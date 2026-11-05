سینٹر کامران مرتضی کے گھر پر حملہ تحریک استحقاق پیش
سینٹ رکن کامران مرتضی نے اپنی رہائش گاہ پر ہوئے حملے کے خلاف تحریک استحقاق جمع کرائی ہے جس میں چار نومبر کو چالیس افراد کے حملے کی تفصیلات درج ہیں۔
سینٹ آف پاکستان کے رکن اور تحریک استحقاق کمیٹی میں کامران مرتضی نے اپنی ذاتی رہائش گاہ پر ہوئے حملے کے خلاف ایک سخت تحریک استحقاق پیش کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ چار نومبر کو تقریبا چالیس نامعلوم افراد نے ان کے گھر پر دھاوا بولا اور خواتہ اور بچوں کو ہراساں کیا۔
واقعہ کی تفصیلات اور حملہ آوروں کے اعمال
کامران مرتضی نے ایوان میں اپنے بیان میں تفصیل بتائی کہ چار نومبر کو چالیس افراد نے ان کے ذاتی گھر نمبر 70-D سنگل ہاؤسنگ اسکیم کو گھیرے میں لے لیا۔ حملہ آوروں نے گھر کے مین گیٹ پر زبردستی گھسنے کی کوشش کی اور دروازوں پر تیز رفتاری سے لاتیں ماریں۔Also readامریکہ کے مدتی انتخابات کا پاکستان پر ممکنہ اثر
اس واقعے کے دوران نامعلوم لوگوں نے گھر کی دیواروں پر چڑھ کر اندر کی تصاویر بنانے کی کوشش کی۔ محلے کے لوگ اور چند طلباء جب موقع پر پہنچے تو انہوں نے ان افراد کی ویڈیو بنانے کی کوشش کی مگر حملہ آوروں نے انہیں منع کر دیا۔
مقابلہ کی جاتی رہائش گاہ پر بھی دھاوا
واقعے کی ایک اور اہم تفصیل یہ ہے کہ حملہ آوروں نے بعد میں سینیٹر کامران مرتضی کے آبائی گھر نمبر D-22 کو بھی گھیرے میں لے لیا۔ یہ گھر ان کے ذاتی رہائش گاہ سے تھوڑے فاصلے پر واقع ہے جہاں ان کے چھوٹے بھائی عدنان اور خواتہ و بچے موجود تھے۔
گھر کے اندر دروازوں پر لاٹیں مارتے ہوئے حملہ آوروں نے چھت پر چڑھنے کی کوشش کی۔ عدنان مرتضی نے ان سے ان کی شناخت اور بلاوجہ ہراساں کرنے کی وجہ دریافت کی تو انہوں نے اپنی شناخت بتانے سے انکار کیا۔
قانون نافذ کرنے والے اداروں کا جواز
حملہ آوروں نے اپنی شناخت نہ بتاتے ہوئے یہ بھی کہا کہ وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے کہنے پر وہاں موجود ہیں۔ کچھ دیر بعد مقامی لوگوں کی بڑی تعداد جمع ہونے کی وجہ سے یہ چالیس افراد وہاں سے چلے گئے۔
کامران مرتضی نے اپنی تحریک استحقاق میں کہا کہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک سینئر وکیل ہیں اور سینیٹ آف پاکستان کا رکن ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ایک عام اور غریب پاکستانی شہری کا کیا حال ہوگا اگر اس طرح کے واقعات ہوں۔
کمیٹی میں رپورٹ پیش کرنے کی اپیل
سینیٹر نے متعلقہ کمیٹی سے درخواست کی ہے کہ وہ اس تحریک استحقاق کا جائزہ لیں اور ایوان میں رپورٹ پیش کریں۔ ان کا ماننا ہے کہ خواتہ اور بچوں کے خلاف ایسا رویہ قابلِ قبول نہیں اور اس کی سختی سے نوٹس لی جائے۔
یہ واقعہ نارووال کے علاقے سے متعلق ہے جہاں ٹرینوں کی مسلسل تاخیر کے مسائل بھی زیرِ بحث آتے رہے ہیں۔ تاہم اس تحریک استحقاق کا بنیادی مقصد گھر پر حملے اور خواتہ و بچوں کو ہراساں کرنے کے واقعات کی تحقیقات ہے۔
اس صورتِ حال میں امید کی جا رہی ہے کہ متعلقہ ادارے اس واقعے کی تحقیقات کریں گے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے دعوے کی تصدیق یا تردید کریں گے۔ سینیٹر کامران مرتضی کی جانب سے جمع کرائی گئی یہ تحریک استحقاق اب قانونی عمل کا حصہ بن جائے گی۔
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