سیالکوٹ بھگدڑ: ٹک ٹاکر انصر محمود نے ہسپتال میں علاج کا دعویٰ کرتے سب کو بے قصور قرار دیا
سیالکوٹ شادی ہال بھگدڑ کیس میں ٹک ٹاکر انصر محمود نے ویڈیو بیان جاری کیا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ وہ ہسپتال میں تھا اور واقعے سے بے قصور ہیں۔ تحقیقات کا مطالبہ کیا۔
سیالکوٹ میں شادی کی تقریب کے دوران پیش آنے والی ہلاکت خیز بھگدڑ کے بعد روپوش ٹک ٹاکر انصر محمود عرف مسٹر پتلو نے پہلی بار اپنا تفصیلی ویڈیو بیان جاری کیا ہے۔ اس اہم بیان میں انہوں نے اس واقعے سے متعلق تمام الزامات کو سختی سے مسترد کر دیا ہے اور خود کو اس واقعے میں مکمل طور پر بے قصور قرار دیا ہے۔ انہوں نے اعلیٰ حکام سے اس واقعے کی شفاف اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کا بھی اپیل کی ہے۔
مسٹر پتلو نے ان الفاظ کا اظہار کیا کہ انہیں حادثے میں جاں بحق ہونے والے افراد کے لواحقین کے دکھ میں شامل ہونے کا شدید احساس ہے۔ انہوں نے زخمی ہونے والے افراد سے بھی گہری ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ اس واقعے کی وجہ سے شدید ذہنی کرب کا شکار ہیں اور ان کے لیے اس وقت صرف انصاف کی کامیاب کارروائی ہی تسلی کا باعث بن سکتی ہے۔Also readقطر نے پاکستانی شہریوں کے لیے ویزا آن ارائیول کی سہولت بحال کر دی
تقریب کا مقصد غریب بچیوں کی شادی
صاف ستھری صفائی دیتے ہوئے انہوں نے وضاحت کی کہ شادی کے ایونٹ کا بنیادی مقصد غریب بچیوں کی شادیوں میں مالی مدد کرنا تھا۔ ساتھ ہی عوام میں راشن اور تحائف کا بھی تقسیم کیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس تقریب کے لیے باقاعدہ این او سی بھی حاصل کی گئی تھی اور تمام تر قوانین کی پابندی کا خیال رکھا گیا تھا۔
انہوں نے مزید تفصیلات دیتے ہوئے بتایا کہ تقریب کے بالکل ایک دن قبل انہوں نے کرکٹ کھیلتے ہوئے اپنی کمر کی ڈسک ہلنے کا مسئلہ محسوس کیا تھا۔ اس مسئلے کی وجہ سے انہیں شدید تکلیف ہونے لگی تھی۔ انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ وہ کسی بھی ایسا اقدام نہیں اٹھا سکتے تھے جس سے لوگوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔
واقعے کے وقت ہسپتال میں موجود
انہوں نے دعویٰ کیا کہ واقعہ کے وقت وہ گراؤنڈ میں موجود ہونے کے بجائے بشیر ہسپتال میں موجود تھے۔ انہیں اپنا علاج کروانا تھا اور ایم آر آئی کا سکیں بھی کرواتے ہوئے وہ تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایف آئی آر میں ان کی موجودگی کے حوالے سے غلط درج کیا گیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ اس وقت ہسپتال میں زیرِ علاج تھے۔
انہوں نے اپیل کی کہ ایف آئی آر میں دی گئی غلط معلومات کی تحقیقات کی جائے۔ وہ چاہتے ہیں کہ عدالتی نظام انصاف کے تقاضے پورا کرے اور ان کی بری ہوتی ہوئی دیکھی جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ کسی بھی قسم کی بھگدڑ یا ہنگامے کی ذمہ دار نہیں ہیں۔
عاصم منیر اور مریم نواز سے اپیل
انہوں نے وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز اور فیلڈ مارشل عاصم منیر سے براہ راست درخواست کی کہ وہ اس حادثے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کرائیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ خود شدید جسمانی تکلیف اور ذہنی دباؤ کا شکار ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ صرف ایک شفاف تحقیق ہی اس معاملے کا حل ہوسکتی ہے۔
مسٹر پتلو نے مزید کہا کہ پاکستان نے آسٹریلیا کو ہرا کر آئی ایم سی اوور 40 کرکٹ ورلڈ کپ جیتا ہے۔ وہ اس واقعے سے متعلق سیاسی یا کھیل کے حوالے سے کوئی تبصرہ نہیں کر رہے۔ ان کا تعلق صرف اپنی بریت اور انصاف کے حصول سے ہے۔
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