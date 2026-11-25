سہیل آفریدی کیس میں ای ٹی اے کی کارروائی اور حوالہ جات کا تنازع
ای ٹی اے نے 9 مئی کو سماعت میں آئی جی سے سہیل آفریدی کی حیثیت رپورٹ طلب کر لی جبکہ وکلا میں تحویل کے حوالے سے شدید اختلافات سامنے آئے۔
اینٹی ٹیررازم ٹرائل کورٹ کے جج ولی محمد خان نے 9 مئی کو ریڈیو پاکستان حملہ کیس کی سماعت کی جس میں لاپتہ ملزمان کی حیثیت پر سوال اٹھائے گئے۔ عدالت نے خیبر پختونخوا پولیس کے آئی جی سے رپورٹ طلب کی ہے کہ گورنر کے خلاف سازش کیس میں مرکزی ملزم سہیل آفریدی اور دیگر ملزمان کی موجودگی کیا ہے۔ یہ سماعت ان تنازعات کے درمیان ہوئی جب عدالت کے سامنے یہ سوال اٹھایا گیا کہ آیا ملزمان تحویل میں ہیں یا وہ لاپتہ ہیں۔
ملزمان کی تحویل اور وکلا کے اختلافات
سماعت کے دوران وکیل انعام یوسف زئی نے استدلال کیا کہ سہیل آفریدی اور عامر چمکنی حفاظتی تحویل میں ہیں لہذا ان کے خلاف اشتہاری کارروائی نہ کی جائے۔ انہوں نے عدالت کو بتایا کہ ان کے موکلین حفاظتی تحویل میں ہیں جس کی تصدیق میڈیا رپورٹس میں بھی ہوئی ہے۔ اس کے برعکس وکیل ریڈیو پاکستان شہیر حسین گیگیانی نے درخواست کو بے بنیاد قرار دیا اور کہا کہ انعام یوسف زئی کے پاس وکالت نامہ موجود نہیں ہے۔ انہوں نے دلیل دی کہ ایک وکیل ہر کیس میں بغیر وکالت نامہ کے پیش نہیں ہو سکتا اور یہ عمل غیر قانونی ہے۔Also read5 South Korean stars who married wealthy businessmen
عدالتی کارروائی اور آئی جی پولیس رپورٹ
عدالت نے دیگر ملزمان کے حوالے سے بھی اہم نوٹس لیا جس میں کامران بنگش، تیمور سلیم جھگڑا اور عرفان سلیم شامل ہیں۔ انعام یوسف زئی نے بتایا کہ یہ تینوں ملزم ضمانت کے باوجود تین ایم پی او کے تحت گرفتار کیے گئے ہیں۔ وکیل ریڈیو پاکستان نے زور دے کر کہا کہ سہیل آفریدی کی لاپتہ ہونے پر پشاور ہائی کورٹ اور آئینی عدالت میں درخواستیں دائر کی گئی ہیں۔ ان درخواستوں میں گرفتاری سے متعلق کوئی رپورٹ جمع نہیں ہوئی لہذا یہ کہنا غلط ہے کہ وہ حفاظتی تحویل میں ہیں۔
میڈیا بیانات اور قانونی حیثیت کا تنازع
شہیر حسین گیگیانی نے عدالت کو یاد دلاتے ہوئے کہا کہ پولیس اور دیگر ذرائع کے میڈیا بیانات کا کوئی آئینی حیثیت نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت نے کوئی سرکاری بیان یا ثبوت پیش نہیں کیا کہ سہیل آفریدی اور عامر چمکنی تحویل میں ہیں۔ انہوں نے مؤقف اپنایا کہ پہلے یہ دیکھا جائے کہ درخواست گزار کا اصل وکیل کون ہے جو عدالت میں پیش ہو رہا ہے۔ ان کا الزام تھا کہ کچھ وکلا این ٹی اے میں وکالت نامے جمع کر رہے ہیں جبکہ ہائی کورٹ میں حفاظتی ضمانت کی درخواستیں دائر کر رہے ہیں۔
اگلے مراحل اور عدالتی ہدایات
عدالت نے حتمی فیصلے سے پہلے آئی جی سے واضح رپورٹ طلب کرنے کی ہدایت کی کہ ملزمان کی حقیقی حیثیت کیا ہے۔ وکیل ریڈیو پاکستان نے عدالت سے درخواست کی کہ ہائی کورٹ اور آئینی عدالت کا فیصلہ آنے تک انتظار کیا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ جب تک ان اعلیٰ عدالتوں سے کوئی رپورٹ نہیں آتی تب تک این ٹی اے میں کوئی حتمی کارروائی نہیں کی جانی چاہیے۔ یہ سماعت گزشتہ روز دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کیے جانے کے بعد دوبارہ شروع ہوئی۔
اس کیس میں متعدد سیاسی و قانونی نکات زیرِغور ہیں جو مستقبل میں عدالتی کارروائی کو متاثر کر سکتے ہیں۔ سہیل آفریدی اور عامر چمکنی کی حیثیت کو واضح کرنے کے لیے ہائی کورٹ کے فیصلے کلیدی حیثیت رکھتے ہیں۔ عدالت کا آئی جی پولیس سے رپورٹ طلب کرنا اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ قانونی عمل میں شفافیت برقرار رکھنا ضروری ہے۔
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