سیف سٹیز اتھارٹی کی اکتوبر رپورٹ: ہیلپ لائن 15 پر 11 لاکھ سے زائد کالز موصول
پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی کی اکتوبر رپورٹ کے مطابق ہیلپ لائن 15 پر 11 لاکھ 36 ہزار 107 کالز موصول ہوئیں، جن پر شہریوں کو بروقت معاونت فراہم کی گئی۔
پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی نے ایمرجنسی ہیلپ لائن 15 کی اکتوبر کی کارکردگی رپورٹ جاری کر دی ہے۔ رپورٹ کے مطابق اکتوبر کے مہینے میں پنجاب بھر سے ہیلپ لائن 15 پر مجموعی طور پر 11 لاکھ 36 ہزار 107 کالز موصول ہوئیں۔
سیف سٹیز اتھارٹی کی رپورٹ میں ایمرجنسی کالز پر فوری رسپانس اور بروقت معاونت کو کارکردگی کا بنیادی حصہ قرار دیا گیا ہے۔ لاہور سے ہیلپ لائن 15 پر 2 لاکھ 22 ہزار 574 کالز پر شہریوں کو بروقت معاونت فراہم کی گئی، جو اس رپورٹ میں الگ سے نمایاں کیا گیا ہے۔Also readغازان خان کا اسلام قبول کرنا
ہیلپ لائن 15 پر خصوصی ورچوئل سروسز کی کارکردگی
ہیلپ لائن 15 کے ساتھ جڑی ورچوئل ویمن پولیس اسٹیشن سروس کو 39 ہزار 769 کالز موصول ہوئیں، جن پر خواتین کو پولیس و قانونی معاونت فراہم کی گئی۔ یہ اعداد و شمار ظاہر کرتے ہیں کہ خواتین کے مسائل کے لیے یہ سروس فعال انداز میں استعمال ہوئی۔
ورچوئل سنٹر فار چائلڈ سیفٹی پر 7 ہزار 591 کالز کے ذریعے بچوں کے تحفظ کے لیے فوری کارروائی کی گئی۔ اسی طرح ورچوئل بلڈ بینک پر 5 ہزار 492 کالز پر شہریوں کو بلڈ ڈونرز سے بروقت رابطے میں مدد فراہم کی گئی، جو ہنگامی طبی ضرورت کے وقت اہم ثابت ہوتی ہے۔
نفسیاتی رہنمائی اور فرسٹ ایڈ سروسز کا دائرہ
نفسیاتی رہنمائی کی 1 ہزار 219 کالز پر شہریوں کو ذہنی دباؤ سے نمٹنے میں ماہرینِ نفسیات کی معاونت فراہم کی گئی۔ رپورٹ میں اس سروس کو ان شہریوں کے لیے اہم قرار دیا گیا ہے جنہیں فوری ذہنی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔
سیف سٹی کی فرسٹ ایڈ گائیڈنس سروس کے ذریعے 149 شہریوں کو ابتدائی طبی امداد کی رہنمائی فراہم کی گئی۔ اسی دوران یونیورسل 15 سروس پر 472 کالز موصول ہوئیں اور شہریوں کو ضروری معاونت فراہم کی گئی۔
معلومات، ٹریفک رہنمائی اور 24 گھنٹے رابطے کی سہولت
معلومات و رہنمائی کی 2 لاکھ 267 کالز پر شہریوں کو متعلقہ خدمات اور ضروری معلومات فراہم کی گئیں۔ یہ تعداد ہیلپ لائن 15 کے روزمرہ استعمال میں معلومات کی اہمیت کو واضح کرتی ہے۔
ٹریفک سے متعلق 559 کالز پر شہریوں کو ٹریفک صورتحال اور دیگر امور پر رہنمائی فراہم کی گئی۔ رپورٹ کے مطابق شہری کسی بھی ہنگامی صورتحال میں پولیس مدد کے لیے 24 گھنٹے ہیلپ لائن 15 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔
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