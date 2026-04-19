سکندر رضا کا پی ایس ایل کی توسیع اور نوجوان ٹیلنٹ پر سیر حاصل گفتگو

لاہور قلندرز کے سینیئر کرکٹر سکندر رضا نے پی ایس ایل میں نئی ٹیموں کے اضافے کو مثبت قدم قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے کھلاڑیوں کی تعداد میں اضافہ ہوگا اور نئے ٹیلنٹ کو سامنے لانے میں مدد ملے گی، تاہم انہوں نے واضح کیا کہ راتوں رات کوئی بڑا تغیر نہیں آئے گا اور اس میں وقت لگے گا۔ انہوں نے حال ہی میں ہونے والے میچز میں اپنی کارکردگی پر بھی روشنی ڈالی اور تسلیم کیا کہ بطور سینیئر بلے باز ان کی ذمہ داری زیادہ تھی اور وہ وکٹ پر زیادہ وقت گزارنے میں ناکام رہے۔
پاکستان سپر لیگ ( پی ایس ایل ) میں نئی ٹیموں کی شمولیت کو ایک خوش آئند اقدام قرار دیتے ہوئے لاہور قلندرز کے تجربہ کار کرکٹر سکندر رضا نے کہا ہے کہ اس سے کھلاڑیوں کا پول بڑھے گا اور مستقبل میں مزید باصلاحیت کھلاڑی سامنے آئیں گے۔ ایکسپریس نیوز کو خصوصی انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پی ایس ایل میں دو نئی ٹیموں، یعنی ملتان سلطانز اور حیدرآباد کنگز کے بعد اب راولپنڈی کو شامل کرنے کا فیصلہ ایک درست سمت میں قدم ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگرچہ یہ اقدامات کھلاڑیوں کی دستیابی کو بڑھائیں گے، تاہم نئے
اسٹارز کی تلاش ایک طویل المدتی عمل ہے اور اس میں کئی سال لگ سکتے ہیں۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ لیگ کو آج کے مقام تک پہنچانے میں ابتدائی پانچ فرنچائز مالکان کا کردار نہایت اہم رہا ہے، جنہوں نے نہ صرف ابتدائی دور میں سرمایہ لگایا بلکہ دس سال تک مسلسل اپنی ٹیموں کو برقرار بھی رکھا۔ انہی کی مستقل مزاجی اور سرمایہ کاری کی بدولت ہی لیگ کا دائرہ کار وسیع ہوا اور اب نئی ٹیموں کا اضافہ ممکن ہو سکا۔ سکندر رضا نے کرکٹ کے میدان سے باہر کے تنازعات اور ان کے کھیل پر اثرات کے حوالے سے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ اگر کوئی کھلاڑی میدان سے باہر کے معاملات سے متاثر ہو رہا ہے تو اسے میدان میں قدم نہیں رکھنا چاہیے۔ اگر وہ میچ کا حصہ بن رہے ہیں تو پھر انہیں بیرونی باتوں کو بھلا کر اپنی پوری توجہ کھیل پر مرکوز کرنی چاہیے۔ انہوں نے حالیہ میچوں میں اپنی ٹیم کی کارکردگی پر بات کرتے ہوئے اعتراف کیا کہ خراب کارکردگی کی بڑی وجہ سینیئر بلے بازوں کی ناکامی تھی، اور اس میں ان کا اپنا کردار بھی نمایاں ہے۔ انہوں نے کہا کہ بطور سینیئر بلے باز ان کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ وکٹ پر زیادہ وقت گزاریں اور ٹیم کے لیے ایک بڑا مجموعہ مرتب کریں، لیکن وہ اس میں ناکام رہے۔ انہوں نے بولرز کی کارکردگی کو سراہا اور کہا کہ انہوں نے بہتر کھیل کا مظاہرہ کیا۔ کراچی میں میچ کے دوران پچ کی کنڈیشنز کو سمجھنے میں ناکامی کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انہوں نے اس غلطی سے سبق سیکھا ہے اور آئندہ میچوں میں بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ غیر ملکی اور مقامی کھلاڑیوں کے درمیان ہم آہنگی اور تعلقات کے حوالے سے سکندر رضا نے کہا کہ نہ صرف لاہور قلندرز کی ٹیم میں بلکہ دیگر ٹیموں میں بھی پاکستانی کھلاڑیوں کے ساتھ ان کا وقت بہت اچھا گزرتا ہے۔ نئے کھلاڑی بھی ان کا بہت احترام کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ایک ایسا مثبت اور خوشگوار ماحول بنتا ہے جہاں انہیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ وہ بیرون ملک سے آئے ہیں۔ انہوں نے ایک مثال دیتے ہوئے بتایا کہ حال ہی میں اسامہ میر نے بھی ان سے کہا تھا کہ ان کی ٹیم میں بہت کم غیر ملکی کھلاڑی آئے ہیں، صرف دو ہی شامل ہوئے ہیں۔ یہ بات اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ ٹیموں میں بین الاقوامی اور مقامی کھلاڑیوں کے درمیان تعلقات کس قدر مضبوط اور بھائی چارے پر مبنی ہیں۔ یہ گہرا تعلق نہ صرف میدان میں ٹیم کی کارکردگی کو بہتر بناتا ہے بلکہ کھلاڑیوں کی ذاتی زندگی میں بھی سکون اور اطمینان فراہم کرتا ہے۔ اس دوران، خبروں کے مطابق، پی ایس ایل 11 کے ایک میچ میں لاہور قلندرز نے راولپنڈیز کو 32 رنز سے شکست دی ہے۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ملکی تاریخ کی سب سے بڑی میراتھن اور سائیکلنگ ریس کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں، جو کہ ملک میں کھیلوں کے فروغ کے لیے ایک اور مثبت پیش رفت ہے
