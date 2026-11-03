سینیٹ کمیٹی فارمولا ملک پر قانون سازی کے لیے پینل تشکیل دے گی
سینیٹ کی صحت کمیٹی نے فارمولا ملک پر قانون سازی کے لیے پینل بنایا ہے۔ وزیرِ صحت مصطفیٰ کمال نے ماں اور بچے کی صحت کے مسائل پر بات کی ہے۔
سینیٹ کی قائمہ کمیٹی برائے صحت نے فارمولا ملک سے متعلق نئے قوانین کی مسودہ بندی کے لیے ایک خصوصی پینل تشکیل دیا ہے۔ اس اقدام کے پیچھے ماں کی صحت میں آنے والے ممکنہ پیچیدگیاں اور اس مصنوعات کی استعمال میں پابندی کے ممکنہ اثرات شامل ہیں۔
وزیرِ صحت کا فارمولا ملک پر پابندی کے امکانی نقصانات
کمیٹی کے اجلاس کی صدارت امیر ولید چشتی نے کی جبکہ وفاقی وزیرِ صحت مصطفیٰ کمال نے پیشکش کی کہ حکومت کو یہ غور و فکر کرنا ہوگا کہ کیا فارمولا ملک پر مکمل پابندی لگانے سے مزید مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ پاکستان میں اکثر خواتین حمل اور زچگی کے دوران سنگین طبی پیچیدگیوں کا شکار ہوتی ہیں۔Also readمحمد عامر سمیت کون سے بڑے کھلاڑی افغانستان پریمیئر لیگ کھیلیں گے؟
وزیرِ صحت نے ماں کی موت کو ایک بڑے تشویشناک مسئلے کے طور پر نمایاں کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ موجودہ صورتحال میں صرف پابندی لگانا کافی نہیں بلکہ متبادل حل تلاش کرنا بھی ضروری ہے تاکہ خواتین کی صحت کو کوئی خطرہ نہ پہنچے۔
بنگلہ دیش کا تجربہ اور انسولین کی فراہمی کا معاملہ
کمیٹی کے سربراہ نے نوٹ کیا کہ بنگلہ دیش میں فارمولا ملک کا استعمال نہیں کیا جاتا، جس سے وہاں کی صحت کی نظام کو فائدہ پہنچا ہے۔ تاہم، مصطفیٰ کمال نے پاکستان کی مقامی ضروریات کو مدنظر رکھتے ہوئے اس نقطہ نظر کو احتیاط سے دیکھا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنی آبادی کی خاص طبی ضروریات کو سمجھنا ہوگا۔
اسی اجلاس میں پاکستان میں انسولین کی قلت کے بارے میں رپورٹوں کی تردید کی گئی۔ مصطفیٰ کمال نے وضاحت کی کہ عالمی سطح پر دو بین الاقوامی برانڈز کی قلت ہے لیکن ملک میں عام طور پر انسولین دستیاب ہے۔ انہوں نے یہ تاثر مسترد کیا کہ مریضوں کو علاج کے لیے دوائیں نہیں مل رہی ہیں۔
پی آئی ایم ایس میں اصلاحات اور ڈینٹل اسکول کی منصوبہ بندی
وزیرِ صحت نے بتایا کہ پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز (پی آئی ایم ایس) میں ایک اصلاحاتی ماڈل جاری ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اسلام آباد ڈینٹل اسکول میں فیکلٹی کی تقرریاں دو ماہ کے اندر مکمل کرنے کا ارادہ ہے۔ یہ اقدام ادارے کی صلاحیتوں کو بہتر بنانے کے لیے اٹھایا گیا قدم ہے۔
پی آئی ایم ایس برن سینٹر میں اب پلاسٹک سرجری کا محکمہ قائم کر دیا گیا ہے۔ قبل ازیں، اس مرکز میں آپریشنز صرف زخموں پر پٹی بندھان تک محدود تھے۔ اب وہاں جدید پلاسٹک سرجری کی سہولیات بھی میسر ہیں جو جلنے والے مریضوں کے علاج میں اہم کردار ادا کریں گی۔
صحت کی وزارت میں سیکرٹریز کی تبدیلیاں اور ایندھن کی قیمتوں میں کمی
مصطفیٰ کمال نے اعتراف کیا کہ قومی خدمات برائے صحت کی وزارت میں گزشتہ سولہ ماہ کے دوران تقریباً نو یا دس سیکرٹریز کی تبدیلی ہوئی ہے۔ یہ مستقل تبدیلیاں انتظامی استحکام کے حوالے سے سوال اٹھاتی ہیں۔
اسی دوران، ایندھن کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کیا گیا ہے۔ پٹرول کی قیمت میں لیٹر کے حساب سے تین روپے چالیس پیسے اور ڈیزل کی قیمت میں سات روپے سات پیسے کی کمی واقع ہوئی ہے۔ یہ فیصلہ عوام کے لیے مالی ریلیف کا باعث بنے گا۔
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