سکر کے ایس سی مجید علی مکو کو دو سال قید کی سزا
سکر کے ایس سی مجید علی مکو کو لیول الیکشن میں دھاندلی کے الزام میں دو سال قید اور چالیس لاکھ روپے جرمانہ ہوا۔
سکر کی عدالت نے ضلعی اور سیشن جج اللہ بخش گبول کی سربراہی میں قائم عدالت میں لیول الیکشن ز میں دھاندلی کے مقدمے میں فیصلہ سناتے ہوئے ایس سی مجید علی مکو کو دو سال قید کی سزا سنی ہے۔ اس ضمن میں مجید علی مکو کو بیس لاکھ روپے کا جرمانہ اور متاثرہ امیدواروں کو دس لاکھ روپے کا معاوضہ ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔
عدالتی فیصلہ اور سزا کی تفصیلات
ضلعی اور سیشن جج اللہ بخش گبول نے عدالتی کارروائی کے دوران یہ واضح کیا کہ ایس سی مجید علی مکو پر عائد ہونے والا جرم ثابت ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے انہیں سنگین سزا سنائی گئی ہے۔ عدالتی حکمنامے کے مطابق، اگر متعلقہ شخص معاوضے کی رقم ادا کرنے میں ناکام رہا تو انہیں مزید تین ماہ قید کی سزا کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔Also readCountries allowing US military operations against Iran will become targets: IRGC
انتخابی دھاندلی اور ذمہ دار عہدیدار
مقدمے میں سامنے آنے والے ثبوتوں کی روشنی میں یہ بات ثابت ہوئی کہ یونین کونسل نمبر ۱۰ میں ہونے والے مقامی حکومت کے انتخابات کے دوران دھاندلی کا سامنا ہوا تھا۔ مجید علی مکو کو اسی یونین کونسل کے لیے رٹرننگ افسر کے طور پر تعینات کیا گیا تھا، لیکن انہوں نے اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے میں ناکامی برتی اور اختیارات کا غلط استعمال کیا۔
الیکشن کمیشن کا کردار اور شکایت
الیکشن کمیشن آف پاکستان نے براہ راست ایس سی مجید علی مکو کے خلاف ایک فوجداری شکایت درج کی تھی، جس کی بنیاد پر یہ مقدمہ چلا گیا۔ شکایت درج کروانے کے بعد عدالتی کارروائی کا عمل آگے بڑھا اور آخر کار جج اللہ بخش گبول نے اس مقدمے کا فیصلہ سنا کر قانونی نفاذ کو یقینی بنایا۔
معاوضہ اور متاثرہ امیدواروں کے حقوق
عدالت نے فیصلہ جاری کرتے ہوئے یہ بھی حکم دیا کہ مجید علی مکو مخالف امیدوار غلام یاسین اور دعہ خان کو دس لاکھ روپے کا معاوضہ ادا کریں گے۔ یہ رقم ان امیدواروں کو دی جائے گی جنہیں دھاندلی کی وجہ سے نقصان پہنچا تھا، اور یہ معاوضہ انہیں ان کے قانونی حقوق دینے کا ایک اہم قدم تھا۔
قید کی سزا اور جیل کا منتقلی
عدالتی حکم کے فوری نفاذ کے بعد ایس سی مجید علی مکو کو گرفتار کر لیا گیا اور انہیں سینٹرل جیل منتقل کر دیا گیا ہے۔ وکیل کی جانب سے دی گئی معلومات کے مطابق، یہ عمل عدالتی فیصلے کے بعد اٹھایا گیا پہلا اہم قدم تھا، جس کے تحت مجرم کو سزا بھگتنے کے لیے جیل بھیجا گیا۔
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