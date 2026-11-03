سیکھ برادری کے خلاف 1984 کے فسادات میں انصاف کی کبھی پامالی
1984 کے سیکھ فسادات میں شکار افراد اب بھی انصاف کی انتظار کر رہے ہیں۔ کئی دہائیوں گزر جانے کے باوجود ملزمان کے خلاف کوئی سخت کارروائی عمل میں نہیں آئی۔
1984 میں بھارت میں سیکھ برادری کے خلاف ہونے والے وحشیانہ فسادات اور اس کے نتیجے میں ہونے والے کتل عام کے شکار اب بھی انصاف کی تلاش میں ہیں۔ تاریخ کے ان سیاہ ترین ادوار میں لاکھوں سیکھ لوگ شہید ہوئے اور ان کی املاک کو تباہی کا شکار کیا گیا۔ تقریبا چالیس سال بعد بھی اس سانحے کی حقیقت اور اس میں ملوث عناصر کے خلاف کارروائی کے حوالے سے بے چینی جاری ہے۔ یہ واقعات اکتوبر کے آخر سے نومبر کی شروعات تک پھیلے ہوئے تھے جب بھارت کے سابق وزیر اعظم اندرا گاندھی کے قتل کے بعد ملک بھر میں انتشار پھیل گیا۔ سیکھ برادری پر کیے گئے ان حملوں کو منظم انداز میں ڈھایا گیا تھا جس میں مقامی سیاسی رہنماؤں اور سرکاری افسران کے تعاون کا الزام لگایا جاتا ہے۔ مردوں، خواتین اور بچوں کو بری طرح نشانہ بنایا گیا۔ بہت سی خاندانیوں کو اپنانے والے چھوڑنے پڑے۔ گھر، دکانیں اور گاڑیاں ووٹر لسٹ اور راشن کارڈز کی بنیاد پر نشانہ بنائی گئیں۔ سیکھ خواتین جنسی تشدد کا شکار ہوئیں۔ تاریخی گرودرواروں کو نذر آتش کیا گیا۔ فیکٹریاں لوٹ لئی گئیں۔ انسانیت سوز واقعات نے سیکھ برادری کو گہرے صدمے سے دوچار کر دیا۔.
1984 میں بھارت میں سیکھ برادری کے خلاف ہونے والے وحشیانہ فسادات اور اس کے نتیجے میں ہونے والے کتل عام کے شکار اب بھی انصاف کی تلاش میں ہیں۔ تاریخ کے ان سیاہ ترین ادوار میں لاکھوں سیکھ لوگ شہید ہوئے اور ان کی املاک کو تباہی کا شکار کیا گیا۔ تقریبا چالیس سال بعد بھی اس سانحے کی حقیقت اور اس میں ملوث عناصر کے خلاف کارروائی کے حوالے سے بے چینی جاری ہے۔ یہ واقعات اکتوبر کے آخر سے نومبر کی شروعات تک پھیلے ہوئے تھے جب بھارت کے سابق وزیر اعظم اندرا گاندھی کے قتل کے بعد ملک بھر میں انتشار پھیل گیا۔ سیکھ برادری پر کیے گئے ان حملوں کو منظم انداز میں ڈھایا گیا تھا جس میں مقامی سیاسی رہنماؤں اور سرکاری افسران کے تعاون کا الزام لگایا جاتا ہے۔ مردوں، خواتین اور بچوں کو بری طرح نشانہ بنایا گیا۔ بہت سی خاندانیوں کو اپنانے والے چھوڑنے پڑے۔ گھر، دکانیں اور گاڑیاں ووٹر لسٹ اور راشن کارڈز کی بنیاد پر نشانہ بنائی گئیں۔ سیکھ خواتین جنسی تشدد کا شکار ہوئیں۔ تاریخی گرودرواروں کو نذر آتش کیا گیا۔ فیکٹریاں لوٹ لئی گئیں۔ انسانیت سوز واقعات نے سیکھ برادری کو گہرے صدمے سے دوچار کر دیا۔
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