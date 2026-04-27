سہیل آفریدی کی محمود خان اچکزئی سے ملاقات، سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال

خیبرپختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل خان آفریدی نے اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی محمود خان اچکزئی سے ملاقات کی، جس میں ملک کی سیاسی صورتحال، بجٹ، NFC ایوارڈ اور بانی پی ٹی آئی کی صحت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
پاکستان کی سیاسی منظرنامے میں ایک اہم پیشرفت ہوئی ہے، جہاں خیبرپختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل خان آفریدی نے اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی محمود خان اچکزئی سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی۔ یہ ملاقات ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال اور اہم قومی امور پر تبادلہ خیال کے لیے منعقد ہوئی۔ اس اہم بیٹھک میں علامہ ناصر عباس، اسد قیصر، مصطفیٰ نواز کھوکھر اور حسین احمد یوسفزئی سمیت متعدد سیاسی رہنما بھی شریک تھے۔ ملاقات کے دوران، بانی پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی صحت اور ان کے علاج معالجے سے متعلق تفصیلات زیر بحث آئیں۔ اس کے علاوہ، قانونی دستاویزات تک رسائی میں موجود رکاوٹوں اور انصاف کی فراہمی کے مسائل پر بھی گہری گفتگو ہوئی۔ ذرائع کے مطابق، اجلاس میں آئندہ مالی سال کے بجٹ، قومی مالیاتی کمیشن (NFC) ایوارڈ، صوبائی حقوق اور ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر بھی غور کیا گیا۔ مبینہ سیاسی انتقام کی بنیاد پر درج کیے گئے مقدمات اور ان کے اثرات پر بھی کھل کر بات کی گئی۔ شرکاء نے اس بات پر اتفاق کیا کہ ملک کے مسائل کے حل کے لیے ایک مشترکہ حکمت عملی تیار کی جائے گی۔ اس حکمت عملی کے تحت اپوزیشن جماعتوں کے درمیان رابطوں کو مزید مضبوط بنایا جائے گا تاکہ ایک مؤثر سیاسی کردار ادا کیا جا سکے۔ وزیر اعلیٰ خیبرپختونخوا سہیل خان آفریدی نے یہ ملاقات بانی پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی خصوصی ہدایت پر کی۔ اس ملاقات کا مقصد اپوزیشن پارٹیوں کے درمیان یکجہتی اور تعاون کو فروغ دینا ہے۔ ملاقات کے بعد جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ تمام رہنماؤں نے ملک میں جمہوری اقدار کے تحفظ اور استحکام کے لیے مل کر کام کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ سیاسی انتقام کے اقدامات کو فوری طور پر بند کیا جانا چاہیے۔ رہنماؤں نے آئندہ دنوں میں مشترکہ لائحہ عمل تیار کرنے اور اس پر عملدرآمد کرنے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دینے پر اتفاق کیا۔ اس کمیٹی کا کام مختلف سیاسی جماعتوں کے درمیان رابطے کو برقرار رکھنا اور مسائل کے حل کے لیے تجاویز تیار کرنا ہوگا۔ یہ ملاقات اپوزیشن پارٹیوں کے درمیان ایک نئی امید کی کرن لے کر آئی ہے اور سیاسی منظرنامے میں مثبت تبدیلی کا باعث بن سکتی ہے۔
