردار اور مارکیٹ شیئر
سپٹمبر کے ماہ میں مقامی طور پر اسمبل کیے گئے موبائل فونز نے پاکستان میں موبائل فونز کی کل طلب کا 96 فیصد حصہ پورا کیا، جو کہ ڈسٹری بیوشن چینلز اور برآمدات کے حوالے سے ایک قابل ذکر کارکردگی ہے۔
سال کے پہلے نو ماہ کے دوران مقامی اسمبلی نے کل طلب کا 88 فیصد حصہ فراہم کیا، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ بیرونی برآمدات کے مقابلے میں داخلی پیداوار مارکیٹ کی بنیادی ضروریات کو پورا کرنے میں مرکزی کردار ادا کر رہی ہے۔
کامیاب ترین برانڈز اور صنعتی رہنما
مقامی اسمبلی کے شعبے میں وائی جی او ٹی ایل (VGO TEL) نے نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 2.5 ملین یونٹس کی اسمبلی کے ساتھ سر فہرست رہی، جس نے مارکیٹ میں اپنے آپ کو ایک بڑے کھلاڑی کے طور پر ثابت کیا۔
اس فہرست میں انفکس (Infinix) نے 1.96 ملین یونٹس کی اسمبلی کے دوسرا نمبر حاصل کیا، جبکہ آئی ٹیل (itel) نے 1.59 ملین یونٹس اسمبل کر تیسرے مقام پر قابض رہی، جو کہ ان کی مارکیٹ پینٹریشن کو ظاہر کرتی ہے۔
اس کے علاوہ ٹیکنو (Tecno)، سیمسنگ (Samsung)، ویوو (Vivo) اور نوکیا (Nokia) جیسے دیگر بڑے برانڈز بھی مقامی موبائل فون اسمبلی میں شامل ہیں، جن کی سرگرمیاں ملک کی ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کو مستحکم کرنے میں معاون ہیں۔
صنعتی سست روی کا تجزیہ اور مستقبل کا منظر
حالیہ اعداد و شمار اس امر کی عکاسی کرتے ہیں کہ اگرچہ مقامی تیاری میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن سالانہ بنیادوں پر کمی ایک سست روی کی نشاندہی کرتی ہے۔ یہ رجحان صنعتی پیداوار اور عالمی مارکیٹ کی طلب کے درمیان توازن کو سمجھنے کے لیے اہم ہے۔
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