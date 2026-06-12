سیلاب کی وجہ سے پاکستان میں 822 بلین روپے کے نقصانات ہوئے، جس میں 1039 افراد ہلاک ہوگئے اور 4 ملین سے زائد افراد بے گھر ہوگئے، 2025-26 کے اقتصادی سروے کے مطابق۔
پاکستان میں سیلاب کی وجہ سے 822 بلین روپے کے نقصانات ہوئے، جس میں 1039 افراد ہلاک ہوگئے اور 4 ملین سے زائد افراد بے گھر ہوگئے، 2025-26 کے اقتصادی سروے کے مطابق۔ اس سیلاب کی وجہ سے حکومت کو GDP کی ترقی کے ٹارگٹ کو 4.
2 فیصد سے 3.5 سے 3.9 فیصد تک نیچے کی طرف موڑنا پڑا۔ سیلاب کے نتیجے میں ملک بھر میں وسیع پیمانے پر تباہی ہوئی۔ جولائی اور ستمبر 2025 کے درمیان غیر معمولی بھاری مون سون کی بارشوں کے باعث سیلاب ہوئے۔ اس دوران اوسط بارش 172.8 ملی میٹر تک پہنچ گئی، جو عام سطح سے 23 فیصد زیادہ تھی۔ 140.9 ملی میٹر۔ بحران آگست کے آخر میں بڑھ گیا جب تیز گلیشئیر کا پگھلنا اور شدید بارشوں کے باعث ستلج، راوی اور چناب کے دریا ساتھ ساتھ سیلاب ہوئے۔ اس کے نتیجے میں پंजاب میں بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی۔ سروے کے مطابق، پंजاب میں 631 بلین روپے کے نقصانات ہوئے، جو ملکی نقصانات کے 76 فیصد سے زیادہ ہیں۔ اس خطے میں 77 فیصد سے زیادہ سیلاب سے متعلق اموات اور بے گھری کے کیسز بھی ریکارڈ ہوئے۔-infrastructure losses کی تخمینہ 307 بلین روپے ہے، جس میں 187 بلین روپے سڑکوں کے نیٹ ورک کی تباہی شامل ہیں۔ گھروں کی صنعت کے نقصانات 91 بلین روپے ہیں، جبکہ پل، پانی کی بنیادیں اور توانائی کی سسٹم 28 بلین روپے سے زیادہ نقصان کا شکار ہوئے
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