سینیٹ کی تبدیلی اور سپریم کورٹ کے ججز کی ریٹائرمنٹ
ڈیموکریٹس کی سینیٹ فتح کے بعد کلیرنس تھامس اور سمیول الائٹو کی ریٹائرمنٹ کی افواہیں، امریکی سپریم کورٹ کے محافظ اکثریت پر اثرات کا جائزہ۔
امریکہ میں حالیہ مڈ ٹرم الیکشن میں ڈیموکریٹک پارٹی کے سینیٹ پر حاصل کردہ غالب نتائج نے وائٹ ہاؤس اور کنگرین کے اندر نئے سیاسی تناؤ کا باعث بنے ہیں۔ جون 2025 میں ڈیموکریٹس کی طرف سے سینیٹ کی باگ ڈور سنبھلنے کے بعد سپریم کورٹ کے دو سینئرممبران کلیرنس تھامس اور سمیول الائٹو کی خدمات کی طویل میعاد اور کورٹ کی محافظ اکثریت کے استحکام پر سوالات ابھر رہے ہیں۔
سپریم کورٹ کی محافظ اکثریت کا مستقبل
الیکشن کے نتائج نے کلیرنس تھامس اور سمیول الائٹو کی طویل خدمات کو لے کر کھلی بحث کو جنم دیا ہے۔ تھامس کی عمر 78 سال اور الائٹو کی عمر 76 سال ہے، جبکہ دونوں ججز کورٹ کے سب سے محافظ موقف رکھنے والے افراد ہیں۔ ان کے فیصلوں نے امریکی قانون کو ہتھیاروں کے حقوق، حمل کے مسائل، اور صدارتی اختیارات کے شعبوں میں دائیں طرف گھمایا ہے۔Also readFederal cabinet endorses Pakistan-Kuwait defense cooperation agreement
کلیرنس تھامس نے اب تک ریٹائرمنٹ کے لیے کوئی سرکاری اشارہ نہیں دیا ہے۔ جبکہ سمیول الائٹو نے مئی میں واضح کیا تھا کہ وہ موجودہ نو ماہی مدت، جو اکتوبر میں شروع ہوئی ہے، کے اختتام تک عہدے پر قائم رہیں گے، چاہے سینیٹ کا کنٹرول ڈیموکریٹس کے پاس ہی کیوں نہ ہو جائے۔
تصدیق کے عمل اور سیاسی رکاوٹیں
امریکی آئین کے تحت ججز کی تصدیق کا اختیار سینیٹ کے پاس ہے۔ ڈیموکریٹس کے پاس اب سینیٹ میں اکثریت ہے، جس کا مطلب ہے کہ وہ جمہوریت پسند صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے کی جانے والی کسی بھی نامزدگی کو روک سکتے ہیں۔ یہ وہی طریقہ کار ہے جس کا استعمال جمہوریت پسندوں نے 2016 میں صدر باراک اوباما کے نامزد امیدوار کی تصدیق روکنے کے لیے کیا تھا۔
3 جنوری کو ڈیموکریٹس کا سرکاری طور پر سنبھالا جانے سے پہلے، موجودہ جمہوریت پسند اکثریت لیم ڈک سیشن کے دوران کنٹرول برقرار رکھے گی۔ اس مختصر مدد میں ٹرمپ کی طرف سے کسی نئے جج کی نامزدگی اور تصدیق کا عمل انتہائی مشکل ہو سکتا ہے۔ قانونی تجزیہ کار مائیکل ڈورف کا کہنا ہے کہ اگر کوئی جج صحت کے حاد مسئلے کے بغیر ریٹائر ہوتا تو یہ عمل کھلے عام سیاسی قرار پاتا۔
ریاستی عہدے داروں کا ردعمل
فلوریڈا کے گورنر رون ڈی سانتس نے سوشل میڈیا پر لکھا کہ صدر ٹرمپ کے دور میں کلیرنس تھامس یا سمیول الائٹو کے جانشین کی تصدیق کا امکان صفر ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مستقبل میں 2028 کے انتخابات میں جمہوریت پسپارٹی کو سینیٹ واپس لینا مشکل ہو سکتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ریپبلکنز کو صدارت اور سینیٹ دونوں کا کنٹرول کئی سالوں تک نہیں ملے گا۔
یہ صورتحال امریکی عدلیہ کے مستقبل کے لیے ایک سنگین چیلنج ہے۔ کلیرنس تھامس 2033 میں 84 سال کے ہوں گے، جبکہ سمیول الائٹو 82 سال کے ہوں گے، جو کہ 2000 کے بعد ریٹائرمنٹ کی اوسط عمر سے زیادہ ہے۔ اس کے باوجود دونوں کی صحت کے بارے میں کوئی شدید معلومات سامنے نہیں آئیں، حالانکہ تھامس 2022 میں فلو کے شکایت کی وجہ سے کچھ معاملات میں موجود نہیں تھے اور الائٹو مارچ میں فلڈیلفیا میں پانی کی کمی کے علاج کے لیے اسپتال میں رہے۔
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