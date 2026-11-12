سکیب خان کی 5 وکٹوں، سری لنکا کا 446 رنز پر آؤٹ ہونا
پاکستان اور سری لنکا کے درمیان پہلے ٹیسٹ میچ میں سکیب خان کی شاندار باؤلنگ اور سری لنکا کے بلے بازوں کی شروعات میں ناکامی نے میچ کا رخ موڑ دیا۔
راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں سری لنکا کی ٹیم نے چوتھے دن پھر زبردست کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنا کھیل تمام وکٹوں کے نقصان پر 446 رنز پر ختم کر دیا۔ پاکستان کے نئے کھلاڑی سکیب خان نے چار وکٹیں حاصل کیں جبکہ راضہ اللہ نے آخری وکٹ لے کر سری لنکا کے بیٹنگ اعداد و شمار کو مکمل کیا۔
پہلی اننگز کا اعداد و شمار
میچ کے چوتھے دن شروع ہونے پر سری لنکا اپنی پہلی اننگز میں 404 وکٹ پر 4 رنز کے ساتھ کھڑی تھی۔ اس اہم مرحلے پر کسال منڈس اور دھنجینیا دے سلوا کی وکٹیں گرنے سے سری لنکا کو بڑا جھٹکا لگا۔ منڈس نے 119 رنز بنائے جبکہ دے سلوا نے 167 رنز کی شاندار پاری کھیلی۔ دونوں کھلاڑیوں کو سکیب خان نے آؤٹ کیا جنہوں نے اس اننگز میں اپنی چوتھی اور پانچویں وکٹیں حاصل کیں۔Also readاصلاحات اور جدید ٹیکنالوجی کا استعمال: سپریم کورٹ میں زیر التوا مقدمات میں ریکارڈ کمی
پاکستان کی فیلڈنگ میں محمد عباس نے بھی دو اہم وکٹیں حاصل کیں۔ ان کی مدد سے پاکستان نے میچ پر مکمل قبضہ جما لیا اور سری لنکا کی ٹیم کو بڑا اسکور بنانے نہیں دیا۔ اس طرح سری لنکا نے اپنی پہلی اننگز 446 رنز پر آؤٹ کی۔
پاکستان کی بہترین بیٹنگ کارکردگی
پاکستان نے دوسرے دن اپنی پہلی اننگز 434 وکٹ پر 9 رنز پر ڈیکلیر کر دی تھی جس سے انہیں سری لنکا کے مقابلے میں 30 رنز کی برتری حاصل ہو گئی۔ سعود شکیل نے پاکستان کے لیے سب سے زیادہ 93 رنز بنائے جو ان کی کارکردگی کی عکاسی کرتا ہے۔
اس کے علاوہ نئے کھلاڑی آرافت منھاس نے بھی 52 رنز کی اہم پاری کھیلی۔ غازی غوری نے 48 رنز بنائے جبکہ دیگر نئے کھلاڑی تئییب عارف اور محمد طاہر نے بالترتیب 57 اور 51 رنز کی شاندار شراکتیں فراہم کیں۔ بابراعظم نے بھی 50 رنز کی اہم اننگز کھیلی جس نے ٹیم کو مضبوط بنایا۔
نئے کھلاڑیوں کا متعارف
پاکستان کرکٹ ٹیم نے اس سیریز کے پہلے ٹیسٹ میچ میں چار نئے کھلاڑیوں کو موقع دیا۔ تئییب عارف، محمد طاہر، آرافت منھاس اور سکیب خان ان چاروں نئے کھلاڑیوں میں شامل ہیں جنہوں نے اپنی کارکردگی سے ثابت کیا کہ وہ بین الاقوامی سطح پر کامیاب ہو سکتے ہیں۔
سکیب خان کی پرفارمنس کو خاص طور پر سراہا جا رہا ہے کیونکہ انہوں نے سری لنکا کی اہم وکٹیں گرائیں۔ پاکستان کی یہ ٹیم اب بنگلہ دیش کے خلاف ایل سی خواتین ایمerging نیشنز ٹرافی کے لیے متحدہ عرب امارات روانہ ہو رہی ہے۔
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