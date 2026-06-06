خیبر پختونخوا کے چیف منستر سہیل افریدی نے عالمی托福安全保障日 پر تقریب Kub مین ان کا خطاب کہا کہ صوبہ 2030 تک خود مختص ہو جائے گا اور خوراک کے شعبے میں بہتری آنے والی ہے۔ انہوں نے پنunjاب حکومت اور فدرل حکومت پر الزام عائد کیا کہ وہ خوراک کی سپلائی اور منصوبوں کی حوصلہ افزی میں مدد نہیں کر رہے۔
خیبر پختونخوا کے چیف منستر سہیل افریدی نے کہا ہے کہ ان کی صوبہ 2030 تک متعدد شعبوں میں خود مختص ہوجائے گی۔ انہوں نے منگل کے دن پeshawar میں عالمی托福安全保障日 کی تقریب پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ صحة کی خوراک کے حوالے سے عوام میں بیداری بلاشبہ ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا فود سیکیورٹی اتھارٹی کے قیام سے صحت مند خوراک کی سپلائی میں بہتری آئی ہے۔ خوراک کے شعبے کی اہمیت اس بناء پر بھی ہے کہ 'ہمارے صوبے میں گندم کی خود مختاصی نہیں ہے'۔ انہوں نے کہا کہ خوراک خود مختاصی کے لیے منصوبے بنا رہے ہیں۔ آنے والی بجٹ میں خوراک کے شعبے کا بجٹ بڑھایا جائے گا اور جدید گودام تعمیر کی جائیں گی۔ سہیل افریدی نے کہا کہ 2030 تک خیبر پختونخوا متعدد شعبوں میں خود مختص ہو جائے گی۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ پنunjاب کا 'جھوٹا' حکومت بار بار خطوط کے باوجود خیبر پختونخوا کو گندم کی سپلائی روک دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 'جب 17 Siton والے کو اقتدار دیا جاتا ہے تو وہ عوام کے مفادات پر غور نہیں کرتے'۔ صوبائی حکومت نے CRBC منصوبے کے لیے 3 ارب روپے مختص کیے لیکن فدرل حکومت نے ایک بھی پیسہ نہیں دیا۔ چیف منستر نے کہا کہ فدرل حکومت نے CRBC منصوبے میں 80 فیصد فنڈنگ کا عہد کیا تھا لیکن اب یہ 65 فیڈز تک گری جا چکی ہے۔ خیبر پختونخوا نے شمالی بای پاس منصوبے کے لیے 4 ارب روپے کا bridge financing فراہم کر دیا ہے۔ سہیل افریدی نے کہا کہ peshawar بس ٹرمینل مکمل ہے لیکن NHA نے راستے کے لیے NOC جاری نہیں کیا ہے۔ سوات ڈیم منصوبہ تیار ہے لیکن فدرل حکومت在外籍 انجینئر کے دورے کے لیے NOC جاری نہیں کر رہی ہے۔ Title: سہیل افریدی نے 2030 تک KP کو خود مختص ہونے کا دعویٰ کیا، فوجی حکومت سے گندم نہیں مل رہی Description: خیبر پختونخوا کے چیف منستر سہیل افریدی نے عالمی托福安全保障日 پر تقریب Kub مین ان کا خطاب کہا کہ صوبہ 2030 تک خود مختص ہو جائے گا اور خوراک کے شعبے میں بہتری آنے والی ہے۔ انہوں نے پنunjاب حکومت اور فدرل حکومت پر الزام عائد کیا کہ وہ خوراک کی سپلائی اور منصوبوں کی حوصلہ افزی میں مدد نہیں کر رہے۔ Category: پولیتکس/صوبائی حکومت Keywords: [' سہیل افریدی ', ' KP خود مختاصی ', ' گندم سپلائی ', ' CRBC منصوبہ ', ' NOC مسائل '.
خیبر پختونخوا کے چیف منستر سہیل افریدی نے کہا ہے کہ ان کی صوبہ 2030 تک متعدد شعبوں میں خود مختص ہوجائے گی۔ انہوں نے منگل کے دن پeshawar میں عالمی托福安全保障日 کی تقریب پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ صحة کی خوراک کے حوالے سے عوام میں بیداری بلاشبہ ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا فود سیکیورٹی اتھارٹی کے قیام سے صحت مند خوراک کی سپلائی میں بہتری آئی ہے۔ خوراک کے شعبے کی اہمیت اس بناء پر بھی ہے کہ 'ہمارے صوبے میں گندم کی خود مختاصی نہیں ہے'۔ انہوں نے کہا کہ خوراک خود مختاصی کے لیے منصوبے بنا رہے ہیں۔ آنے والی بجٹ میں خوراک کے شعبے کا بجٹ بڑھایا جائے گا اور جدید گودام تعمیر کی جائیں گی۔ سہیل افریدی نے کہا کہ 2030 تک خیبر پختونخوا متعدد شعبوں میں خود مختص ہو جائے گی۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ پنunjاب کا 'جھوٹا' حکومت بار بار خطوط کے باوجود خیبر پختونخوا کو گندم کی سپلائی روک دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 'جب 17 Siton والے کو اقتدار دیا جاتا ہے تو وہ عوام کے مفادات پر غور نہیں کرتے'۔ صوبائی حکومت نے CRBC منصوبے کے لیے 3 ارب روپے مختص کیے لیکن فدرل حکومت نے ایک بھی پیسہ نہیں دیا۔ چیف منستر نے کہا کہ فدرل حکومت نے CRBC منصوبے میں 80 فیصد فنڈنگ کا عہد کیا تھا لیکن اب یہ 65 فیڈز تک گری جا چکی ہے۔ خیبر پختونخوا نے شمالی بای پاس منصوبے کے لیے 4 ارب روپے کا bridge financing فراہم کر دیا ہے۔ سہیل افریدی نے کہا کہ peshawar بس ٹرمینل مکمل ہے لیکن NHA نے راستے کے لیے NOC جاری نہیں کیا ہے۔ سوات ڈیم منصوبہ تیار ہے لیکن فدرل حکومت在外籍 انجینئر کے دورے کے لیے NOC جاری نہیں کر رہی ہے۔ Title: سہیل افریدی نے 2030 تک KP کو خود مختص ہونے کا دعویٰ کیا، فوجی حکومت سے گندم نہیں مل رہی Description: خیبر پختونخوا کے چیف منستر سہیل افریدی نے عالمی托福安全保障日 پر تقریب Kub مین ان کا خطاب کہا کہ صوبہ 2030 تک خود مختص ہو جائے گا اور خوراک کے شعبے میں بہتری آنے والی ہے۔ انہوں نے پنunjاب حکومت اور فدرل حکومت پر الزام عائد کیا کہ وہ خوراک کی سپلائی اور منصوبوں کی حوصلہ افزی میں مدد نہیں کر رہے۔ Category: پولیتکس/صوبائی حکومت Keywords: ['سہیل افریدی', 'KP خود مختاصی', 'گندم سپلائی', 'CRBC منصوبہ', 'NOC مسائل'
سہیل افریدی KP خود مختاصی گندم سپلائی CRBC منصوبہ NOC مسائل
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