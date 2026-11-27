سیلینہ سیال نے عبادت خانے میں نکاح کی رسم ادا کی
اداکار سلیم جاوید کی بیٹی ماڈل سیلینہ سلیم کا نکاح عزیز احمد سے ہوا۔ تقریب میں جے ڈی اے کی معروف شخصیات نے شرکت کی۔
اداکار سلیم جاوید کی بیٹی اور کامیاب ماڈل سیلینہ سیال نے اپنی شادی کی تقریب کو انتہائی نجی اور پرامن انداز میں سرانجام دیا۔ اس اہم تقریب میں صرف قریبی رشتہ دار، دوست اور انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کے چند نمایاں کردار شامل تھے۔ اس موقع پر سیلینہ نے سفید رنگ کا ارگنزا شلوار زیب تن کیا جس پر باریک چاندی کے ستاروں کی کڑھائی کی گئی تھی۔ ان کے لباس کے ساتھ سنہری گوتا اور لیس والی ڈھالی موجود تھی۔
نکاح کی تقریب کی تفصیلات اور شرکاء
نکاح کی تقریب کا انعقاد ایک چھوٹے مگر خوبصورت پروگرام کے طور پر کیا گیا۔ اس موقع پر دونوں خاندانوں کے رشتہ داروں اور قریبی دوستوں نے شرکت کی۔ سیلینہ کے گہرے دوستوں اور خاندان کے ارکان نے انہیں نیک خواہشات کی۔ اس موقع پر سیلینہ کے خاندان سے جے ڈی اے، بہروز sabzwari، مومل سیال، سعداف کنول اور شیروز sabzwari بھی موجود تھے۔ ان تمام لوگوں نے نوجوان جوڑے کو دلی مبارکباد دی۔Also readبرطانوی حکومت کی امیگریشن پالیسی میں سختی کا اثر، صاف ہجرت میں تاریخی کمی
سلیم جاوید کے خاندان اور سابقہ شادیاں
سلیم جاوید تین بیٹیوں کے باپ ہیں۔ ان کی پہلی بیٹی نشمیا کی شادی کا جشن پہلے ہی منایا جا چکا ہے۔ سیلینہ کی نکاح کی تقریب کے بعد اب ان کا خاندان اس خوشی کا اظہار کر رہا ہے۔ سلیم جاوید تین دہائیوں سے ٹی وی ڈراموں میں فعال ہیں۔ ان کی اداکاری نے ٹیلی ویژن انڈسٹری میں ایک منفرد جگہ بنائی ہے۔
سیلینہ سیال کی پیشہ ورانہ کامیابیاں
سیلینہ سیال ایک معروف ماڈل اور ڈیجیٹل کنٹینٹ کرییٹر ہیں۔ انہوں نے پاکستان کے کئی مشہور کپڑوں کے برانڈز کے ساتھ کام کیا ہے۔ ان کی ڈیزائننگ اور ماڈلنگ کی صلاحیتوں کو مارکیٹ میں کافی سراہا گیا ہے۔ سیلینہ کی شادی کے موقع پر ان کا اندازِ لباس بہت روایتی اور خوبصورت رہا۔
عروص اور لباس کے انتخاب کی اہمیت
اس موقع پر عروص نے سفید کپڑے اور پیجما کے ساتھ ویسٹ کوئٹ پہنا۔ دونوں کا لباس ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ تھا۔ سفید رنگ کا انتخاب تقریب کی سادگی اور خوبصورتی کو اجاگر کرتا تھا۔ سیلینہ کا لباس اور ڈھالی کا انتخاب بھی انتہائی مدہم اور دلکش تھا۔
انڈسٹری کی اہم شخصیات کی شرکت کا اثر
اس تقریب میں انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کے بڑے ناموں کی موجودگی نے اسے مزید اہمیت دی۔ جے ڈی اے، بہروز sabzwari اور دیگر اداکاروں کی موجودگی نے تقریب کو اور بھی دلچسپ بنایا۔ یہ ایک ایسا موقع تھا جہاں اداکاروں نے اپنے ذاتی اور پیشہ ورانہ تعلقات کو اجاگر کیا۔ سیلینہ کی شادی نے سوشل میڈیا پر بھی کافی بحث خیز کیا۔
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