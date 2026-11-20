سکری ایسوسی ایشن کا 10 لاکھ ٹن چینی برآمد کرنے کا مطالبہ
PSMA کا کہنا ہے کہ چینی صنعت کی مالی مشکلات کا حل صرف 10 لاکھ ٹن اضافی چینی کے فوری برآمد اور مکمل ڈی ریگولیشن میں ہے۔
پاکستان شوگر ملز ایسوسی ایشن ( PSMA) کے شمالی زون نے چینی کی ایک لاکھ ٹن اضافی اسٹاک کے فوری برآمد اور مکمل ڈی ریگولیشن کا مطالبہ کیا ہے۔ یہ اقدام چینی صنعت کے سنگین مالی مشکلات کو حل کرنے کے لیے ضروری قرار دیا گیا ہے۔ اسٹیٹمنٹ میں واضح کیا گیا کہ نومبر 2026 کو سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ایک لاکھ ٹن چینی برآمد کے لیے موجود ہے۔
صنعت کی مالی اوضاع اور قرضے
ایسوسی ایشن کے مطابق، اس صنعت کو گزشتہ سال کی کرشنگ سیزن کے اختتام سے لے کر ہر سال یکساں اعداد و شمار حکومت کو فراہم کیے جا رہے ہیں۔ ابتدائی طور پر ان اعداد و شمار کو مسترد کیا گیا تھا، لیکن بعد میں ان کی درستگی قبول کر لی گئی۔ صنعت کے نمائندوں نے بتایا کہ سرکاری پالیسی میں برآمدات میں رکاوٹیں ڈالنا ایک پرانا رجحان رہا ہے۔Also readUS dollar hovers near 19-month high, Aussie falls after soft jobs data
چینی کی قیمتوں کا موازنہ عالمی مارکیٹ سے کیا جائے تو پاکستان میں یہ قیمتیں دنیا میں سب سے کم ہیں۔ تاہم، اس کی قیمتیں صنعت کے لیے کافی نہیں ہیں۔ صنعت کے تمام اخراجات، خاص طور پر گنے کی خریداری کے لیے ایک ہزار ارب روپے، بینکوں سے حاصل کردہ قرضوں پر چل رہے ہیں۔
برآمدات میں تاخیر کی شکایات
ایسوسی ایشن کے ایک بیان کار نے کہا کہ مارچ 2026 سے صنعتی نمائندوں کی جانب سے چینی کی برآمدات کی اجازت کے لیے کئی درخواستیں دی گئی ہیں، لیکن انہیں نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ صنعت کے ذرائع کا کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے برآمدات کو روکنے یا تاخیر کا رجحان گزشتہ کئی سالوں سے جاری ہے۔
صنعتی نمائندے سوال اٹھاتے ہیں کہ مالی طور پر مشکلات کا شکار چینی ملز نئی کرشنگ سیزن کیسے شروع کریں گی؟ اس صنعت کے لیے موجودہ مالی نظام کو برقرار رکھنا مشکل ہو چکا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ صرف ایک لاکھ ٹن چینی کے برآمد اور مکمل ڈی ریگولیشن ہی صنعت کے لیے راستہ نکل سکتا ہے۔
صنعتی ماہرین کی تجاویز اور حل
چینی کی برآمدات کو فوری اجازت دی جائے، کیونکہ یہ اضافی اسٹاک ملک کے اندرونی استعمال کے لیے نہیں ہے۔ صنعتی نمائندوں کا نقطہ نظر ہے کہ جب برآمدات نہیں ہوتیں تو صنعت کے پاس نقدی جاری نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے وہ قرضوں کی قسطیں ادا نہیں کر پاتے۔
ایک ہزار ارب روپے کے قرضوں کا بوجھ صنعت کو سنبھالنے سے قاصر بنا دیتا ہے۔ چینی کی قیمتوں میں کمی کی وجہ سے بھی صنعت کو نقصان ہو رہا ہے۔ عالمی سطح پر چینی کی قیمتیں ہیں، لیکن پاکستان میں اس کی قیمتیں کم ہیں، جس سے صنعت کی منافع کمائی متاثر ہو رہی ہے۔
اگلے اقدامات اور حکومتی ردعمل
حکومت کی جانب سے ابھی تک اس معاملے پر کوئی واضح اقدام سامنے نہیں آیا ہے۔ صنعتی نمائندے مطالبہ کر رہے ہیں کہ حکومت چینی برآمدات کے لیے فوری اجازت دے۔ ایسا نہ ہونے کی صورت میں صنعت کو مزید مالی نقصان ہو سکتا ہے۔
چینی کی برآمدات کے لیے سرکاری پالیسی میں تبدیلی کی ضرورت ہے۔ ایک لاکھ ٹن چینی کی برآمد سے نہ صرف صنعت کو فائدہ ہوگا بلکہ ملک کی ایکسپورٹ آمدنی میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے۔ صنعتی نمائندے کا کہنا ہے کہ حکومت کو چینی کی برآمدات کو روکنے کی بجائے انہیں فروغ دینا چاہیے۔
Get an alert when there is news on EconomyFollow Economy