سیرینا ولیمز کی کوئینز کلب میں شاندار واپسی

سیرینا ولیمز نے ریٹائرمنٹ کے چار سال بعد کوئینز کلب میں ڈبلز جیت کر شاندار واپسی کی، انہوں نے وکٹوریہ ایمبوکو کے ساتھ مل کر تیسرے سیڈ کو ہرایا اور اپنی بچیوں کے سامنے شاندار کارکردگی دکھائی۔
چالیس سالہ سیرینا ولیمز نے کیریئر کی ریٹائرمنٹ کے چار سال بعد ٹینس میں شاندار واپسی کی جب انہوں نے منگل کو کوئینز کلب میں ڈبلز کے پہلے راؤنڈ میں کینیڈین نوجوان وکٹوریہ ایمبوکو کے ساتھ مل کر کھیل ا۔ ولیمز نے 7-6 (7/2)، 6-2 سے فتح حاصل کی جس میں انہوں نے تیسرے سیڈ ایرن راؤٹلیف اور نکول میلیچر-مارٹینز کو شکست دی۔ یہ ویسٹ لندن کے گراس کورٹ ٹورنامنٹ میں ایک بھرے مجمع کے سامنے ہوا جس میں ان کی دو بیٹیاں اولمپیا اور اڈیرا اور شوہر الیکسس اوہانیان بھی شامل تھے۔ ولیمز نے اپنی جانی پہچانی زبردست سروس اور زوردار گراؤنڈ اسٹروک دکھائے جیسے وہ کبھی ٹینس سے دور نہیں گئی تھیں۔ چار سال پہلے اپنے شاندار کیریئر کو ختم کرنے کے بعد، 23 بار کی گرینڈ سلیم چیمپیئن نے پیر کو اعلان کیا کہ وہ کوئینز کلب میں ڈبلز کھیل یں گی، جس سے کھیل کی دنیا میں حیرانی پیدا ہوگئی۔ ولیمز کا یہ فیصلہ کہ وہ 2022 کے یو ایس اوپن میں اجلا ٹاملجانویچ سے ہارنے کے بعد پہلی بار کسی مسابقتی میدان میں ریکیٹ اٹھائیں گی، ان کی اس اقدام کی حکمت کے بارے میں سوالات اٹھائے گئے۔ کیا کھیل کے عظیم ترین کھلاڑیوں میں سے ایک اپنی ماضی کی عمدگی کو حاصل کر سکے گی، یا وہ اپنے سابقہ خود کا سایہ ہوگی؟
ولیمز نے 2022 میں کہا تھا کہ وہ ٹینس سے دور ہو رہی ہیں، اس لیے قدرتی طور پر زنگ آلودگی کی علامات تھیں۔ لیکن انہوں نے ایک عام جارحانہ کارکردگی پیش کی جس نے ومبلڈن میں سنگلز میں ممکنہ واپسی کے بارے میں سوالات کو تیز کر دیا ہے، جو اس ماہ کے آخر میں شروع ہوگا۔ ولیمز نے کہا، میں نے پہلے یہاں کبھی نہیں کھیلا، صرف مرد کھیلتے تھے۔ اتنی مشہور جگہ پر کھیلنا واقعی خاص ہے۔ میرے پاس کرنے کو کچھ بہتر نہیں تھا۔ میں گھر بیٹھے بیٹھے تھک گئی ہوں۔ میرے بچے گرمیوں کی چھٹیوں پر ہیں، تو کیوں نہیں؟
ولیمز، جو 15-21 جون کو برلن اوپن میں ڈبلز کھیلیں گی، نے 2017 کے آسٹریلین اوپن کے بعد سے کوئی گرینڈ سلیم سنگلز ٹائٹل نہیں جیتا۔ لیکن انہوں نے ومبلڈن میں سات بار سنگلز ٹرافی جیتی ہے اور آل انگلینڈ کلب میں کسی بھی صلاحیت میں شرکت کا امکان مزاحمت کرنا مشکل ہوگا، خاص طور پر اگر وہ کوئینز میں اپنی رن جاری رکھیں۔ سفید ٹاپ، گلابی اسکرٹ اور مماثل جوتے پہنے ہوئے، ولیمز اینڈی مرے ایرینا میں بھرے مجمع کی تالیوں اور کھڑے ہوکر استقبال کے ساتھ پہنچیں۔ جیسے ہی سابق اولمپک اسکیئنگ طلائی تمغہ جیتنے والی لنڈسے وون نے اسٹینڈز سے دیکھا، شائقین نے 'ویلکم بیک سیرینا' کے نشانات اٹھا رکھے تھے۔ ولیمز نے پذیرائی کے جواب میں صرف ایک مختصر ہاتھ ہلایا اور 1,375 دنوں کے بعد اپنے پہلے مسابقتی میچ پر پوری توجہ مرکوز کی۔ ولیمز کی واپسی کا پہلا پوائنٹ ایمبوکو نے سروس کیا اور اس کا اختتام اس کے پارٹنر کے وولی کو باہر بھیجنے پر ہوا بغیر اس کے کہ امریکی نے کوئی شاٹ لگایا۔ اس نے غلطی کی تلافی اپنی واپسی کا پہلا ونر ایک اور وولی سے مار کر کی جس سے مجمع خوش ہوگیا۔ ولیمز کے گراؤنڈ اسٹروک اتنی درستگی سے لگے کہ وہ ریلیوں میں برقرار رہیں، جبکہ ان کی مسابقتی جبلت پہلے کی طرح مضبوط تھی۔ ولیمز نے کہا تھا کہ اپنے بچوں کے سامنے کھیلنے کا موقع ان کی سنسنی خیز واپسی کا محرک ہے، اور انہوں نے ان کے لیے یادگار لمحہ فراہم کیا۔ جب انہوں نے کورٹ سے ایکیوٹ زاویہ پر ایک شاندار بیک ہینڈ ونر لگایا، تو وہ بڑی مسکراہٹ میں بکھر گئیں اور اپنے بازو پھیلا دیے جیسے وہ خود بھی حیران تھیں۔ ولیمز کو اپنے شاندار دنوں کی تباہ کن سروس اسپیڈ تک پہنچنے میں کوئی مشکل نہیں ہوئی، اور انہوں نے پہلے سیٹ کے آخر میں 120 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے ایک ناقابل واپسی سروس ڈالی۔ 19 سالہ ایمبوکو دوسرے سیٹ میں محرک قوت تھیں، اور ولیمز سے تعریفی مٹھی کے نشان حاصل کیے جب وہ ونر پر ونر لگا رہی تھیں
سیرینا ولیمز کوینز کلب ٹینس ڈبلز واپسی