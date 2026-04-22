سکھن مہران ہائی وے پر دن دہاڑے لوٹ مار، شہری خوفزدہ

سکھن مہران ہائی وے پر مسلح ملزمان نے بزرگ شہری سے نقدی اور موبائل فون چھین لیا۔ الفلاح تھانے میں بھی لوٹ مار کی واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آئی۔ شہریوں کا مطالبہ ہے کہ قانون کا نفاذ کیا جائے اور شہریوں کو تحفظ فراہم کیا جائے۔
سکھن مہران ہائی وے پر دن دہاڑے لوٹ مار کی واردات نے شہریوں میں خوف و ہراس پھیلا دیا ہے۔ نامعلوم مسلح ملزمان نے ایک بزرگ شہری کو موٹر سائیکل پر جاتے ہوئے روک کر اسلحے کی نوک پر 50 ہزار روپے اور اس کا موبائل فون چھین لیا۔ یہ واقعہ ضلع ملیر کے سکھن تھانے کے علاقے مہران ہائی وے پر پیش آیا، جہاں دن کی روشنی میں ڈاکیتوں نے واردات کو انجام دیا۔ متاثرہ بزرگ شہری کی ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہی ہے، جس میں وہ واقعہ کی تفصیلات بیان کر رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ موٹر سائیکل پر جا رہے تھے کہ چار مسلح ملزمان نے انہیں روک لیا اور دھمکی دے کر ان سے نقدی اور موبائل فون چھین کر فرار ہو گئے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ سکھن تھانے کے علاقے میں لوٹ مار کی وارداتیں بڑھتی جا رہی ہیں اور ڈاکوؤں کو قابو کرنے کے لیے کوئی مؤثر اقدامات نہیں کیے جا رہے۔ ان کا مطالبہ ہے کہ قانون کا سختی سے نفاذ کیا جائے تاکہ اس طرح کی وارداتوں کو روکا جا سکے۔ ضلع کورنگی کے الفلاح تھانے کی حدود میں بھی دو روز قبل ایک شہری سے لوٹ مار کی واردات ہوئی تھی۔ اس واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج اب منظر عام پر آئی ہے، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ مسلح ڈاکوؤں نے شہری کو اس کے گھر کے باہر روک کر قیمتی موبائل فون اور نقدی چھین لی۔ پولیس نے واردات کی فوٹیج حاصل کر لی ہے اور ملزمان کی تلاش میں کارروائی شروع کر دی ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ڈاکوؤں کی جانب سے گھروں کے باہر وارداتیں کرنا معمول بن چکا ہے اور پولیس کو اس حوالے سے مزید اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ علاقے میں گشت بڑھایا جائے اور شہریوں کے مال و جان کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے۔ اس صورتحال میں، عوام الناس میں شدید بے چینی پائی جاتی ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ انہیں اپنی جان و مال کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے اور وہ خوف کے ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں۔ انہوں نے حکومت اور پولیس سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فوری طور پر اس مسئلے کا حل نکالیں اور شہریوں کو تحفظ فراہم کریں۔ اس کے علاوہ، صدر زرداری کی خیریت کے بارے میں بھی خبریں زیر گردش ہیں، جس پر سینیٹر سلیم مانڈوی والا نے قوم سے اپیل کی ہے کہ وہ جھوٹی خبروں پر کان نہ دھریں اور درست معلومات پر اعتماد کریں۔ انہوں نے کہا کہ صدر زرداری مکمل طور پر خیریت سے ہیں اور ملک کی خدمت میں مصروف ہیں۔
سکھن مہران ہائی وے پر دن دہاڑے لوٹ مار کی واردات نے شہریوں میں خوف و ہراس پھیلا دیا ہے۔ نامعلوم مسلح ملزمان نے ایک بزرگ شہری کو موٹر سائیکل پر جاتے ہوئے روک کر اسلحے کی نوک پر 50 ہزار روپے اور اس کا موبائل فون چھین لیا۔ یہ واقعہ ضلع ملیر کے سکھن تھانے کے علاقے مہران ہائی وے پر پیش آیا، جہاں دن کی روشنی میں ڈاکیتوں نے واردات کو انجام دیا۔ متاثرہ بزرگ شہری کی ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہی ہے، جس میں وہ واقعہ کی تفصیلات بیان کر رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ موٹر سائیکل پر جا رہے تھے کہ چار مسلح ملزمان نے انہیں روک لیا اور دھمکی دے کر ان سے نقدی اور موبائل فون چھین کر فرار ہو گئے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ سکھن تھانے کے علاقے میں لوٹ مار کی وارداتیں بڑھتی جا رہی ہیں اور ڈاکوؤں کو قابو کرنے کے لیے کوئی مؤثر اقدامات نہیں کیے جا رہے۔ ان کا مطالبہ ہے کہ قانون کا سختی سے نفاذ کیا جائے تاکہ اس طرح کی وارداتوں کو روکا جا سکے۔ ضلع کورنگی کے الفلاح تھانے کی حدود میں بھی دو روز قبل ایک شہری سے لوٹ مار کی واردات ہوئی تھی۔ اس واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج اب منظر عام پر آئی ہے، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ مسلح ڈاکوؤں نے شہری کو اس کے گھر کے باہر روک کر قیمتی موبائل فون اور نقدی چھین لی۔ پولیس نے واردات کی فوٹیج حاصل کر لی ہے اور ملزمان کی تلاش میں کارروائی شروع کر دی ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ڈاکوؤں کی جانب سے گھروں کے باہر وارداتیں کرنا معمول بن چکا ہے اور پولیس کو اس حوالے سے مزید اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ علاقے میں گشت بڑھایا جائے اور شہریوں کے مال و جان کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے۔ اس صورتحال میں، عوام الناس میں شدید بے چینی پائی جاتی ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ انہیں اپنی جان و مال کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے اور وہ خوف کے ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں۔ انہوں نے حکومت اور پولیس سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فوری طور پر اس مسئلے کا حل نکالیں اور شہریوں کو تحفظ فراہم کریں۔ اس کے علاوہ، صدر زرداری کی خیریت کے بارے میں بھی خبریں زیر گردش ہیں، جس پر سینیٹر سلیم مانڈوی والا نے قوم سے اپیل کی ہے کہ وہ جھوٹی خبروں پر کان نہ دھریں اور درست معلومات پر اعتماد کریں۔ انہوں نے کہا کہ صدر زرداری مکمل طور پر خیریت سے ہیں اور ملک کی خدمت میں مصروف ہیں۔ ایکسپریس میڈیا گروپ کی جانب سے بھی تمام مواد کے جملہ حقوق محفوظ ہیں۔ یہ خبریں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ پر شائع کی گئی ہیں
لوٹ مار ڈکیتی سکھن مہران ہائی وے الفلاح پولیس جرم سیکیورٹی