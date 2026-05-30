سہیل افریدی نے گِلگِت‑بالٹستان میں حراست میں پی ٹی آئی ممبران کی رہائی کا مطالبہ کیا

خیبرپشتونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل افریدی نے سوشل میڈیا پر پی ٹی آئی کے گِلگِت‑بالٹستان کے حراست شدہ پارلیمان ممبران کی فوری رہائی کا اعلان کیا اور اگر نہیں ہوئی تو خود علاقے کا دورہ کرنے کا الٹا کیا۔
خیبرپشتونخوا کے موجودہ وزیر اعلیٰ سہیل افریدی نے گِلگِت‑بالٹستان میں الیکشن کے دوران حراست میں لیے گئے پی ٹی آئی کے پارلیمنٹ ممبران کے فوری رہائی کے حق میں سنگین الندہ لگائی۔ انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک وضاحتی پیغام شائع کرتے ہوئے کہا کہ اگر یہ ممبران جلدی سے آزاد نہ کیے گئے تو وہ خود گِلگِت‑بالٹستان کا سفر کریں گے تا کہ اس "کٹھ پُٹ سرکار" سے اس معاملے کی واضح وضاحت مانگی جا سکے۔ افریدی نے واضح کیا کہ ایسے اقدامات نہ صرف ملک کے اتحاد کو نقصان پہنچا رہے ہیں بلکہ عوام میں نفرت اور دشمنی کے جذبات کو بھی جنم دے رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے اس موقع پر واضح طور پر اس بات پر زور دیا کہ وہ لوگ جو عوامی اختیار کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں، وہ مسلسل عوام کے حق کو روک کر اپنے ذاتی مفادات کے لیے اس اختیار کو چھین رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ انتخابات میں منصفانہ میدان قائم نہ کرنے کے ساتھ ساتھ دباؤ، جبر اور پی ٹی آئی کو باہر نکالنے کی حکمت عملی ملک کے جمہوری نظام کو تباہ کر رہی ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے گِلگِت‑بالٹستان کے وزیر اعلیٰ کے ساتھ رابطے کی متعدد کوششیں کیں، لیکن ان کی جانب سے کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ افریدی نے اس رویے کو "غیر جمہوری اور غیر سیاسی" قرار دیا اور کہا کہ گِلگِت‑بالٹستان کو کسی بھی صورت "نو‑گو ایریا" بنانے کی کوئی بھی گنجائش نہیں دی جائے گی۔ اہم نکات یہ ہیں کہ افریدی نے سخت الفاظ میں اس بات کو بھی واضح کیا کہ اگر پی ٹی آئی کے پارلیمنٹ ممبران کی رہائی نہیں کی جاتی تو وہ خود اس معاملے کی تحقیق کے لیے گِلگِت‑بالٹستان کا دورہ کریں گے۔ انہوں نے جمہوریت کے بنیادی اصولوں کو کمزور کرنے والی ہر قسم کی سازش اور جبر کو ناکام کرنے کا عزم بھی دوہرایا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے عوام تک یہ پیغام پہنچانے کی کوشش کی کہ ان کی حکومت کسی بھی طرح کے تجزیاتی جغرافیائی یا سیاسی تضاد کو برداشت نہیں کرے گی۔ وزیر اعلیٰ کی یہ بیانیہ نہ صرف پی ٹی آئی کی حمایت کرنے والوں کے لیے ایک واضح پیغام ہے بلکہ اس سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ وہ حکومت کے اندرونی ڈھانچے میں شفافیت اور انصاف کو بحال کرنے کی پرعزم ہیں۔ یہ بیان اس وقت سامنے آیا جب ملک بھر میں کئی سیاسی جماعتوں کے درمیان بڑھتی ہوئی بے اعتمادی اور اختلافات کی وجہ سے سیاسی کشیدگی بڑھ رہی ہے.
