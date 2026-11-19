سیف علی خان کو دھمکیاں، پولیس نے تحقیقات شروع کر دیں
ممبئی پولیس نے بھارتی اداکار سیف علی خان کو جان سے مارنے کی دھمکی ملنے پر مقدمہ درج کر کے ملزم ذیشان اختر کے کردار کی جانچ شروع کر دی ہے۔
بھارتی اداکار سیف علی خان کو مبینہ طور پر جان سے مارنے کی دھمکی موصول ہوئی ہے، جس کے بعد ممبئی پولیس نے معاملے کی سختی سے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ یہ واقعہ بالی وڈ ستاروں کے خلاف دہمکیوں کے سلسلے میں ایک اور اہم پیش رفت ہے جس نے متعلقہ حکام کو فوری اقدامات کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔
دھمکی کی اصل ذمہ دار کی شناخت
بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق پولیس کو شبہ ہے کہ یہ دھمکی بابا صدیقی قتل کیس میں مطلوب ملزم ذیشان اختر کی جانب سے دی گئی ہے، تاہم ابھی تک اس بات کا حتمی فیصلہ نہیں ہو سکا ہے۔ تفتیش کار ابھی اس بات کا تعین کر رہے ہیں کہ آیا اس دھمکی کے پیچھے واقعی ذیشان اختر کا ہاتھ ہے یا کسی دوسرے شخص نے اس کا نام استعمال کرکے اداکاروں کو خوف زدہ کرنے اور پولیس کو الجھانے کی کوشش کی ہے۔ پولیس ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ حالیہ دنوں میں اداکار تشار کپور اور آیوشمان کھرانہ کو بھی دھمکیاں موصول ہو چکی ہیں۔Also readسوتھ افریقہ نے بنگلا دیش کو نو وکٹ سے ہرا کر ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ میں پہلی پوزیشن حاصل کی
لارنس بشنوئی گینگ اور اے آئی کی افواہیں
آیوشمان کھرانہ کو بھیجے گئے ایک مبینہ آڈیو پیغام میں دھمکی دینے والے شخص نے خود کو لارنس بشنوئی گینگ کا رکن ظاہر کیا اور کروڑوں روپے کا مطالبہ کیا تھا۔ اسی طرح تشار کپور سے بھی پانچ کروڑ روپے تاوان مانگے جانے کی اطلاعات سامنے آئی تھیں۔ ان واقعات کی تفتیش کے دوران ممبئی کرائم برانچ نے بنگلورو سے تعلق رکھنے والے 30 سالہ ویبھو مشرا کو گرفتار کیا اور مزید پوچھ گچھ کے لیے ممبئی منتقل کر دیا۔ پولیس کے مطابق اب تک اس شخص کے لارنس بشنوئی گینگ سے کسی تعلق کا کوئی ثبوت نہیں ملا ہے۔
مصنوعی ذہانت کے ذریعے دھمکیاں
تحقیقات میں یہ شبہ بھی ظاہر کیا گیا ہے کہ ویبھو مشرا نے مصنوعی ذہانت (اے آئی) کی مدد سے اداکاروں کو دھمکی آمیز پیغامات اور آڈیو کلپس بھیجے اور ان سے رقم وصول کرنے کی کوشش کی۔ پولیس اس پہلو کا بھی جائزہ لے رہی ہے کہ آیا بعض واقعات میں جرائم پیشہ گروہوں کے نام محض خوف پھیلانے اور بھتہ وصول کرنے کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق سلمان خان کو ماضی میں لارنس بشنوئی گینگ کی جانب سے متعدد مرتبہ قتل کی دھمکیاں مل چکی ہیں، جبکہ شاہ رخ خان کو بھی جان سے مارنے کی دھمکی موصول ہوئی تھی۔
بھارتی اداکاروں کا سامنے آنے والا رجحان
اس سلسلے میں دیگر اداکاروں کے نام بھی سامنے آئے ہیں جنہیں دھمکیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اس فہرست میں گلوکار دلجیت دوسانجھ، کامیڈین کپل شرما، اداکار وکرانت میسی، رنویر سنگھ اور آیوش شرما شامل ہیں۔ یہ تمام ستارے مبینہ دھمکی آمیز پیغامات یا ای میلز موصول ہونے کے واقعات کا سامنا کر چکے ہیں۔ اس صورتحال نے بالی وڈ انڈسٹری میں خوف کا ماحول پیدا کر دیا ہے اور تمام اہم شخصیات کو انتہائی احتیاط برتنے پر مجبور کر دیا ہے۔
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