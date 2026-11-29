سکھ یاتریوں کی آبائی سرزمین کی خواہش اور پاکستانی حکام کا ردعمل
بابا گرو نانک دیو جی کے 557ویں جنم دن پر بھارت سے آنے والے سکھ یاتری پاکستانی حکام سے آبائی گاؤں دیکھنے کی اجازت کا مطالبہ کر رہے ہیں۔
بابا گرو نانک دیو جی کے 557ویں جنم دن کی تقریبات میں شرکت کے لیے بھارت سے آنے والے سکھ یاتری وں کا قافلہ واہگہ بارڈر سے پاکستان میں داخل ہو رہا ہے، جہاں ان کے چہروں پر مذہبی جذبات کے ساتھ ساتھ ایک گہری اداسی بھی نمایاں ہے۔ ان مسافرین کے لیے یہ سفر محض زیارت نہیں بلکہ وہ مٹی کو دوبارہ دیکھنے کا موقع ہے جہاں ان کے آباؤ اجداد نے صدیوں تک زندگی گزارا، اور جس کی یادیں انہوں نے اپنے بزرگوں سے سنی تھیں۔
یادوں کے پس منظر اور تاریخی جڑیں
ان یاتریوں میں ایسے بزرگ شامل ہیں جن کی عمریں تقسیمِ ہند کے وقت چند ماہ کی تھیں، لیکن ان کے والدین نے اپنے گمشدہ گھروں، کھیتوں اور گاؤں کی یادیں عمر بھر اپنے دلوں میں محفوظ رکھی ہیں۔ ان کہانیوں نے اگلی نسل کو بھی متاثر کیا ہے، جہاں کسی نے ملتان کی مشہور قلفی کے بارے میں سنا ہے، تو کسی نے لالہ موسیٰ کے بازاروں اور راولپنڈی کے گھروں کی تفصیلات یاد کر رکھی ہیں۔Also readگورو نانک کے 557 ویں یوم پیدائش کی تعطیلات کا آغاز
مثال کے طور پر میل سنگھ، جن کا تعلق پڈھیالہ گاؤں سے ہے، کی پیدائش بھی اسی سرزمین پر ہوئی تھی لیکن وہ صرف چھ ماہ کے تھے جب انہیں پاکستان سے بچھڑنا پڑا۔ ان کے والد جیمل سنگھ اور دادا ودھاوا سنگھ کا تعلق اسی علاقے سے تھا، اور ان کی سنائی ہوئی باتوں نے ان کے دل میں آبائی سرزمین دیکھنے کی خواہش پیدا کی، جو وقت گزرنے کے ساتھ مزید بڑھی ہے۔
یاتیوں کی درخواستیں اور جذباتی پہلو
یہاں موجود یاتریوں، بشمول بلبیر سنگھ بھلا جو تیسری مرتبہ پاکستان آئے ہیں، کا ماننا ہے کہ ماحول اچھا ہے لیکن ان کا دل اب بھی اپنے آبائی گاؤں برنالی کی طرف دھڑک رہا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ صرف سیاحت نہیں بلکہ خاندانی تاریخ کو ذاتی طور پر دیکھنے کا موقع ہے، اور وہ حکومت پاکستان سے چند گھنٹوں کے لیے اپنی جڑوں تک جانے کی اجازت کا مطالبہ کرتے ہیں۔
خواتین یاتریوں کے جذبات بھی اسی شدت کے حامل ہیں، جیسے کہ امرجیت کور جن کا تعلق راولپنڈی اور چکوال سے ہے، یا دوسری خاتون جس کے والد ملتان میں مشہور قلفی بناتے تھے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ان کے والدین اب اس دنیا میں نہیں رہے، اس لیے ان کا یہ سفر ان کی یادوں کو تازہ کرنے اور ان مقامات کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی واحد کوشش ہے۔
موجودہ رکاوٹیں اور آنے والے اقدامات
اگرچہ یاتریوں کا تعلق ککے پنڈ اور بدورتہ میلووالے جیسے علاقوں سے بھی ہے، لیکن انہیں آبائی سرزمین تک رسائی کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ یاتریوں کا کہنا ہے کہ اگرچہ واہگہ بارڈر پر تقریبات منائی جائیں گی، لیکن ان کے لیے سب سے بڑا درد یہی ہے کہ وہ ان گھروں اور گاؤں تک نہیں جا سکتے جہاں ان کے بزرگوں نے سکون سے زندگی گزاری تھی۔
نوجوان اور نوبیاہتا جوڑے بھی اس قافلے کا حصہ ہیں، جیسے سمرن دیپ جو پہلی بار پاکستان آرہی ہیں، لیکن بڑی عمر کے یاتریوں کے لیے یہ سفر ایک جذباتی واپسی ہے۔ حکومت پاکستان سے ان کی اپیل ہے کہ وہ انہیں محدود وقت کے لیے آبائی علاقوں میں جانے کی سہولت فراہم کرے، تاکہ وہ اپنی جڑوں کو چھو کر اپنی روح کو تسلی دے سکیں۔
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