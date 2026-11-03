سینیٹ کمیٹی برائے خارجہ امور کا اجلاس سفارتی کارروائیوں پر
سینیٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خارجہ امور نے وزیراعظم کے دورہ اقوام متحدہ، شنگھائی تعاون تنظیم کی قیادت اور دستاویزاتی تصدیقات کے نظام میں ڈیجیٹل ترقی پر تفصیلی بریفنگ حاصل کی۔
سینیٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خارجہ امور نے پاکستان کی خارجی پالیسی اور سفارتی اقدامات کا جائزہ لینے کے لیے ایک اہم اجلاس منعقد کیا جس کی صدارت کمیٹی کے چیئرمین آغا شاہزیب درانی نے کی۔ اس اجلاس میں شیری رحمان، روبینہ قائم خانی، انوشہ رحمان اور عامر ولی الدین چشتی نے شرکت کی اور وزارت خارجہ کی جانب سے دی گئی تفصیلی بریفنگ پر غور کیا گیا۔
وزیراعظم کے اقوام متحدہ کے دورے کا جائزہ
کمیٹی نے وزیراعظم شہباز شریف کے اقوام متحدہ کے دورے اور ان کے دوران ہونے والی اہم سفارتی ملاقاتوں کا تفصیلی جائزہ لیا۔ بریفنگ کے مطابق، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس کے حالیہ دورہ پاکستان کو کامیاب سفارتی رابطوں کی عکاسی قرار دیا گیا ہے۔ کمیٹی کے چیئرمین آغا شاہزیب درانی نے آئندہ اجلاس میں وزیراعظم کے دورہ اقوام متحدہ پر مزید تفصیلی بریفنگ دینے کی ہدایت کی اور کہا کہ اس دورے کا جائزہ ایران اور امریکا کے تنازع کے پس منظر میں لیا جائے گا۔Also readماورائی تجربات کی سائنسی وضاحت: پروفیسر کرسٹین سممنڈز مور کا تجزیہ
کمیٹی کے ارکان نے نئے سیکرٹری خارجہ کا خیرمقدم کرتے ہوئے ان کی اقوام متحدہ میں پاکستان کے مؤقف کی مؤثر نمائندگی کی تعریف کی۔ تاہم، ارکان نے وزیر خارجہ کی اس اجلاس میں عدم شرکت پر تشویش کا اظہار کیا اور کارروائی میں ان کی شرک کو لازمی قرار دیا۔ کمیٹی نے مقرر کیا کہ پارلیمانی نگرانی کو مؤثر بنانے کے لیے خارجہ پالیسی کے اہم معاملات پر مکہ معاہدہ اور بدلتی عالمی صورت حال کی بنیاد پر مزید بریفنگز طلب کی جائیں گی۔
شنگھائی تعاون تنظیم میں پاکستان کی نئی قیادت
سینیٹ کمیٹی کو پاکستان کی پہلی مرتبہ شنگھائی تعاون تنظیم (ایس سی او) کی قیادت سنبھالنے سے متعلق تیاریوں پر بریفنگ دی گئی۔ حکام نے کمیٹی کو آگاہ کیا کہ ایس سی او کے تحت مصنوعی ذہانت، علاقائی روابط اور نوجوانوں کی شمولیت کو ترجیحی امور میں شامل کیا جا رہا ہے۔ اس پلیٹ فارم کو دو طرفہ تعاون اور علاقائی سفارتی روابط کے فروغ کے لیے استعمال کرنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے۔
بریفنگ میں بتایا گیا کہ ایس سی او کے اگلے سربراہی اجلاس سمیت مختلف تقریبات میں رکن ممالک سے روابط بڑھانے کے لیے سفارتی کوششوں کو تیز کیا جا رہا ہے۔ کمیٹی کے چیئرمین آغا شاہزیب درانی نے زور دیا کہ ایس سی او اور اقتصادی تعاون تنظیم (ای سی او) میں سفارتی روابط کو ٹھوس معاشی مواقع میں تبدیل کیا جائے تاکہ نوجوانوں کی شمولیت اور علاقائی رابطوں سے قومی مفادات کو تقویت ملے۔
دستاویزاتی تصدیق میں ڈیجیٹل ترقی اور معاشی اثرات
وزارت خارجہ نے کمیٹی کو بتایا کہ دستاویزات کی تصدیق کے نظام کو ڈیجیٹل بنانے کی کوششیں جاری ہیں اور مجموعی دستاویزات کی تصدیق کے 65 فیصد کام کو ڈیجیٹل نظام پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ عمومی دستاویزات کی آن لائن تصدیق کو ایچ ای سی ڈیٹا بیس سے منسلک کر دیا گیا ہے جبکہ عوام کی سہولت کے لیے دستی تصدیق کا نظام برقرار رکھا گیا ہے۔ اپوسٹیل تصدیق کا مجموعی کام میں 35 فیصد حصہ ہے اور اس کے نظام کو نادرا کے ساتھ منسلک کرنے کی منصوبہ بندی بھی جاری ہے۔
کمیٹی نے ڈیجیٹلائزیشن کے باوجود دستاویزات کی تصدیق میں تاخیر پر تشویش کا اظہار کیا اور سرکاری دستاویزات کی تصدیق کے لیے وصول کی جانے والی فیس پر سوالات اٹھائے۔ کمیٹی نے سرکاری دستاویزات کے چارجز میں کمی پر غور کرنے کی ہدایت کی اور کیو آر کوڈ متعارف کرانے کی تجویز دی تاکہ فوری تصدیق ممکن ہو سکے اور غلط استعمال کی روک تھام یقینی بنائی جا سکے۔
آنے والا ای جی ایسٹیشن نظام اور تجاویز
سینیٹ کمیٹی نے وزارت خارجہ، ایچ ای سی اور نادرا کو ہدایت کی کہ وہ اگلے اجلاس میں مربوط ای جی ایسٹیشن نظام کا جامع منصوبہ پیش کریں۔ چیئرمین آغا شاہزیب درانی نے زور دیا کہ دستاویزات کی تصدیق کے نظام میں انسانی مداخلت اور غیر ضروری تاخیر کو کم کیا جائے۔ انہوں نے مؤثر آگاہی مہم چلانے کی بھی ہدایت کی تاکہ ڈیجیٹل تصدیق کی سہولت سے عوام کو آگاہ کیا جا سکے۔
اس دوران کمیٹی کو اقتصادی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ کونسل کے اگلے اجلاس سے متعلق تیاریوں پر بھی بریفنگ دی گئی۔ علاقائی تجارت کے کوٹے کو فعال بنانے اور ٹرانزٹ ٹریڈ کے مؤثر نظام کے قیام پر کام جاری ہونے کی اطلاعات دی گئیں۔ کمیٹی نے اس بات پر زور دیا کہ علاقائی فورمز میں پاکستان کے کردار کو قومی معاشی اور اسٹریٹجک مفادات کے لیے استعمال کرتے ہوئے مؤثر حکمت عملی اپنائی جائے تاکہ سفارتی روابط کو معاشی مواقع میں تبدیل کیا جا سکے۔
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