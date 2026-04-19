سکندر رضا کا پی ایس ایل کی توسیع پر اظہار خیال، نئے ستاروں کی تلاش پر زور

کرکٹر سکندر رضا نے پی ایس ایل میں نئی ٹیموں کے اضافے کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے کھلاڑیوں کا پول بڑھے گا لیکن نئے ستاروں کی تلاش میں وقت لگے گا۔ انہوں نے آف دی فیلڈ معاملات کو کھیل پر اثر انداز نہ ہونے دینے اور سینئر کھلاڑیوں کی ذمہ داریوں پر بھی روشنی ڈالی۔
پاکستان سپر لیگ ( پی ایس ایل ) میں نئی ٹیموں کی شمولیت کے فیصلے کو کرکٹ ر سکندر رضا نے خوش آئند قرار دیا ہے۔ ایکسپریس نیوز کو دیے گئے ایک خصوصی انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ اس اقدام سے کھلاڑی وں کا پول بڑھے گا، تاہم انہوں نے اس امر پر بھی زور دیا کہ نئے ستاروں کی تلاش میں وقت لگے گا اور یہ عمل راتوں رات مکمل نہیں ہو گا۔ سکندر رضا نے لیگ کی موجودہ صورتحال کا سہرا ابتدائی پانچ فرنچائز مالکان کو دیا جنہوں نے لیگ کے آغاز میں اہم کردار ادا کیا اور دس سال تک قائم رہے۔ انہی کی بدولت سب سے پہلے ملتان
سلطانز اور اب اسلام آباد یونائیٹڈ اور کراچی کنگز کے علاوہ دو نئی ٹیموں، راولپنڈی رائیڈرز اور حیدرآباد ہنٹرز کا اضافہ ہوا ہے۔ ایک سوال کے جواب میں سکندر رضا نے واضح کیا کہ اگر آف دی فیلڈ معاملات آپ کے کھیل کو متاثر کر رہے ہیں تو میدان میں اترنا ہی نہیں چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر آپ میچ میں حصہ لے رہے ہیں تو باہر کی پریشانیوں کو بھول جانا چاہیے۔ انہوں نے تسلیم کیا کہ چند میچز میں خراب کارکردگی کی وجہ سے ان کی ٹیم کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، جس میں سینئر بیٹسمین، بشمول وہ خود، پرفارم نہیں کر سکے۔ سکندر رضا نے اپنی کارکردگی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ انہیں وکٹ پر زیادہ وقت گزارنا چاہیے تھا۔ انہوں نے بالرز کی کارکردگی کو سراہا اور کراچی میں میچ کے دوران وکٹ کو سمجھنے میں ناکامی کا اعتراف کیا۔ انہوں نے سیکھے گئے اسباق کی بنیاد پر اگلے میچز میں بہتر کارکردگی دکھانے کا عزم ظاہر کیا۔ سکندر رضا نے لاہور قلندرز کے اندرونی ماحول کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ نہ صرف ان کی ٹیم بلکہ دیگر ٹیموں کے پاکستانی کھلاڑیوں کے ساتھ بھی ان کا وقت اچھا گزرتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ نئے کھلاڑی ان کا بہت احترام کرتے ہیں اور ایسا دوستانہ ماحول بن جاتا ہے جس میں انہیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ وہ باہر سے آئے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اسامہ میر کے حالیہ بیان کا بھی حوالہ دیا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ان کی ٹیم میں صرف دو غیرملکی کھلاڑی شامل ہیں۔ یہ بیان پی ایس ایل میں غیرملکی کھلاڑیوں کی کم شمولیت کی جانب اشارہ کرتا ہے، حالانکہ لیگ میں غیرملکی کھلاڑیوں کی تعداد بڑھتی رہی ہے
سکندر رضا پی ایس ایل کرکٹ نئی ٹیمیں کھلاڑی