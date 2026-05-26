سینٹرل ڈائریکٹوریٹ آف نیشنل سیونگز نے مختلف اسکیموں کے منافع کی شرح میں ترمیم کی ہے، بہبود سیونگز سرٹیفکیٹس کی شرح کو برقرار رکھا گیا ہے، سرمایہ کاروں کو ماہانہ منافع ملے گا

سینٹرل ڈائریکٹوریٹ آف نیشنل سیونگز نے مختلف اسکیموں کے منافع کی شرح میں ترمیم کی ہے جس کے مطابق بہبود سیونگز سرٹیفکیٹس کی شرح کو برقرار رکھا گیا ہے۔ وفاقی حکومت نے یہ سرٹیفکیٹ 2003 میں بیواؤں اور بزرگ شہریوں کو درپیش مشکلات کے پیش نظر متعارف کرائے تھے بعد میں اس اسکیم کا دائرہ کار معذور افراد اور ان کے سرپرستوں کے ذریعے خصوصی بچوں (معذور نابالغوں) تک بڑھا دیا گیا۔بہبود سیونگز سرٹیفکیٹس مندرجہ ذیل مالیت پانچ، دس، پچاس ہزار، ایک، پانچ اور دس لاکھ روپے میں حاصل کیے جاسکتے ہیں۔بہبود سرٹیفکیٹس کے منافع کی شرح 2026 وفاقی حکومت نے بہبود سرٹیفکیٹس کے لیے منافع کی شرح کو 12 فیصد پر برقرار رکھا ہے، اس کا مطلب ہے کہ سرمایہ کاروں کو ہر (ایک لاکھ) روپے کی سرمایہ کاری پر 1000 روپے ماہانہ منافع ملے گا۔بہبود سیونگز سرٹیفکیٹس سے حاصل ہونے والے منافع پر کوئی ودہولڈنگ ٹیکس لاگو نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ، ان سرٹیفکیٹس میں کی جانے والی سرمایہ کاری پر زکوٰۃ کی کٹوتی بھی نہیں کی جاتی ہے۔کراچی میں بڑی عید سے پہلے شہریوں کو پریشانی نے گھیر لیامصنوعی ذہانت سے ملازمتوں کا خاتمہ، سربراہ اوپن اے آئی کا حیران کن بیان سامنے آگیا
