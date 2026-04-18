سکھن میں ایک المناک واقعے میں، گھریلو جھگڑے کے دوران شوہر نے فائرنگ کرکے اپنی 30 سالہ بیوی شبانہ کو قتل کر دیا۔ ملزم موقع سے فرار ہوگیا، پولیس کی تلاش جاری ہے۔
سکھن کے علاقے میں ایک المناک واقعہ پیش آیا ہے جہاں گھریلو جھگڑے کے دوران شوہر نے اپنی بیوی کو فائرنگ کرکے قتل کر دیا۔ مقتولہ، جس کی شناخت 30 سالہ شبانہ کے نام سے ہوئی ہے اور جو ایک بچے کی ماں تھی، کو قانونی کارروائی کے لیے جناح اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ ایس ایچ او سکھن خالد میمن کے مطابق یہ دلخراش واقعہ شاہ لطیف سیکٹر 51 اے میں الجدون کالج کے قریب واقع ایک گھر میں رونما ہوا۔ ابتدائی تحقیقات سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ یہ افسوسناک حادثہ گھر کے اندر ہونے والے ایک شدید گھریلو جھگڑے کے دوران پیش
آیا، جس میں شوہر، ملزم اسلم، نے اپنی بیوی پر گولی چلادی۔ واقعہ کے فوراً بعد ملزم موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا، اور پولیس اس کی گرفتاری کے لیے سرگرم عمل ہے۔ پولیس کو جائے وقوعہ سے 30 بور پستول کے متعدد خول ملے ہیں، جو فائرنگ کی تصدیق کرتے ہیں۔ ابتدائی تفتیش کے مطابق، ملزم اور مقتولہ دونوں کا آبائی تعلق نواب شاہ سے بتایا جاتا ہے۔ پولیس نے فوری طور پر کرائم سین یونٹ کو طلب کر کے جائے وقوعہ سے ضروری شواہد اکھٹے کر لیے ہیں اور فرار ہونے والے ملزم شوہر کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ اس معاملے کی مزید تفتیش جاری ہے اور پولیس حکام نے عوام سے اپیل کی ہے کہ اگر کسی کے پاس ملزم کے ٹھکانے کے بارے میں کوئی اطلاع ہو تو وہ پولیس کو فوری طور پر فراہم کرے۔ یہ واقعہ ایک بار پھر گھریلو تشدد اور خواتین پر ہونے والے مظالم کی جانب توجہ مبذول کروا رہا ہے اور اس قسم کے سنگین جرائم کے خلاف سخت قوانین کی ضرورت کو اجاگر کر رہا ہے۔ اس واقعے کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے، پولیس نے تمام ممکنہ ذرائع بروئے کار لاتے ہوئے ملزم کو جلد از جلد گرفتار کرنے کے لیے اپنی کوششیں تیز کر دی ہیں۔ مختلف علاقوں میں پولیس کے ناکے لگائے گئے ہیں اور مشکوک افراد کی تلاشی لی جا رہی ہے۔ پولیس حکام نے امید ظاہر کی ہے کہ جلد ہی ملزم کو گرفتار کر کے قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا اور مقتولہ شبانہ کے لواحقین کو انصاف فراہم کیا جائے گا۔ اس افسوسناک واقعے نے علاقے میں خوف و ہراس کی لہر دوڑا دی ہے اور شہریوں نے پولیس سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ سکھن اور اس کے گردونواح میں امن و امان کو یقینی بنانے کے لیے مزید اقدامات کرے۔ پولیس نے عوام کو صبر و تحمل سے کام لینے اور کسی بھی قسم کی افواہوں پر کان نہ دھرنے کی تلقین کی ہے۔ مزید برآں، پولیس نے بتایا ہے کہ مقتولہ کے ورثا کو اس المناک خبر سے آگاہ کر دیا گیا ہے اور ان کی جانب سے قانونی کارروائی کے لیے تعاون کی یقین دہانی کرائی گئی ہے۔ اس قسم کے واقعات معاشرے کے امن اور انسانیت کے لیے ایک بڑا چیلنج ہیں۔ گھریلو تشدد اور خواتین پر ہونے والے مظالم کی روک تھام کے لیے نہ صرف قانون کی بالادستی ضروری ہے بلکہ معاشرتی رویوں میں تبدیلی اور آگاہی مہمات بھی انتہائی اہم ہیں۔ حکومت اور سول سوسائٹی کو مل کر ان مسائل کا حل نکالنے کے لیے سنجیدہ اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ واقعہ اس بات کی بھی نشاندہی کرتا ہے کہ خاندانوں میں تناؤ اور اختلافات کو پرامن طریقے سے حل کرنے کے لیے مشاورت اور مدد کی فراہمی کتنی ضروری ہے۔ اگر ابتدائی مراحل میں ہی ان اختلافات کو سمجھداری سے نمٹا جائے تو ایسے خوفناک نتائج سے بچا جا سکتا ہے۔ پولیس کی جانب سے جاری کی گئی ابتدائی معلومات کے مطابق، ملزم اور مقتولہ کے درمیان کسی قسم کا مالی تنازعہ یا رنجش ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے یہ خونی واقعہ پیش آیا۔ تاہم، حتمی وجوہات کی تصدیق تفتیش مکمل ہونے کے بعد ہی ہو سکے گی۔ حکومت سندھ نے حالیہ امتحانات میں نقل کرنے والے طلباء اور اس جرم میں ملوث عملے کے خلاف سخت کارروائی کا اعلان کیا ہے، جو کہ تعلیمی نظام میں شفافیت لانے کی جانب ایک اہم قدم ہے۔ اس کے علاوہ، خلیج میں امن کے لیے حکومتی سفارتکاری کو قابل تحسین قرار دیا گیا ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ عوامی مسائل ابھی بھی سنگین چیلنجز بنے ہوئے ہیں۔ ان خبروں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ملک کو بیک وقت مختلف محاذوں پر چیلنجز کا سامنا ہے جن کے لیے مربوط اور موثر پالیسیوں کی ضرورت ہے۔ یہ خبریں اور حالات حاضرہ سے متعلق مواد پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ پر شائع ہوتا ہے، اور اس مواد کے جملہ حقوق ایکسپریس میڈیا گروپ کے پاس محفوظ ہیں
سکھن، گھریلو تشدد، خاتون کا قتل، شوہر کی فائرنگ، جناح اسپتال
