سیماگلوٹائیڈ: وزن میں کمی کے بغیر بھی جگر کی صحت میں بہتری کا نیا امکان

سِینائی ہیلتھ کے محققین نے انکشاف کیا ہے کہ سیماگلوٹائیڈ، جو ویگووی اور اوزیمپک کے ناموں سے معروف ہے، جگر کے خلیات پر براہِ راست اثر انداز ہو کر میٹابولک ڈس فنکشن سے وابستہ اسٹیٹو ہیپاٹائٹس (MASH) کے علاج میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے، یہاں تک کہ خاطر خواہ وزن میں کمی کے بغیر بھی۔
سِینائی ہیلتھ کے محققین نے ایک اہم انکشاف کیا ہے جو وزن میں کمی کی ادویات کے استعمال سے متعلق طبی تصورات کو بدل سکتا ہے۔ ان کی تحقیق کے مطابق، سیماگلوٹائیڈ ، جو فعال جزو ہے اور مقبول وزن کم کرنے والی ادویات جیسے ویگووی اور اوزیمپک میں استعمال ہوتی ہے، جگر کی صحت کو بہتر بنانے میں نمایاں کردار ادا کر سکتی ہے، یہاں تک کہ اگر اس کے استعمال سے خاطر خواہ وزن میں کمی نہ بھی ہو۔ سیماگلوٹائیڈ آنتوں کے ہارمون جی ایل پی-1 کی نقل کرتا ہے اور اس کی نئی تحقیق نے جگر کے ایک خاص قسم کے خلیے پر اس کے براہِ
راست اثر کو واضح کیا ہے۔ یہ دریافت بہت اہم ہے کیونکہ فی الحال یہ دوا وزن کم کرنے اور ٹائپ 2 ذیابیطس کے علاج کے لیے استعمال ہو رہی ہے، لیکن اب اس کے جگر کی بیماریوں کے علاج میں بھی مؤثر ہونے کے امکانات روشن ہو گئے ہیں۔ میٹابولک ڈس فنکشن سے وابستہ اسٹیٹو ہیپاٹائٹس (MASH)، جو کہ جگر میں چکنائی زیادہ ہونے سے پیدا ہونے والی ایک دائمی اور خطرناک بیماری ہے، برطانیہ میں تقریباً 30 لاکھ افراد کو متاثر کر چکی ہے۔ اس بیماری کی شدت میں اضافہ ہو سکتا ہے اور یہ جگر کے فیل ہونے کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ روایتی طور پر، MASH کے علاج کے لیے وزن میں کمی کو سب سے مؤثر ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ تاہم، سِینائی ہیلتھ کے محققین نے یہ ثابت کیا ہے کہ سیماگلوٹائیڈ جیسے جی ایل پی-1 ریسیپٹر ایگونسٹ محض وزن کم کرنے کے عمل سے ہٹ کر بھی جگر کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ انجیکشن جگر کے خلیات میں سوزش کو کم کرنے اور فائبروسس (جگر میں داغ اور سختی) کو روکنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں، جو کہ MASH کے سنگین اثرات ہیں۔ یہ اثرات صرف وزن میں کمی سے حاصل نہیں ہوتے، بلکہ دوا کے براہِ راست جگر کے خلیات پر عمل کرنے کی وجہ سے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ایسے مریض جو کسی وجہ سے وزن کم نہیں کر پا رہے، وہ بھی سیماگلوٹائیڈ کے استعمال سے جگر کی صحت میں بہتری دیکھ سکتے ہیں، جو ایک بڑی پیش رفت ہے۔ اس تحقیق کے نتائج طبی دنیا میں ایک نئے دروازے کھول سکتے ہیں۔ اگر سیماگلوٹائیڈ صرف وزن کم کرنے والے انجیکشن کے بجائے جگر کی بیماریوں کے علاج کے لیے ایک اضافی آپشن کے طور پر استعمال کیا جا سکے، تو یہ MASH کے مریضوں کے لیے ایک امید کی کرن ثابت ہو گی۔ یہ ان افراد کے لیے خاص طور پر اہم ہے جنہیں وزن کم کرنے میں مشکلات پیش آتی ہیں یا جن کی صحت کی دیگر وجوہات کی بنا پر وہ بھاری ورزش یا غذا پر عمل نہیں کر سکتے۔ تاہم، اس ضمن میں مزید تحقیق اور طبی آزمائشوں کی ضرورت ہوگی تاکہ سیماگلوٹائیڈ کی خوراک، طویل مدتی اثرات اور ممکنہ ضمنی اثرات کا مکمل اندازہ لگایا جا سکے۔ دوسری طرف، پاکستان میں ادویات کی قیمتوں میں حالیہ اضافے، خاص طور پر خیبرپختونخوا میں انسولین سمیت مختلف ادویات کی قیمتوں میں بڑے اضافے کی خبریں تشویشناک ہیں۔ صحت کی بنیادی سہولیات اور ادویات کی فراہمی کو یقینی بنانا حکومت کی ذمہ داری ہے، اور قیمتوں میں غیر ضروری اضافہ عوام کے لیے مشکلات کا باعث بنتا ہے۔ امید ہے کہ تحقیق کے یہ نئے نتائج جگر کی بیماریوں کے علاج میں انقلابی ثابت ہوں گے اور قیمتوں میں اضافے کے باوجود عوام کو صحت کی سہولیات تک رسائی حاصل رہے گی۔ اس خبر کا تعلق صحت کے شعبے میں حالیہ پیش رفت اور ادویات کے استعمال سے متعلق اہم معلومات سے ہے۔ خاص طور پر، سیماگلوٹائیڈ نامی دوا کے وزن میں کمی کے علاوہ جگر کی بیماریوں کے علاج میں ممکنہ کردار پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ یہ تحقیق ان افراد کے لیے امید کی کرن ہے جو میٹابولک ڈس فنکشن سے وابستہ اسٹیٹو ہیپاٹائٹس (MASH) کا شکار ہیں۔ تحقیق نے ثابت کیا ہے کہ یہ دوا جگر کے خلیات پر براہِ راست اثر انداز ہو کر سوزش اور فائبروسس کو کم کر سکتی ہے، جو کہ MASH کے سنگین نتائج ہیں۔ یہ اثرات محض وزن میں کمی سے حاصل نہیں ہوتے، بلکہ دوا کی اپنی خصوصیات کی بنا پر ہیں۔ دوسری جانب، پاکستان میں ادویات کی قیمتوں میں حالیہ اضافہ، جس میں خیبرپختونخوا میں انسولین سمیت دیگر اہم ادویات کی قیمتوں میں بڑا اضافہ شامل ہے، عوام کے لیے ایک بڑا مسئلہ ہے۔ یہ صورتحال صحت کی نگہداشت تک رسائی کو مزید مشکل بنا سکتی ہے۔ اس خبر میں ان دونوں اہم پہلوؤں کو اجاگر کیا گیا ہے، جو صحت کے شعبے کے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں
سیماگلوٹائیڈ جگر کی صحت MASH وزن میں کمی انسولین
