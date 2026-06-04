سپیس ایکس کو گرائمز کاؤنٹی میں ٹیرافاب منصوبے کے لیے ٹیکس ایبٹمنٹ ملے، مقامی عوام کی شدید مخالفت

ٹرکس اور وسائل پر دباؤ کے خدشات کے باوجود، سپیس ایکس اور ٹیسلا نے ٹیکساس کے گرائمز کاؤنٹی میں چپ مینوفیکچرنگ کے منصوبے کے لیے 100٪ ٹیکس ایبٹمنٹ حاصل کیا۔ اس فیصلے نے دیہی کمیونٹی میں شدید ردعمل اور آئندہ آئی پی او کے اثرات پر سوالات اٹھائے۔
سپیس ایکس نے بدھ کو ٹیکساس کے گرائمز کاؤنٹی میں اپنے تجویز کردہ ٹیرافاب چپ مینوفیکچرنگ منصوبے کے لیے ٹیکس کی خصوصی رعایت حاصل کی، حالانکہ مقامی رہائشیوں کی شدید مخالفت کے باوجود جنہوں نے اس ترقی کے مقامی وسائل پر دباؤ ڈالنے اور دیہی کمیونٹی کو بگاڑنے کے خدشے ظاہر کیے۔ یہ منصوبہ سپیس ایکس کی راکٹ اور سیٹلائٹ کمیونیکیشن کے علاوہ ایڈوانسڈ کمپیوٹنگ انفراسٹرکچر اور گھریلو چپ پیداوار میں توسیع کے لیے ایک مرکزی قدم ہے-ایک ایسا مقصد جسے سرمایہ کار کمپنی کی مستقبل کی ترقی کا اہم ستون سمجھتے ہیں۔ اگلے ہفتے سپیس ایکس کو تاریخی درجے کا سب سے بڑا آئی پی او لانچ کرنے کا امکان ہے جس کی متوقع قیمت 1.
75 ٹریلین ڈالر ہے، اور سرمایہ کار اس بات کا جائزہ لیں گے کہ کیا کمپنی اپنی خلائی برتری کو مصنوعی ذہانت اور سیمی کنڈکٹر مینوفیکچرنگ جیسے نئے منڈیوں میں بدل سکتی ہے۔ اس ضمن میں تین تجاویز پر ووٹ ڈالا گیا جو ایک پرتشدد سماعت کے بعد ہوا، جس میں سو سے زائد رہائشیوں نے گرائمز کاؤنٹی کے کورٹ ہاؤس میں حصہ لیا۔ ہالوں تک پھیلی ہجوم نے کمیشنرز کے سامنے عوامی رائے پیش کی۔ بڑے حصہ داروں نے بتایا کہ منصوبے کی وجہ سے پانی اور بجلی کے وسائل پر دباؤ پڑ سکتا ہے، جنگلی حیات کو نقصان پہنچ سکتا ہے اور دیہی علاقے کی فطری خوبصورتی خراب ہو سکتی ہے۔ ایک رہائشی نے آنسووں کے ساتھ برصغیر کی صنعتی ترقی کے ماحول اور کمیونٹی پر متوقع اثرات کو بیان کیا۔ گرائمز کاؤنٹی کی آبادی تقریباً 34,000 ہے، جہاں وسیع رینچ اور کھلی زمینیں موجود ہیں۔ رہائشیوں کا کہنا تھا کہ تجویز کردہ مقام، گبنس کریک ریزروائر کے نزدیک، رات کے سیاہ آسمان، abundant wildlife اور پر سکون زرعی طرز زندگی کا حامل ہے۔ ووٹ کے نتیجے میں گرائمز کاؤنٹی کو گبنس کریک ریزروائر کے قریب چپ مینوفیکچرنگ اور ایڈوانسڈ کمپیوٹنگ فیسلٹی کے لیے ٹیکس ایبٹمنٹ پر مذاکرات کرنے کی اجازت ملے گی۔ سپیس ایکس اور اس کے شریک، ٹیسلا، ابتدائی طور پر 55 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کریں گے جسے پوری طرح تعمیر ہونے پر 119 ارب ڈالر تک بڑھایا جا سکتا ہے۔ دونوں کمپنیوں کے سراغدار ایلون مسک ہیں۔ تین کمیشنرز نے تینوں تجاویز کی تائید کی: ایک جو سپیس ایکس کی بنیادی ڈھانچے، روزگار اور سرمایہ کاری کی ذمہ داریوں کو واضح کرتی ہے؛ ایک جو ری انویسٹمنٹ زون بناتی ہے جس سے سپیس ایکس کو ٹیکس کے فوائد ملتے ہیں؛ اور ایک جو اس کی پراپرٹی ٹیکس بوجھ کو کم کرتی ہے۔ مخالف رائے رکھنے والے کمییشنر ٹلولوس نے ووٹ سے پہلے کہا:"مجھے اس بات سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہم انہیں 100٪ ٹیکس ایبٹمنٹ دے رہے ہیں۔" اس نے تجویز پیش کی کہ کاؤنٹی کو ٹیکس کی جگہ سالانہ 20 ملین ڈالر کی ادائیگی (پائلٹ) ملے۔ مسک نے بدھ کے آخر میں ایکس پر پوسٹ کرتے ہوئے کہا کہ یہ معاہدہ پھر بھی کاؤنٹی کی آمدنی میں تقریباً 25٪ اضافہ کرے گا اور گرائمز کاؤنٹی کے لیے سب سے بڑا ریونیو سورس بن جائے گا۔ انہوں نے وضاحت کی کہ چپ مینوفیکچرنگ پلانٹس کے لیے مہنگے آلات کی بڑی سرمایہ کاری ضروری ہے اور جائیداد کے ٹیکس سے منصوبے کی عالمی مسابقت میں کمی آ سکتی ہے۔ مخالفت کے باوجود کچھ افراد نے اس کے معاشی فوائد کی حمایت کی اور کہا کہ یہ دیہی کاؤنٹی کو روزگار اور سرمایہ کاری فراہم کرے گا اور امریکہ کو چین کے مقابلے میں ہائی ٹیک میں برتری حاصل کرنے میں مدد دے گا۔ متعدد رہائشیوں نے ووٹ میں تاخیر کی درخواست کی، کیونکہ انہیں منصوبے کے دائرہ کار اور اثرات کے بارے میں کافی معلومات نہیں دی گئی تھیں۔ شِرِلِی ہیس، جو تجویز کردہ مقام کے نزدیک رہتی ہیں، نے مقامی پانی اور بجلی کے وسائل پر دباؤ کے خوف کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ "ڈویلپرز یوزیٹیز کا استعمال تو کرتے ہیں مگر ادائیگی نہیں کرتے اور ٹیکس دہندگان بل ادا کرتے ہیں۔" کیری بوست نے بھی روشنی کی آلودگی اور وسائل کے استعمال پر تشویش ظاہر کی۔ کچھ رہائشیوں نے سوال اٹھایا کہ کاؤنٹی کے حکام ایک ایسی کمپنی کو کیوں ٹیکس کی مراعات دے رہے ہیں جو اپنے آئی پی او سے 75 ارب ڈالر کی آمدنی کی توقع رکھتی ہے۔ سادی می نے کہا، "میں دنیا کے سب سے امیر آدمی کے لیے ٹیکس ایبٹمنٹ کے خلاف ہوں۔ آپ مجھے ایلون کی مدد کے لیے دل نہیں دلا سکتے۔ آپ ہمارے وسائل اور طرز زندگی پر بلیک فرائیڈ ڈیل پیش کر رہے ہیں۔
Spacex ٹیکس ایبٹمنٹ چپ مینوفیکچرنگ گرائمز کاؤنٹی ٹیکنالوجی
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