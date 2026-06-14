سینیٹ فنانس کمیٹی نے نئے ٹیکس پابندیوں کو منظوری دی جس میں SCO سمرٹ فوارے کو ٹیکس سے بری کر دیا گیا ہے۔ سابق کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹریوڈو اور بین الاقوامی پاپ اسٹار کیتی پیری کا پابند ہے۔
سینیٹ فنانس کمیٹی نے نئے ٹیکس پابندی وں کو منظوری دی، SCO سمرٹ فوارہ کو ٹیکس سے بری کر دیا گیا۔ جسٹن ٹریوڈو اور گلوکار کیتی پیری کا پابند ہے۔ سابق کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹریوڈو اور بین الاقوامی پاپ اسٹار کیتی پیری کو دوبارہ آن لائن مباحثوں میں شامل ہونے کے لیے دیکھا گیا۔ ایک پوسٹ شئیر کی گئی ہے۔ کینیڈا نے ایک تاریخی عالمی کپ میچ کینیڈا کے اپنے گھر میں ہونے والا تھا لیکن ٹریوڈو نے امریکہ کے میچ کو پریورٹائز کر دیا۔ اس فیصلے کی وجہ سے سوشل میڈیا کے استعمال کرنے والے جوکوں اور میمز کا سامنا کرنا پڑا۔ بہت سے استعمال کرنے والوں نے کہا کہ ٹریوڈو کو پوری طرح گلوکارہ سے مگن دیکھا گیا ہے، جبکہ دوسروں نے اس ظہور کو سال کے سب سے غیر متوقع سٹار پریڈنگ میں سے ایک قرار دیا۔ جسٹن ٹریوڈو نے تقریباً دس سال تک کینیڈا کے وزیر اعظم کے طور پر خدمات انجام دیں اور ابھی بھی ملک کے سب سے پہچانے جانے والے سیاسی شخصیات میں سے ایک ہیں۔ سابق جوڑے نے تین بچوں کا حصول کیا ہے اور ان کی علیحدگی کے اعلان کے بعد ان کے بچوں کے لیے وقتاً فوقتاً معاونت کا عہد کیا ہے۔ کیتی پیری کی چارٹ ٹاپنگ ہٹوں، بیسٹ اوورڈ سیل آؤٹ ٹورز اور ٹیلی ویژن میں پیشی کے ساتھ ساتھ دس سال سے زیادہ عرصے تک انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کے سب سے بڑے ستاروں میں سے ایک ہیں.
سینیٹ فنانس کمیٹی نے نئے ٹیکس پابندیوں کو منظوری دی، SCO سمرٹ فوارہ کو ٹیکس سے بری کر دیا گیا۔ جسٹن ٹریوڈو اور گلوکار کیتی پیری کا پابند ہے۔ سابق کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹریوڈو اور بین الاقوامی پاپ اسٹار کیتی پیری کو دوبارہ آن لائن مباحثوں میں شامل ہونے کے لیے دیکھا گیا۔ ایک پوسٹ شئیر کی گئی ہے۔ کینیڈا نے ایک تاریخی عالمی کپ میچ کینیڈا کے اپنے گھر میں ہونے والا تھا لیکن ٹریوڈو نے امریکہ کے میچ کو پریورٹائز کر دیا۔ اس فیصلے کی وجہ سے سوشل میڈیا کے استعمال کرنے والے جوکوں اور میمز کا سامنا کرنا پڑا۔ بہت سے استعمال کرنے والوں نے کہا کہ ٹریوڈو کو پوری طرح گلوکارہ سے مگن دیکھا گیا ہے، جبکہ دوسروں نے اس ظہور کو سال کے سب سے غیر متوقع سٹار پریڈنگ میں سے ایک قرار دیا۔ جسٹن ٹریوڈو نے تقریباً دس سال تک کینیڈا کے وزیر اعظم کے طور پر خدمات انجام دیں اور ابھی بھی ملک کے سب سے پہچانے جانے والے سیاسی شخصیات میں سے ایک ہیں۔ سابق جوڑے نے تین بچوں کا حصول کیا ہے اور ان کی علیحدگی کے اعلان کے بعد ان کے بچوں کے لیے وقتاً فوقتاً معاونت کا عہد کیا ہے۔ کیتی پیری کی چارٹ ٹاپنگ ہٹوں، بیسٹ اوورڈ سیل آؤٹ ٹورز اور ٹیلی ویژن میں پیشی کے ساتھ ساتھ دس سال سے زیادہ عرصے تک انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کے سب سے بڑے ستاروں میں سے ایک ہیں
سینیٹ فنانس کمیٹی نئے ٹیکس پابندی SCO سمرٹ فوارہ جسٹن ٹریوڈو کیتی پیری
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