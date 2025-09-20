سکھر میں وڈیرے کا اونٹ پر بہیمانہ تشدد، وزیر اعلیٰ کا نوٹس

سکھر میں ایک وڈیرے نے اونٹ پر بہیمانہ تشدد کیا، جانور کی ٹانگ توڑ دی اور چہرے پر زخم لگائے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے واقعے کا نوٹس لے لیا، ملزمان کی گرفتاری کا حکم۔ مصنوعی ٹانگ لگائی گئی تاکہ اونٹ دوبارہ چل سکے۔
24 نیوز ایچ ڈی ٹی وی چینل نے ہفتے کے روز اطلاع دی کہ سکھر میں ایک وڈیرے (جاگیردار) نے ایک نوجوان اونٹ پر بہیمانہ تشدد کیا، جب وہ پانی پینے اور اس کی فصل کو نقصان پہنچانے کے لیے اس کی زمین پر گھومتا رہا۔ مبینہ طور پر جاگیردار نے اونٹ کو ٹریکٹر سے باندھا اور جانور کو زمین پر گھسیٹا، لاٹھیوں سے مارا، اس کی ایک ٹانگ توڑ دی، اور جانور کے چہرے پر زخم لگائے۔ مالک نے بتایا کہ اس نے زخمی جانور کا قریبی ہسپتال میں علاج کروانے کی کوشش کی، لیکن ڈاکٹروں نے مدد کرنے سے انکار کر دیا۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد
علی شاہ نے جمعہ کو اس واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے کہا کہ جانور پر اس طرح کا ظلم کبھی برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے سکھر ضلعی کونسل کے چیئرمین سید کامل شاہ کو ہدایت کی کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ اونٹ کو مناسب طبی سہولیات فراہم کی جائیں۔ وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے کامل شاہ نے مالک سے رابطہ کیا اور وعدہ کیا کہ حکومت علاج کا انتظام کرے گی۔ کندھرا پولیس نے مالک کی شکایت پر تین ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے، ایک کو گرفتار کر لیا گیا ہے جبکہ دیگر کی تلاش جاری ہے۔\اونٹ پر ہونے والے وحشیانہ تشدد کی خبر سن کر پورے ملک میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ جانوروں کے حقوق کے کارکنوں اور عام شہریوں نے اس واقعے کی شدید مذمت کی اور مجرموں کو سخت سے سخت سزا دینے کا مطالبہ کیا۔ سوشل میڈیا پر بھی اس واقعے پر لوگوں نے شدید ردعمل ظاہر کیا اور انصاف کے حصول کے لیے آوازیں بلند کی گئیں۔ کئی لوگوں نے جانوروں کے تحفظ کے قوانین کو مزید سخت کرنے اور جانوروں پر تشدد کے واقعات کو روکنے کے لیے موثر اقدامات کرنے کا مطالبہ کیا۔ واقعے نے ایک بار پھر جاگیردارانہ نظام اور اس کے نتیجے میں ہونے والے ظلم و ستم کو اجاگر کیا، جس نے معاشرے کے کمزور طبقے پر ہمیشہ سے اثر ڈالا ہے۔\اس افسوسناک واقعے کے بعد،Comprehensive Disaster Response Services (CDRS) Benji Project نامی ایک پناہ گاہ نے، ابتدائی بحالی کے بعد، امریکہ میں مقیم ایک فرم سے مصنوعی ٹانگ کا انتظام کیا تاکہ وہ دوبارہ چاروں ٹانگوں پر چل سکے۔ ویٹرنری ڈاکٹر حسین نے اے ایف پی کو بتایا کہ 'ہم اسے چلنے پر مجبور نہیں کرتے۔ مصنوعی ٹانگ لگانے کے بعد، ہم تقریباً 15 سے 20 منٹ انتظار کرتے ہیں۔ پھر وہ خود کھڑی ہوتی ہے اور آہستہ آہستہ چلتی ہے۔' یہ اقدام جانوروں کے ساتھ انسانیت اور ہمدردی کی ایک مثال پیش کرتا ہے، خاص طور پر جب ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں جن میں جانوروں کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی ہے۔ علاج کی سہولیات فراہم کرنے اور مصنوعی ٹانگ کی فراہمی سے، CDRS Benji Project نہ صرف جانور کی جسمانی بحالی میں مدد کر رہا ہے بلکہ اس کی زندگی کو بہتر بنانے میں بھی اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ اس واقعے نے عوام میں جانوروں کے حقوق کے بارے میں شعور بیدار کرنے اور ان کے تحفظ کے لیے مزید اقدامات کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ اس قسم کے واقعات معاشرے میں انصاف، مساوات اور رحم دلی کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں
