سینیٹ کمیٹی نے 20 سال کی گیس رائلٹی کی تفصیلات طلب کر لیں
سینیٹ کی پیٹرولیم کمیٹی نے وزارت پیٹرولیم اور صوبائی حکومتوں سے گزشتہ دو دہائیوں میں ملنے والی رائلٹی کی مکمل تفصیلات طلب کر لی ہیں۔
سینیٹ کی قائمہ کمیٹی برائے پیٹرولیم نے وزارتِ پیٹرولیم اور صوبائی حکومت وں کے متعلقہ محکموں سے گزشتہ بیس سالوں کے دوران گیس کمپنیوں کی طرف سے ادا کی گئی رائلٹی کی مکمل اور تفصیلی رپورٹ طلب کر لی ہے۔ اس حوالے سے ایک اہم اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ آنے والے اجلاس میں متعلقہ وزارتیں اور ادارے اپنی کارروائیوں کی شفاف رپورٹ پیش کریں گے۔
بیس سالہ رائلٹی کی تفصیلات کا مطالبہ
سینیٹر جام سیف اللہ دھاریجو کی سربراہی میں منعقد ہونے والی ذیلی کمیٹی کے اجلاس میں یہ واضح ہدایت جاری کی گئی کہ سینیٹ کمیٹی کو پچھلے 20 سال میں ملنے والی تمام رائلٹی کی تفصیلات فراہم کی جائیں۔ اس مقصد کے لیے وزارتِ پیٹرولیم کے علاوہ سندھ حکومت کے محکمہ خزانہ اور محکمہ توانائی سے بھی یہ ڈیٹا مانگا گیا ہے تاکہ حقائق کا جائزہ لیا جا سکے۔Also readArafat Minhas Nominated for ICC Player of the Month
سوئی سدرن دفتر میں ہوا اہم اجلاس
پی آئی ڈی کے مطابق یہ اجلاس سوئی سدرن گیس کمپنی کے دفتر میں منعقد ہوا جس میں سینیٹر قرۃ العین مری اور خصوصی سیکرٹری برائے وزارتِ توانائی نصیرالدین مشہود نمایاں طور پر شریک تھے۔ ایم ڈی ایس ایس جی سی امین راجپوت، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر گھوٹکی اور ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر سکھر نے بھی اس اجلاس میں شرکت کی۔
او جی ڈی سی کے استثنیٰ اور بونس کا تنازعہ
اجلاس میں سینیٹر قرۃ العین مری نے او جی ڈی سی ایل کے کردار پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ یہ کمپنی پروڈکشن بونس ادا نہیں کرتی اور دعویٰ کرتی ہے کہ وہ اس سے مستثنیٰ ہے۔ اس حوالے سے سینیٹر جام سیف اللہ دھاریجو نے او جی ڈی سی ایل کے نمائندے سے استفسار کیا کہ اسے کس قانون کے تحت استثنیٰ حاصل ہے۔
اس پر او جی ڈی سی ایل کے افسر سکندر علی شیخ نے بتایا کہ 1990 سے 1993 تک جن فیلڈز کی پروڈکشن ہوئی، ان میں ڈائریکٹوریٹ آف پیٹرولیم کنسیشنز نے انہیں استثنیٰ دیا تھا۔ انہوں نے مزید وضاحت کی کہ 1997 تک او جی ڈی سی کی ملکیت وفاقی حکومت کے پاس تھی اور اس کے بعد شیئرز تبدیل ہوئے، جس کے بعد نئی دریافت شدہ فیلڈز میں بونس ادا کیا گیا۔
شفاہی رپورٹنگ اور آڈٹ میکانزم کی جانچ
سینیٹر جام سیف اللہ دھاریجو نے رائلٹی کی مد میں ملنے والی رقم کے اخراجات اور اس کے تخمینے کے میکانزم پر بھی روشنی ڈالی۔ انہوں نے ڈائریکٹوریٹ جنرل پیٹرولیم کنسیشنز کے افسران سے پوچھا کہ کیا رائلٹی کا تخمینہ اصل پروڈکشن کے ساتھ لگایا جاتا ہے اور پروڈکشن کا تھرڈ پارٹی آڈٹ کیا جاتا ہے۔
سینیٹ کمیٹی نے او جی ڈی سی ایل کے چیف فنانشل آفیسر کو ہدایت دی کہ وہ رائلٹی کی تمام تفصیلات فراہم کریں کیونکہ پہلی پیش کردہ رپورٹ میں صرف دس سال کی کل رائلٹی بتائی گئی تھی لیکن تفصیلات موجود نہ تھیں۔ کمیٹی کا ماننا ہے کہ شفاہی معلومات کافی نہیں ہیں اور کھلی کتاب کی بنیاد پر کارروائی ہونی چاہیے۔
آن لائن شرکت کرنے والے افسران
اس اہم اجلاس میں رکن قومی اسمبلی ذوالفقار ستار باچانی، ڈپلیوٹی کمشنر گھوٹکی منظور احمد، وائس چیئرمین اوگرا شہزاد اقبال اور سوئی ناردرن گیس پائپ لائن کے نمائندے قادر خان نے آن لائن شرکت کی۔ وزارتِ پیٹرولیم کے اعلیٰ افسران نے بھی اس میٹنگ میں اپنے نقطہ نظر کا اظہار کیا۔
کمیٹی نے اگلے اجلاس کے لیے سخت شرائط مقرر کی ہیں کہ محکمہ خزانہ اور توانائی کو اپنے اعداد و شمار کے ساتھ حاضری دینی ہوگی تاکہ پچھلے دو دہائیوں میں صوبوں کو ملنے والی رائلٹی کے حوالے سے کوئی غلط فہمی باقی نہ رہے۔
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