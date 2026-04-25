سکھ برائے انصاف تنظیم کے رہنما گربتونت سنگھ پنون نے بھارت کو 'نسل کشی سے بھری جہنم' قرار دیتے ہوئے وزیراعظم مودی کی حکومت پر سکھوں کے repression اور ethnic cleansing کا الزام عائد کیا ہے۔ انہوں نے امریکہ سے ہندوستانی نژاد ہندوؤں کے لیے وفاداری کا امتحان تجویز کیا ہے۔
سکھ برائے انصاف تنظیم کے رہنما گربتونت سنگھ پنون نے بھارت اور وزیراعظم نریندر مودی کی حکومت کے خلاف سخت بیانات جاری کیے ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ بھارت نہ صرف ایک 'جہنم' ہے بلکہ ' نسل کشی سے بھری جہنم' ہے جہاں سکھ برادری کو دہائیوں سے repression کا سامنا ہے۔ پنون نے اپنے بیان میں کہا کہ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بھارت کو 'ہیول' قرار دینے کے ریمارکس درست تھے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ بھارت کی متواتر حکومتیں سکھوں کے خلاف genocide میں ملوث رہی ہیں اور موجودہ مودی انتظامیہ کے تحت سکھ معاشی تباہی اور ethnic cleansing کا شکار ہو رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ سکھ برائے خالصتان کے حامی پنجاب کو بھارت ی کنٹرول سے 'آزاد' کرانے کے لیے ایک عالمی referendum مہم چلا رہے ہیں۔ پنون نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ امریکہ میں کچھ ہندو राष्ट्रवादी گروہ مبینہ طور پر anti-American سرگرمیوں میں ملوث ہیں۔ انہوں نے امریکہ کی حکومت سے ملک میں بسنے والے ہندوستانی نژاد ہندوؤں کے لیے 'وفاداری کا امتحان' متعارف کرانے کا مطالبہ کیا۔ گربتونت سنگھ پنون کے ان بیانات بھارت اور امریکہ کے درمیان تعلقات میں مزید تناؤ کا باعث بن سکتے ہیں۔ پنون کی تنظیم سکھ برائے انصاف ، بھارت میں سکھوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھاتی رہی ہے اور خالصتان کی تحریک کی حمایت کرتی ہے۔ خالصتان کی تحریک کا مقصد بھارت سے پنجاب کو الگ کر کے ایک الگ سکھ ریاست قائم کرنا ہے۔ بھارت نے ہمیشہ اس تحریک کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے اور اسے اپنی علاقائی سالمیت کے لیے خطرہ قرار دیا ہے۔ پنون کے حالیہ بیانات بھارت کے لیے ایک چیلنج ہیں اور بھارت کی حکومت ان الزامات کی تحقیقات کر سکتی ہے۔ امریکہ میں ہندوستانی نژاد ہندوؤں کے لیے 'وفاداری کا امتحان' متعارف کرانے کا مطالبہ امریکہ میں بھی تنازع کا باعث بن سکتا ہے۔ امریکہ میں ہندو برادری ایک اہم اور بڑھتی ہوئی آبادی ہے اور اس طرح کا کوئی بھی اقدام discriminatory قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس معاملے میں روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف کا بیان بھی قابل ذکر ہے۔ انہوں نے امریکہ پر بین الاقوامی conventions کو چھوڑنے اور صرف اپنے مفادات کو آگے بڑھانے کا الزام عائد کیا ہے۔ لاوروف کے مطابق امریکہ عالمی قوانین اور اصولوں کی پرواہ نہیں کرتا اور اپنی unilateral policies کے ذریعے دنیا پر hegemony قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کی یہ پالیسیاں عالمی امن اور استحکام کے لیے خطرہ ہیں۔ امریکہ اور روس کے درمیان تعلقات پہلے ہی تناؤ کا شکار ہیں اور لاوروف کے بیان سے یہ تناؤ مزید بڑھ سکتا ہے۔ یہ صورتحال عالمی سیاست میں مزید پیچیدگی پیدا کر سکتی ہے۔ بھارت اور امریکہ کے درمیان تعلقات بھی حالیہ برسوں میں مضبوط ہوئے ہیں، لیکن پنون کے بیانات اور امریکہ کی پالیسیوں پر روسی تنقید اس تعلقات میں بھی اتار چڑھاؤ لا سکتے ہیں۔ عالمی برادری کو اس صورتحال پر غور کرنا چاہیے اور بین الاقوامی قوانین اور اصولوں کی پاسداری کو یقینی بنانا چاہیے۔ بھارت کو سکھوں کے حقوق کی حفاظت اور ان کے مسائل کے حل کے لیے سنجیدگی سے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ امریکہ کو بھی اپنے ہاں بسنے والے ہندوستانی نژاد ہندوؤں کے حقوق کا تحفظ کرنا چاہیے اور کسی بھی discriminatory اقدام سے گریز کرنا چاہیے.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
