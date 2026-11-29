سینا اللہ کا نیو صوبوں کے لیے تمام جماعتوں سے متفقہ قرارداد کا مطالبہ
وزیر اعظم کے مشیر رانا ثنا اللہ نے نئے صوبوں کے حوالے سے پارلیمانی بحث اور تمام سیاسی جماعتوں کے باہمی اتفاق رائے سے متعلقہ قرارداد لانے کا مطالبہ کیا ہے۔
وزیر اعظم کے مشیر برائے احتساب اور قانون و انصاف رانا ثنا اللہ نے نئے صوبوں کی تشکیل کے حوالے سے ملک کی تمام سیاسی جماعتوں کو متفقہ طور پر قرارداد لانے کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے واضح طور پر کہا کہ اس اہم آئینی اور انتظامی معاملے کو پارلیمانی سطح پر کھل کر بحث کے تحت لایا جانا چاہیے تاکہ اس کا حل اخوت کے تحت نکالا جا سکے۔
نئے صوبوں کے لیے متفقہ طریقہ کار
فیس بید میں پیر کو میڈیا سے بات کرتے ہوئے رانا ثنا اللہ نے کہا کہ نئے صوبوں کے قیام کے حوالے سے ریفرنڈم کرانے میں کوئی قانونی یا شرعی رکاوٹ نہیں ہے، بشرطیکہ ملک کی تمام بڑی سیاسی جماعتیں اس بات پر متفق ہو جائیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پارلیمانی عمل کے ذریعے اس موضوع پر گہری بحث ہونی چاہیے اور پھر تمام فریقین کے رضامندی سے اسے حتمی شکل دی جانی چاہیے۔Also read11 Chamalang coal mine workers abducted and killed in Pakistan’s Balochistan province
مشیر قانون نے کہا کہ ان کے پارٹی پاکستان مسلم لیگ ن کے پاس نئے صوبوں کے حوالے سے ایک واضح ویژن ہے اور وہ اس حوالے سے تمام سیاسی جماعتوں سے رابطے میں ہیں تاکہ یکساں موقف اپنایا جا سکے۔ ان کا مؤقف تھا کہ اگر ریفرنڈم کے ذریعے عوامی رائے لینے کا فیصلہ کیا جاتا ہے تو یہ طریقہ کار جمہوری اصولوں کے عین مطابق ہے۔
سندھ اور جنوبی پنجاب کے حوالے سے اختلافات
رانا ثنا اللہ نے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلال بخوت زرداری کی پوزیشن کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ وہ جنوبی پنجاب میں ایک نئے صوبے کے قیام کے حامی ہیں، لیکن سندھ کی موجودہ حدود میں کوئی تبدیلی یا تقسیم کے خلاف ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس نوعیت کے اختلافات کو سیاسی مذاکرات کے ذریعے حل کیا جا سکتا ہے۔
اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگرچہ بلال بخوت زرداری جنوبی پنجاب کے مسئلے کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن سندھ کی سرزمین کو توڑنے کا انہیں شدید اعتراض ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ سیاسی رہنماؤں کے درمیان کچھ معاملات پر اختلافات موجود ہیں جن کا بغور جائزہ لینا ضروری ہے۔
دہشت گردی کے خلاف یکجہتی کا مطالبہ
سیکیورٹی کے حوالے سے رانا ثنا اللہ نے زور دیتے ہوئے کہا کہ ملک کے اندر دہشت گردی کے خاتمے کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو ایک صف میں کھڑا ہونا چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مولانا فضل الرحمان ایک سینئر سیاست دان ہیں، لیکن شہداء کے حوالے سے ان کے تاثرات کی گنجائش نہیں تھی۔
مشیر قانون نے وضاحت کی کہ مولانا فضل الرحمان کے متنازعہ بیانات کے حوالے سے معاملے کو سمجھداری سے سنبھالا جا رہا ہے اور اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے کہ سیاسی منافرت بڑھنے کے بجائے قومی سلامتی کو یقینی بنایا جا سکے۔
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