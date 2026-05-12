سیف oprem میں ایف آئی آر میں غلطی: منشیات فروش کے مقدمے میں سزاؤں میں چیلنج

ملزمہ کو گارڈن کے علاقے بلال آرکیڈ سے گرفتار کیا گیا تھا تاہم مقدمے کے متن میں ایک ایسے فلیٹ کا پتہ درج کر دیا گیا ہے جہاں گزشتہ آٹھ سال سے ایک اور خاندان کرائے پر مقیم ہے۔متاثرہ خاندان کا کہنا ہے کہ وہ انمول عرف پنکی کو جانتے تک نہیں اور انہیں سمجھ نہیں آرہی کہ پولیس نے ان کا پتہ ایف آئی آر میں کیسے شامل کیا۔ ان کے مطابق غلط معلومات کے اندراج کے باعث انہیں شدید ذہنی پریشانی کا سامنا ہے۔ خاندان نے مؤقف اختیار کیا ہے کہ پولیس کی اس مبینہ غفلت کے باعث ان کی ساکھ متاثر ہوئی ہے اور انہیں بلاوجہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔حکومت کا آئندہ بجٹ کے معاملے پر نواز شریف کو بھی اعتماد میں لینے کا فیصلہاسحاق ڈار کی چین، آسٹریا کے وزرائے خارجہ سے ٹیلیفونک رابطہ، ایران-امریکا مذاکرات پر تبادلہ خیال
شہر قائد میں منشیات فروش انمول عرف پنکی کی گرفتاری کے معاملے میں ایف آئی آر میں سنگین غلطی سامنے آگئی ہے جس کے بعد پولیس کی کارروائی پر سوالات اٹھنے لگے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق ملزمہ کو گارڈن کے علاقے بلال آرکیڈ سے گرفتار کیا گیا تھا تاہم مقدمے کے متن میں ایک ایسے فلیٹ کا پتہ درج کر دیا گیا ہے جہاں گزشتہ آٹھ سال سے ایک اور خاندان کرائے پر مقیم ہے۔متاثرہ خاندان کا کہنا ہے کہ وہ انمول عرف پنکی کو جانتے تک نہیں اور انہیں سمجھ نہیں آرہی کہ پولیس نے ان کا پتہ ایف آئی آر میں کیسے شامل کیا۔ ان کے مطابق غلط معلومات کے اندراج کے باعث انہیں شدید ذہنی پریشانی کا سامنا ہے۔ خاندان نے مؤقف اختیار کیا ہے کہ پولیس کی اس مبینہ غفلت کے باعث ان کی ساکھ متاثر ہوئی ہے اور انہیں بلاوجہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔حکومت کا آئندہ بجٹ کے معاملے پر نواز شریف کو بھی اعتماد میں لینے کا فیصلہاسحاق ڈار کی چین، آسٹریا کے وزرائے خارجہ سے ٹیلیفونک رابطہ، ایران-امریکا مذاکرات پر تبادلہ خیا.
شہر قائد میں منشیات فروش انمول عرف پنکی کی گرفتاری کے معاملے میں ایف آئی آر میں سنگین غلطی سامنے آگئی ہے جس کے بعد پولیس کی کارروائی پر سوالات اٹھنے لگے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق ملزمہ کو گارڈن کے علاقے بلال آرکیڈ سے گرفتار کیا گیا تھا تاہم مقدمے کے متن میں ایک ایسے فلیٹ کا پتہ درج کر دیا گیا ہے جہاں گزشتہ آٹھ سال سے ایک اور خاندان کرائے پر مقیم ہے۔متاثرہ خاندان کا کہنا ہے کہ وہ انمول عرف پنکی کو جانتے تک نہیں اور انہیں سمجھ نہیں آرہی کہ پولیس نے ان کا پتہ ایف آئی آر میں کیسے شامل کیا۔ ان کے مطابق غلط معلومات کے اندراج کے باعث انہیں شدید ذہنی پریشانی کا سامنا ہے۔ خاندان نے مؤقف اختیار کیا ہے کہ پولیس کی اس مبینہ غفلت کے باعث ان کی ساکھ متاثر ہوئی ہے اور انہیں بلاوجہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔حکومت کا آئندہ بجٹ کے معاملے پر نواز شریف کو بھی اعتماد میں لینے کا فیصلہاسحاق ڈار کی چین، آسٹریا کے وزرائے خارجہ سے ٹیلیفونک رابطہ، ایران-امریکا مذاکرات پر تبادلہ خیا
منشیات نظامی انمول پنکی کینٹ مقدمہ ایف آئی آر گھگرائی طوفانی پریشانی