سکھر میں اونٹ پر بہیمانہ تشدد: وزیراعلیٰ سندھ کا نوٹس، ملزمان کے خلاف کارروائی کا حکم

صالح پٹ، سکھر میں پیش آنے والے ایک دل دہلا دینے والے واقعے میں، تین افراد نے مبینہ طور پر ایک اونٹ پر حملہ کیا اور اس کی ٹانگ کاٹ دی۔ وزیراعلیٰ سندھ نے فوری نوٹس لیتے ہوئے علاج اور ملزمان کی گرفتاری کا حکم دے دیا۔ واقعے پر جانوروں کے حقوق کے کارکنوں اور عام شہریوں کی جانب سے شدید غم و غصے کا اظہار۔
صالح پٹ کے علاقے جانو جی میں ایک ہولناک واقعہ سامنے آیا ہے، جہاں ایک اونٹ پر مبینہ طور پر تین افراد نے اس وقت بہیمانہ حملہ کیا، جب اس نے مقامی تالاب سے پانی پیا۔ ملزمان نے مبینہ طور پر جانور کی ٹانگ کاٹ دی اور پھر اسے کافی دور تک گھسیٹا۔ اونٹ کے مالک، غلام مصطفیٰ شمبھانی نے صحافیوں کو بتایا کہ اس کا پیاسا اونٹ ملک عمر کے تالاب پر گیا تھا۔ شمبھانی کے مطابق، ملک عمر کے ملازمین، جن کی شناخت قربان بروہی، رسول بخش شیخ اور مصطفیٰ کے طور پر ہوئی، نے کلہاڑی کا استعمال کرتے ہوئے اونٹ کی ٹانگ کاٹ کر اسے
سزا دی۔ شمبھانی نے اس ہولناک واقعے کے بعد کی صورتحال بیان کرتے ہوئے کہا: “تین آدمیوں نے زخمی اونٹ کو ٹریکٹر سے باندھا اور ڈیڑھ کلومیٹر تک گھسیٹنے کے بعد اسے پھینک دیا۔ ہم اونٹ کی چیخیں سن کر وہاں پہنچے، اور وہ خون میں لت پت پڑا تھا۔” مالک نے فوری طور پر واقعے کی رپورٹ مقامی پولیس میں درج کروائی۔ اس واقعے پر صوبائی قیادت نے فوری توجہ دی۔ وزیراعلیٰ سندھ، سید مراد علی شاہ نے اس وحشیانہ فعل کا فوری اور سخت نوٹس لیا۔ براہ راست مذمت کرتے ہوئے، وزیراعلیٰ نے کہا، “ایک بے زبان جانور کے ساتھ اس طرح کا سلوک کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کیا جائے گا۔” وزیراعلیٰ شاہ نے چیئرمین ضلع کونسل سکھر، سید کمیل شاہ کو ہدایت جاری کی ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ اونٹ کو جامع طبی علاج فراہم کیا جائے۔ سید کمیل شاہ نے تصدیق کی ہے کہ وہ اونٹ کے مالک کے ساتھ براہ راست رابطے میں ہیں اور علاج جاری ہے۔ ہدایات کے بعد، مختيار کار اور ایک ویٹرنری ڈاکٹر فوری طبی امداد فراہم کرنے کے لیے جائے وقوعہ پر پہنچے۔ وزیراعلیٰ شاہ نے بعد میں تصدیق کی کہ ابتدائی علاج کے بعد شدید زخمی اونٹ کو کراچی میں جدید اور خصوصی علاج کے لیے منتقل کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے اس بات کی بھی تصدیق کی کہ اس گھناؤنے فعل کے ذمہ داروں کے خلاف قانونی کارروائی جاری ہے۔ واقعے کی خبر پھیلتے ہی، جانوروں کے حقوق کے کارکنوں اور عام شہریوں کی جانب سے شدید ردعمل سامنے آیا۔ لوگوں نے سوشل میڈیا پر اس واقعے کی مذمت کی اور مجرموں کو سخت سزا دینے کا مطالبہ کیا۔ جانوروں کے حقوق کی تنظیموں نے بھی اس معاملے پر شدید احتجاج کیا اور حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ مستقبل میں اس طرح کے واقعات کو روکنے کے لیے موثر اقدامات کرے۔ یہ واقعہ جانوروں کے ساتھ سلوک کے حوالے سے سندھ میں موجود مسائل کو اجاگر کرتا ہے۔ جانوروں کے تحفظ کے قوانین کی کمزوری اور ان پر عمل درآمد کی کمی کی وجہ سے ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ جانوروں کے تحفظ کے قوانین کو مزید سخت کرے اور ان پر عمل درآمد کو یقینی بنائے تاکہ مستقبل میں اس طرح کے واقعات سے بچا جا سکے۔ اس کے علاوہ، لوگوں میں جانوروں کے حقوق کے بارے میں آگاہی پیدا کرنے کی بھی ضرورت ہے تاکہ وہ جانوروں کے ساتھ ہمدردی اور احترام کا سلوک کریں۔ اس واقعے نے ایک بار پھر معاشرے میں موجود وحشت اور بے حسی کو بے نقاب کیا ہے۔ یہ واقعہ انسانیت کے زوال کی ایک المناک مثال ہے اور اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ہمیں اپنے رویوں اور اعمال پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں جانوروں کے ساتھ مہربانی اور ہمدردی کا سلوک کرنا چاہیے اور انہیں بھی زندہ رہنے کا حق دینا چاہیے۔ جانوروں کے حقوق کے تحفظ کے لیے تمام افراد کو متحد ہو کر کوششیں کرنی چاہئیں تاکہ مستقبل میں ایسے واقعات سے بچا جا سکے۔ یہ واقعہ ایک اہم سبق ہے جو ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں ہر جاندار کی عزت کرنی چاہیے اور اس کی حفاظت کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے
