سینیٹ کمیٹی نے ڈی آر اے اور پی ایم آر اے پر بچوں کے غذائی粉 کی نگرانی میں کمی پر تنقید کی
سینیٹ کی مستقل کمیٹی نے ڈی آر اے اور پی ایم آر اے کی کارکردگی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے بچوں کی غذائی粉 کے اشتہارات کی ممانعت اور دودھ پلانے کے قانون کے نفاذ پر سختی کا مطالبہ کیا۔
سینیٹ کی مستقل کمیٹی برائے قومی خدمات صحت نے ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان اور الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی ( پی ایم آر اے) کی کارکردگی پر سخت تنقید کی ہے، جس میں بچوں کے غذائی粉 (فارمولا میلک) سے متعلق سفارشات کے نفاذ میں تاخیر اور نگرانی کی خامیوں کو بڑا مسئلہ قرار دیا گیا ہے۔ یہ بات 24 نیوز ایچ ڈی ٹی وی چینل کی رپورٹ کے مطابق سامنے آئی ہے، جس میں پارلیمانی اراکین کی جانب سے متعلقہ اداروں کی کارکردگی کا جائزہ لینے پر زور دیا گیا ہے۔
اسٹینڈنگ کمیٹی برائے قومی خدمات صحت کا اجلاس پیر کو اسلام آباد میں منعقد ہوا، جس کی صدارت کمیٹی کے سربراہ امیر ولی الدین نے کی۔ اجلاس میں پی ایم آر اے کی چیئرمین امبرین خان کو حلفیہ بیان دینے کا موقع ملا، جنہوں نے کمیٹی کو بتایا کہ بچوں کے غذائی粉 سے متعلق مقعدہ فی الحال ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ عدالت میں اس معاملے میں اب تک کوئی سرکاری افسر حاضر نہیں ہوا، جس کی وجہ سے عملدرآمد میں رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہیں۔Also readPakistan Fuel Dealers Threaten Shutdown Over Pricing Dispute
پی ایم آر اے کی قانونی رکاوٹیں اور اشتہارات کی پابندی
پی ایم آر اے کی جانب سے پیش کردہ بیان میں یہ بات بھی شامل تھی کہ فی الحال بچوں کے غذائی粉 کے اشتہارات نشر کرنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ یہ معاملہ عدالتی کارروائی کا شکار ہے۔ تاہم، کمیٹی کے اراکین نے اس وجہ سے مطمئن نہیں ہونے کا اظہار کیا، کیونکہ مارکیٹ میں ایسے اشتہارات کے خلاف مؤثر نگرانی کا فقدان محسوس کیا جا رہا ہے۔ امیر ولی الدین نے اس بات پر زور دیا کہ وزارت صحت، ڈی آر اے اور پی ایم آر اے کو مل کر کام کرنا ہوگا تاکہ سفارشات پر فوری عملدرآمد یقینی بنایا جا سکے۔
سینیٹرز کی جانب سے سخت سوالات اور تنقید
سینیٹ شاہزیب خان نے بھی اس موقع پر اپنی تحریک اظہار برائے تشویش کے ذریعے اپنی تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ بچوں کے غذائی粉 کے اشتہارات ٹی وی چینلز پر نہیں چلنے چاہئیں۔ ان کا کہنا تھا کہ موجودہ حالات میں بچوں کی صحت کو ترجیح دی جائے اور ایسے مصنوعات کے اشتہارات پر پابندی عائد کی جائے تاکہ ماؤں کو دودھ پلانے کا حوصلہ ملے۔ کمیٹی کے اراکین نے اس بات پر بھی تشویش کا اظہار کیا کہ 2002 کے بچھڑے اور بچوں کی غذائیت کے قانون کے نفاذ میں کافی تاخیر ہو رہی ہے اور اس کے مطابق کوئی سخت کارروائی نہیں کی جا رہی۔
وفاقی وزیر صحت کی جانب سے ڈی آر اے کو ہدایات
وفاقی وزیر صحت مستفٰی کمال نے کمیٹی کو بتایا کہ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان (ڈی آر اے) کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ بچوں کے غذائی粉 اور دیگر دودھ کے متبادل اشیاء کے نمونے جمع کرکے ان کے اجزاء اور استعمال کی حفاظت کی جانچ پڑتال کریں۔ انہوں نے وضاحت کی کہ بچھڑا دودھ پلانے اور مناسب بچوں کی غذائیت کے مسائل عوامی صحت کے لحاظ سے انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ غذائی粉 ماؤں کے دودھ کا متبادل نہیں ہو سکتا اور اسے صرف طبی وجوہات کی بنا پر ہی استعمال کیا جانا چاہیے۔
کمیٹی کے اجلاس کے دوران یہ بھی واضح کیا گیا کہ بچوں کی صحت اور ان کی مناسب غذائیت کو یقینی بنانا سرکاری پالیسی کا ایک اہم ستون ہے۔ ڈی آر اے کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ مارکیٹ میں دستیاب مختلف برانڈز کے غذائی粉 کے کیمیکل تجزیہ کریں اور یہ یقینی بنائیں کہ ان میں ضروری غذائیت کے عناصر موجود ہیں اور وہ بچوں کی صحت کے لیے محفوظ ہیں۔ اس عمل کے نتائج کمیٹی کو دوبارہ پیش کیے جائیں گے تاکہ مزید کارروائی کی جا سکے۔
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