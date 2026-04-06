سیٹلائٹ کمپنی پلانیٹ لیبز نے ایرانی تنازع کی تصاویر کی فراہمی عارضی طور پر روک دی

واشنگٹن: سیٹلائٹ امیجنگ فراہم کرنے والی کمپنی پلانیٹ لیبز نے ہفتے کے روز اعلان کیا ہے کہ وہ امریکی حکومت کی ایک ہدایت کی تعمیل کرتے ہوئے ایران اور مشرق وسطیٰ کے تنازعات کے علاقوں کی تصاویر کا اشتراک غیر معینہ مدت کے لیے روک دے گی۔ کیلیفورنیا میں قائم کمپنی نے اپنے کلائنٹس کو ایک ای میل کے ذریعے اس فیصلے سے آگاہ کیا، جس میں وضاحت کی گئی کہ امریکی حکام نے تمام سیٹلائٹ امیجنگ فراہم کرنے والوں سے تنازعات والے علاقے کی تصاویر کا اشتراک غیر معینہ مدت کے لیے روکنے کی درخواست کی ہے۔ یہ اقدام پلانیٹ
لیبز کی جانب سے گزشتہ ماہ عائد کردہ 14 دن کی پابندی میں توسیع ہے، جس کا مقصد دشمن عناصر کو امریکی اور اس کے اتحادیوں کو نشانہ بنانے کے لیے تصاویر کے استعمال سے روکنا تھا۔ کمپنی نے بتایا کہ وہ 9 مارچ سے پہلے کی تصاویر فراہم کرنا بند کر دے گی اور توقع ہے کہ یہ پالیسی اس وقت تک نافذ رہے گی جب تک کہ تنازع ختم نہیں ہو جاتا۔ جاری تنازع اس وقت شروع ہوا جب امریکہ اور اسرائیل نے 28 فروری کو ایران پر حملے کیے۔ تہران نے سعودی عرب، کویت اور بحرین سمیت خلیجی ممالک میں اسرائیل اور امریکی فوجی اڈوں پر میزائل حملے کرکے صورتحال کو مزید کشیدہ کر دیا۔ سیٹلائٹ ٹیکنالوجی فوجی آپریشنز میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے، جیسے کہ ہدف کی شناخت، میزائل رہنمائی اور مواصلات۔ کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ ایران کو تجارتی سیٹلائٹ کی تصاویر تک رسائی حاصل ہو سکتی ہے، بشمول وہ جو امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے مخالفین کے ذریعے حاصل کی جاتی ہیں۔ یہ تصاویر صحافیوں اور محققین کے لیے بھی بہت ضروری ہیں جو ناقابل رسائی خطوں کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ پلانیٹ لیبز، جو زمین کے مشاہدے کے سیٹلائٹس کا ایک بڑا بیڑا چلاتی ہے اور حکومتوں، کارپوریشنوں اور میڈیا اداروں کو تصاویر فراہم کرتی ہے، نے مزید تبصروں کی درخواستوں کا جواب نہیں دیا۔ پینٹاگون نے انٹیلی جنس سے متعلق مسائل پر تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا۔ کمپنی نے بتایا کہ وہ ایسی تصاویر کے لیے جو سلامتی کے خطرے کا باعث نہیں ہیں، “منظم تقسیم کے نظام” میں منتقل ہو جائے گی۔ اس نئے طریقہ کار کے تحت، تصاویر کو فوری، مشن کے لیے اہم ضروریات یا عوامی مفاد میں کیس بہ کیس بنیاد پر جاری کیا جائے گا۔ پلانیٹ لیبز نے کہا کہ یہ غیر معمولی حالات ہیں، اور ہم اپنے اسٹیک ہولڈرز کی ضروریات کو متوازن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک اور تجارتی فراہم کنندہ، وینٹور (سابقہ میں میکسار ٹیکنالوجیز) نے رائٹرز کو بتایا کہ امریکی حکومت نے اس سے رابطہ نہیں کیا۔ وینٹور کے پاس برسوں سے پالیسیاں موجود ہیں جو جغرافیائی سیاسی کشیدگی کے دوران، خاص طور پر ان علاقوں میں جہاں امریکی فوجی آپریشنز فعال ہیں، کچھ تصاویر تک رسائی کو محدود کرتی ہیں۔ ان کنٹرولز میں اس بات کو محدود کرنا شامل ہو سکتا ہے کہ مخصوص علاقوں کی تصاویر کی درخواست یا خریداری کون کر سکتا ہے۔ ایک تیسرے فراہم کنندہ، بلیک سکائی ٹیکنالوجی، سے تبصرہ کرنے کے لیے رابطہ کیا گیا لیکن اس نے فوری طور پر کوئی جواب نہیں دیا۔\امریکہ اور ایران کے درمیان بڑھتے ہوئے تناؤ کے درمیان، سیٹلائٹ امیجنگ فراہم کرنے والی کمپنیوں کو امریکہ کی جانب سے جاری کردہ ہدایت کے مطابق کام کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ فیصلہ سیکیورٹی خدشات اور جاری تنازعے میں ممکنہ طور پر غلط استعمال سے بچنے کے لیے کیا گیا ہے۔ پلانیٹ لیبز کا یہ اقدام ایک وسیع تر رجحان کی عکاسی کرتا ہے جس میں حکومتیں اور نجی کمپنیاں بین الاقوامی تنازعات میں معلومات کے بہاؤ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اس فیصلے کا اثر نہ صرف پلانیٹ لیبز پر پڑے گا بلکہ صحافیوں، محققین اور ان لوگوں پر بھی پڑے گا جو ان علاقوں میں ہونے والے واقعات کو سمجھنے کے لیے سیٹلائٹ تصاویر پر انحصار کرتے ہیں۔ کمپنی کی جانب سے عائد کردہ پابندی سے معلومات تک رسائی محدود ہو جائے گی اور ممکنہ طور پر واقعات کی رپورٹنگ اور تجزیہ کرنے کی صلاحیت متاثر ہو گی۔ مزید برآں، یہ فیصلہ دیگر سیٹلائٹ امیجنگ فراہم کرنے والوں کے لیے ایک مثال قائم کر سکتا ہے، جس سے مستقبل میں اسی طرح کے اقدامات کا امکان بڑھ جاتا ہے۔\سیٹلائٹ امیجنگ کی پابندی کے پیچھے کی وجوہات میں سلامتی کے خدشات سب سے اہم ہیں۔ امریکہ کو خدشہ ہے کہ دشمن طاقتیں فوجی کارروائیوں یا دیگر حساس سرگرمیوں کے لیے سیٹلائٹ تصاویر کا غلط استعمال کر سکتی ہیں۔ اس لیے حکومت ان علاقوں میں معلومات کے بہاؤ کو محدود کرنے کی کوشش کر رہی ہے جہاں تنازعات جاری ہیں۔ پلانیٹ لیبز کی جانب سے عائد کردہ پابندی اس خطرے کو کم کرنے کی ایک کوشش ہے۔ تاہم، اس فیصلے کے کچھ منفی اثرات بھی ہو سکتے ہیں۔ معلومات تک رسائی کی کمی واقعات کے بارے میں شفافیت کو متاثر کر سکتی ہے اور بین الاقوامی برادری کے لیے صورتحال کا مکمل اندازہ لگانا مشکل بنا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ، یہ صحافیوں اور محققین کو بھی متاثر کرے گا جو ان علاقوں میں ہونے والے واقعات کی تحقیق اور رپورٹنگ کے لیے سیٹلائٹ تصاویر پر انحصار کرتے ہیں۔ اس فیصلے پر مزید تبصرہ کرتے ہوئے، یہ واضح ہے کہ حکومت اور نجی کمپنیوں کے درمیان معلومات کے بہاؤ کو کنٹرول کرنے میں ایک مشکل توازن موجود ہے۔ حکومت سلامتی کو یقینی بنانے کی کوشش کرتی ہے لیکن معلومات تک رسائی پر پابندی لگا کر اس فیصلے کے ممکنہ منفی اثرات کا بھی جائزہ لینا ضروری ہے۔ مستقبل میں، ہم شاید اسی طرح کے اقدامات دیکھیں گے، جو عالمی سطح پر معلومات کی رسائی اور سیکیورٹی خدشات کے درمیان مستقل جدوجہد کو ظاہر کرتے ہیں
