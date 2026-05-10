سینٹ اجلاس میں 8 بل واپس لیے جانے پر غور، 58 نکاتی ایجنڈا شامل

سینٹ اجلاس کا 58 نکاتی ایجنڈا جرائا گیا ہے جس میں سینیٹ ارکان کی جانب سے 8 بل واپس لیے جانے پر غور کیا جا رہا ہے۔ کل کے سینٹ اجلاس میں سینیٹر عبدالقادرکی جانب سے پیش کیے جانے والے بل میں اہم قانون سازی 58 نکاتی ایجنڈے کا حصہ ہے جس میں 8 نئے قوانین متعارف کروائے جائیں گے اور 8 بل واپس لیے جائیں گے ۔ اس کے علاوہ ارکان پارلیمنٹ کی تنخواہوں اور لاؤنسز سے متعلق ایکٹ میں ترمیم بھی ایجنڈے کا حصہ ہے۔ پاسپورٹ ترمیمی بل اور ضابطہ فوجداری میں ترمیم کا بل بھی ایجنڈے میں شامل ہے۔ مستقل یا بحال کیے گئے سول سرونٹس سے متعلق ترمیمی بل بھی ایوان میں پیش کیا جائے گا۔ بیرونی سرمایہ کاری ترمیمی بل 2026 اور اسلام آباد انٹرنیشنل یونیورسٹی کے قیام کا بل بھی ایجنڈے کا حصہ ہے۔ ارکین پارلیمنٹ کی جانب سے واپس لیے جانے والے بلوں میں انسداد دہشت گردی ایکٹ اور ایف آئی اے ترمیمی بل بھی شامل ہیں۔ پاکستان حلال اتھارٹی اور قومی کمیشن برائے حقوق اطفال کا بل بھی واپس لیاجا ہے۔
