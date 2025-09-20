سکھر میں اونٹ کے ساتھ مبینہ تشدد: وزیر اعلیٰ نے نوٹس لیا، فوری کارروائی کی ہدایت

سکھر میں اونٹ کی ٹانگ کاٹنے کے واقعہ پر وزیر اعلیٰ سندھ کا فوری ایکشن۔ زخمی جانور کی طبی امداد یقینی بنانے کی ہدایت، جاگیردار کے خلاف کارروائی کا حکم۔ جانوروں کے حقوق کے تحفظ کے لیے حکومت کا عزم۔
سکھر : سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے سکھر میں پیش آنے والے واقعے کا نوٹس لیا ہے جہاں مبینہ طور پر ایک اونٹ کی ٹانگ کاٹی گئی تھی، انہوں نے زخمی جانور کی فوری طور پر طبی امداد یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے۔ تفصیلات کے مطابق، وزیر اعلیٰ نے سکھر ضلعی کونسل کے چیئرمین سید کمیل شاہ کو اونٹ کی طبی دیکھ بھال یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ انہوں نے کہا کہ بے زبان جانوروں پر ظلم کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کیا جائے گا اور اس طرح کے واقعات میں ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ کی
ہدایت کے بعد، کمیل شاہ نے اونٹ کے مالک سے رابطہ کیا اور ایک ریونیو افسر کو ایک ویٹرنری ڈاکٹر کے ہمراہ جائے وقوعہ پر روانہ کیا۔ وزیر اعلیٰ نے مزید حکم دیا کہ اونٹ کا علاج مکمل کیا جائے اور اس کی رپورٹ انہیں پیش کی جائے۔\اس سے قبل، سکھر، سندھ کے علاقے صالح پٹ میں ایک جاگیردار نے ایک نوجوان اونٹنی کو وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنایا، جس نے اس کے کھیتوں میں پانی پینے اور اس کی فصل کو نقصان پہنچایا تھا۔ مبینہ طور پر جاگیردار نے اونٹنی کو ٹریکٹر سے باندھ کر زمین پر گھسیٹا، لاٹھیوں سے مارا، اس کی ایک ٹانگ توڑ دی اور چہرے پر زخم لگائے۔ مالک نے بتایا کہ اس نے زخمی جانور کا قریبی ہسپتال میں علاج کروانے کی کوشش کی، لیکن ڈاکٹروں نے مدد کرنے سے انکار کر دیا۔ اس واقعے نے علاقے میں غم و غصے کی لہر دوڑا دی ہے اور لوگوں نے جانوروں کے تحفظ کے لیے سخت قوانین بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ کی فوری کارروائی سے لوگوں میں امید پیدا ہوئی ہے کہ جانوروں کے ساتھ ہونے والے ظلم و ستم کو ختم کیا جائے گا۔\وزیر اعلیٰ کی جانب سے جاری کردہ ہدایات اس بات کا ثبوت ہیں کہ سندھ حکومت بے زبان جانوروں کے حقوق کے تحفظ کے لیے سنجیدہ ہے۔ اس سے قبل بھی، حکومت نے جانوروں کے تحفظ کے لیے کئی اقدامات کیے ہیں، جن میں جانوروں کے تحفظ کے قوانین کو نافذ کرنا اور جانوروں کے شیلٹر ہوم قائم کرنا شامل ہے۔ یہ واقعہ ایک بار پھر اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ہمیں معاشرے میں جانوروں کے ساتھ ہونے والے سلوک کے بارے میں اپنی سوچ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں جانوروں کے حقوق کا احترام کرنا چاہیے اور ان کے ساتھ ہمدردی اور رحم دلی کا سلوک کرنا چاہیے۔ حکومت کی جانب سے اس واقعے پر کی جانے والی فوری کارروائی ایک مثبت قدم ہے اور اس سے امید ہے کہ مستقبل میں جانوروں پر ظلم و ستم کے واقعات میں کمی آئے گی۔ مزید برآں، حکومت کو چاہیے کہ وہ جانوروں کے تحفظ سے متعلق قوانین کو مزید سخت کرے اور ان پر عمل درآمد کو یقینی بنائے تاکہ مستقبل میں اس طرح کے واقعات کی روک تھام کی جا سکے۔ جانوروں کے تحفظ کے لیے عوامی شعور بیدار کرنا بھی ضروری ہے تاکہ لوگ جانوروں کے حقوق کے بارے میں آگاہ ہو سکیں اور ان کے ساتھ بہتر سلوک کریں
سکھر اونٹ تشدد وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ جانوروں کے حقوق صالح پٹ جاگیردار طبی امداد کارروائی