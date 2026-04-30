سیفہ جبار خٹک اور احتشام ریاض کے درمیان جھگڑا سوشل میڈیا پر وائرل، عوامی رائے تقسیم

مشہور اداکارہ اور کاروباری شخصیت سیفہ جبار خٹک اور معروف فوڈ ویلاگر احتشام ریاض کے درمیان ایک جھگڑا سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا ہے۔ یہ تنازع ایک ویڈیو کے بعد شروع ہوا جس میں احتشام ریاض نے سیفہ کی پزہ برینڈ کی پروموشن کرنے پر افسوس کا اظہار کیا، کہتے ہوئے کہ، ''مجھے اپنے آپ پر شرم آ رہی ہے کہ میں نے آپ کی پزہ برینڈ کی پروموشن کیوں کی۔'' سیفہ نے فوری طور پر جواب دیا اور ایک تیز اور غیر معذرت طلب انداز میں کہتے ہوئے کہ، ''آپ نے کب میرے کاروبار کی پروموشن کی؟
‘‘ اور اسے اپنے سوشل میڈیا فالوونگ کو بڑھانے کے لیے میرے کافے کی مشہوریت سے فائدہ اٹھانے کا الزام لگا دیا۔ وہ نے مزید کہا کہ اگر آپ کو اتنی شرم آ رہی ہے تو آپ ابھی تک میرے سوشل میڈیا پر فالو کیوں ہیں؟
یہ جھگڑا مزید بڑھ گیا جب سیفہ نے اپنے انسٹاگرام اسٹوری میں اپنی غیر متاثرہ حالت کا اظہار کیا۔ ایک خشن پیغام کو نقل کرتے ہوئے جو ترجمہ ہوتا ہے: ’’تنسکھ کا بہترین طریقہ ہے کہ آپ اپنے کمرے کے ایک کونے میں بیٹھ جائیں اور کہیں، ’’وہ سب کتے ہیں،‘‘ وہ نے ’’شور کو نظر انداز کرنے‘‘ کا رویہ دکھایا، اپنے مخالفین کو نظر انداز کرنے اور بڑھتی ہوئی رد عمل کے باوجود ثابت قدم رہنے کا اعلان کیا۔ یہ جھگڑا پاکستان کے سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا ہے، عوامی رائے کو دو حصہ میں تقسیم کر رہا ہے۔ کچھ یوزرز سیفہ کی جانب سے اپنے دفاع کے لیے اس کے جریئت دار رویے کی حمایت کر رہے ہیں، جبکہ دیگر اس کے انداز پر تنقید کر رہے ہیں اور اس کے کاروبار اور عوامی تصویر سے جڑے جاری تنازعات پر سوالات کر رہے ہیں۔ یہ جھگڑا سیفہ کی حال ہی میں لانچ کردہ ریستورینٹ، رونیز پزہریا کے جاری تنازعات سے جڑا ہے۔ یہ ریستورینٹ حال ہی کے ہفتوں میں تنقید کے موج کے سامنے آیا ہے، منظم منفی ریویوز کے الزامات سے لے کر سابق کارکنان کی جانب سے غیر ادا دھمکوں اور کام کے متعلقہ خواہشات تک۔ علاوه بر این، اس کے ماضی میں کچھ ہائرز کو ترجیح دینے کے بارے میں بیانوں نے بھی رد عمل پیدا کیا، جس نے اسے عوامی نظر میں مزید دھڑکایا۔ مزید جوش و جوش میں، سیفہ حال ہی میں اپنے جریئت دار فیشن کے انتخابوں کی وجہ سے تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے، خاص طور پر لاہور کے ایک ایونٹ میں مینی اسکرٹ پہننے کے بعد، جس نے اسے مزید دھڑکایا
