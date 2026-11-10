سکھر میں آتش بازی کا سامان برآمد، 3 افراد حراست میں
سکھر میں حساس اداروں اور پولیس کی مشترکہ کارروائی میں لاکھوں روپے کا آتش بازی کا سامان برآمد ہوا اور 3 افراد حراست میں لیے گئے۔ تحقیقات اور قانونی کارروائی جاری ہے۔
سکھر میں حساس اداروں اور پولیس نے مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے لاکھوں روپے مالیت کا آتش بازی کا سامان برآمد کیا اور 3 افراد کو حراست میں لے لیا۔ پولیس کے مطابق یہ کارروائی سکھر کے سی سیکشن تھانے کی حدود پرانا سکھر میں خفیہ اطلاع پر کی گئی۔
یہ کارروائی ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب گزشتہ روز سکھر کے سٹی بائی پاس پر واقع پاکستان کلب کے شادی ہال میں دیوالی کی تقریب کے دوران آتش بازی سے آگ لگ گئی تھی۔ اس واقعے میں فرنیچر اور سجاوٹ سمیت قیمتی سامان جل کر خاکستر ہو گیا تھا جبکہ دو افراد زخمی ہوئے تھے۔Also readپٹرول اور ہائی سپিড ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کا اعلان
پرانا سکھر میں خفیہ اطلاع پر کارروائی کی تفصیل
سکھر پولیس اور حساس اداروں نے پرانا سکھر میں مشترکہ کارروائی کے دوران بھاری مقدار میں آتش بازی کا سامان اپنی تحویل میں لیا۔ کارروائی سے قبل خفیہ اطلاع موصول ہونے کی بات کہی گئی ہے، جس کی بنیاد پر چھاپہ مارا گیا۔
برآمد کیے گئے سامان کی مالیت لاکھوں روپے بتائی جاتی ہے۔ فی الحال سامان کی مکمل تفصیل، مقدار اور اس کی ملکیت سے متعلق کوئی حتمی تفصیل سرکاری طور پر جاری نہیں کی گئی۔
پولیس کے مطابق واقعے کی مزید تحقیقات جاری ہیں اور تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ ابتدائی معلومات کے مطابق برآمد ہونے والا سامان اس نوعیت کا ہے جس کی ذخیرہ اندوزی اور نقل و حمل پر قانونی پابندیاں لاگو ہو سکتی ہیں۔
پاکستان کلب آتشزدگی کے بعد کی صورتحال
ذرائع کے مطابق حالیہ کارروائی کو پاکستان کلب میں آتشزدگی کے واقعے کے بعد آتش بازی کے سامان کے خلاف شروع کیے گئے اقدامات کا حصہ قرار دیا جا رہا ہے۔ تاہم اس حوالے سے کسی سرکاری بیان میں باضابطہ تصدیق سامنے نہیں آئی۔
پاکستان کلب کے شادی ہال میں لگنے والی آگ نے تقریب میں موجود افراد کو خوفزدہ کر دیا اور قیمتی سجاوٹ کو نقصان پہنچایا۔ دو زخمی افراد کی حالت سے متعلق مزید تفصیلات واقعے کے ذرائع سے سامنے نہیں آئیں۔
اس واقعے کے بعد شہر میں تقریبات کے دوران آتش بازی کے استعمال پر سوالات اٹھے ہیں۔ حکام کی جانب سے یہ واضح کرنا باقی ہے کہ آیا آئندہ تقریبات کے لیے کوئی نئی ہدایات جاری کی جائیں گی یا نہیں۔
حراست میں لیے گئے افراد اور قانونی کارروائی
پولیس نے کارروائی کے دوران 3 افراد کو حراست میں لیا ہے، تاہم ان کے نام اور مکمل کوائف ابھی تک جاری نہیں کیے گئے۔ ان افراد کا تعلق برآمد شدہ سامان سے ہونے کے حوالے سے تحقیقات کی جا رہی ہیں اور انہیں مشتبہ افراد کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔
واقعے کی مزید تحقیقات اور قانونی کارروائی جاری ہے، جس کے دوران برآمد شدہ سامان اور حراست میں لیے گئے افراد کے بیانات کا جائزہ لیا جائے گا۔ عدالتی کارروائی یا مقدمے کے اندراج سے متعلق معلومات آنے والے دنوں میں سامنے آنے کی توقع ہے۔
شہری حلقوں کے لیے اس کارروائی کا مطلب یہ ہے کہ آتش بازی سے متعلق غیر قانونی سرگرمیوں پر نظر رکھی جا رہی ہے۔ پاکستان کلب جیسے واقعات سے بچنے کے لیے تقریبات کے منتظمین کو حفاظتی اقدامات کی پابندی کرنا ہوگی۔
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