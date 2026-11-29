سپین میں الیکشن: پیڈرو سانشینز کی حکومت کے مستقبل کا حتمی فیصلہ
سپین میں ہونے والے تاریخی انتخابات میں سوشلسٹ وزیر اعظم پیڈرو سانشینز کی کوشش ہے کہ وہ دائیں بازو کی جماعتوں کو شکست دے کر یورپ کی سیاسی سمت کو متاثر کریں۔
ہفتے کے روز سپین میں پارلیمانی انتخابات کا تاریخی دن ہوا جب سوشلسٹ وزیر اعظم پیڈرو سانشینز نے ووٹرز کی بڑھی ہوئی تعداد کو اپنی پالیسیوں کی تائید سمجھتے ہوئے الیکشن میں حصہ لیا۔ سانشینز کے لیے یہ موقع اس لیے اہم ہے کہ رائے عامہ کی سرویز میں بتایا گیا تھا کہ دائیں بازو کی پاپولر پارٹی اور وکس پارٹی مل کر پہلی بار حکومت بنا سکتے ہیں، جو 1975 میں فرانکو کی وفات کے بعد سے پہلا موقع ہوگا۔
سانشینز کی حکمت عملی اور انتخابی نتائج
پیڈرو سانشینز کی سوشلسٹ پارٹی کو کم از کم 176 نشستیں حاصل کرنا ہیں تاکہ وہ 350 رکنی پارلیمان میں اکثریت برقرار رکھ سکے اور اپنی پالیسیوں کو اگلی چار سال کے لیے جاری رکھ سکیں۔ صبح ساڑھے دس بجے (1300 جی ایم ٹی) کے مطابق ووٹنگ میں شمولیت کی شرح 45.7 فیصد تھی، جو 2023 کے آخری انتخابی نتیجے کے مقابلے میں پانچ فیصد پوائنٹس زیادہ ہے، جو اسپین کے ذرائع ابلاغ نے اس وقت کے لیے ایک ریکارڈ قرار دیا ہے۔ سانشینز نے مدرد میں ووٹ ڈالنے کے بعد وضاحت کی کہ بڑھی ہوئی شمولیت انہیں اپنے مستقبل کے منصوبوں کو عملی شکل دینے کے لیے زیادہ طاقتور بنائے گی۔Also readShehbaz Sharif to visit Russia for talks with Putin on trade, energy and regional ties
یورپ کے لیے سیاسی اثرات اور خطری
اس انتخاب کا نتائج نہ صرف سپین بلکہ پورے یورپ کے لیے اہمیت کا حامل ہیں کیونکہ آئندہ ایک سال میں فرانس میں صدارتی اور پولینڈ و اٹلی میں مقننہ کے انتخابات ہونے والے ہیں۔ پیڈرو سانشینز، جو یورپ کے چند بائیں بازو کے رہنماؤں میں سے ایک ہیں، بین الاقوامی سطح پر ترقی پسند حلقوں میں پسندیدہ ہیں، لیکن مہنگائی اور رہائش کے مسائل نے ان کی آٹھ سالہ مدت کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ اگر وکس جیسی انتہائی دائیں بازو کی جماعت حکومت میں شامل ہوئی تو یہ سپین کی جمہوریت کی تبدیلی کے بعد پہلی بار ہوگا، جس سے کچھ ووٹرز میں تشویش پائی جاتی ہے کہ معاشرتی حقوق پیچھے جائیں گے، خاص طور پر خواتین اور فرانکو کے شکاریوں کے لیے۔
اپوزیشن جماعتوں کا ردعمل اور الزامات
پاپولر پارٹی کے لیڈر البرٹو نونیز فیجو، جنہوں نے 2023 کے انتخابات میں سب سے زیادہ نشستیں حاصل کی تھیں لیکن حکومت بنانے میں ناکام رہے، نے سانشینز پر ڈر پھیلانے کا الزام لگاتے ہوئے ووٹرز سے کہا کہ وہ ڈر کے بجائے یادداشت کے ساتھ ووٹ ڈالیں۔ انہوں نے سانشینز کی سربراہی میں ہوئے کرپشن کے اسکینڈلز، کولیٹی کے علیحدگی پسندوں کے ساتھ لچک اور بجٹ نہ پاس ہونے پر تنقید کی ہے۔ اس کے علاوہ، وکس پارٹی کے لیڈر سانتیاگو اباسکل نے بھی ووٹرز سے کہا کہ وہ ڈر کے بغیر ووٹ ڈالیں تاکہ مستقبل میں انہیں افسوس نہ ہو، اور انہوں نے غیر ملکی کارکنوں کی ملک سے اخراج کی اپیل کی ہے۔
مہاجرین کی صورتحال اور رہائشی بحران کا اثر
سپین میں مہاجرین کی تعداد میں اضافہ اور کینییری جزائر میں ہونے والے مہاجرین کے بحران نے سانشینز کی کھلی پالیسی کو زیرِ بحث لا دیا ہے، کیونکہ سپین کی آبادی تقریباً 50 ملین ہے جو زیادہ تر مہاجرین کی وجہ سے بڑھ رہی ہے اور حکومت کے مطابق یہ معاشی نمو کا سبب بن رہی ہے۔ دوسری طرف، دائیں بازو کی جماعتیں رہائش کے بڑھتے ہوئے اخراجات پر سانشینز کو ذمہ دار ٹھہراتی ہیں، خاص طور پر ان اقدامات کے بعد جب انہوں نے اجارہ داری کے قوانین کی مخالفت کی تھی۔ وکس پارٹی نے مہاجرین کو رہائشی بحران اور دیگر مسائل سے جوڑ کر نوجوان نسل کی خوشامد کی ہے اور غیر قانونی مہاجرین کی ملک بدری کا مطالبہ کیا ہے۔
موجودہ صورتحال اور مستقبل کے امکانات
ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر سوشلسٹ پارٹی 176 نشستیں حاصل کرنے میں ناکام رہی تو وہ ایک ایسی پارلیمان میں ہو سکتی ہے جہاں وکس پارٹی حکومت بنانے کے لیے کنگمیکر کی حیثیت رکھتی ہے۔ مدرد میں ایک شہری اینڈریس زمبرانو نے کہا کہ موجودہ صورتحال فکر انگیز ہے اور تبدیلی کی ضرورت ہے، جبکہ بارسیلونا میں ایک استاد اتزیار لوپیز نے امید ظاہر کی کہ ابہام ختم ہو کر مزدوروں کی حالت بہتر ہوگی۔ یہ الیکشن سپین کے اندرونی مسائل اور یورپ کے باہری سیاسی ماحول کو متوازن کرنے کا ایک اہم موڑ ثابت ہو سکتا ہے۔
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