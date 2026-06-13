سیکیورٹی فورسز کا شمالی وزیرستان میں بڑا آپریشن، 21 دہشت گرد ہلاک

پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ (آئی ایس پی آر) کے مطابق شمالی وزیرستان کے علاقے میرن شاہ میں انٹیلی جنس بنیادوں پر کارروائیوں میں 21 دہشت گرد مارے گئے، جن میں چار اہم سرغنہ بھی شامل ہیں۔
پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ( آئی ایس پی آر ) کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے خیبر پختونخوا کے ضلع شمالی وزیرستان میں مختلف کارروائیوں کے دوران 21 دہشت گرد وں کو ہلاک کر دیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق یہ کارروائیاں میرن شاہ اور اس سے متصل حساس علاقوں میں کی گئیں، جہاں دہشت گرد وں کی موجودگی کی تصدیق شدہ انٹیلی جنس اطلاعات موصول ہوئی تھیں۔ سیکیورٹی فورسز نے میرن شاہ اور شمالی وزیرستان کے قریبی علاقوں میں ٹارگٹڈ آپریشن ز کیے۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ یہ آپریشن ز انٹیلی جنس کی بنیاد پر تھے اور ان علاقوں پر مرکوز تھے جہاں دہشت گرد وں کی موجودگی کی تصدیق ہو چکی تھی۔ شمالی وزیرستان کی وادیوں میں سیکیورٹی فورسز کے ٹارگٹڈ اقدامات میں شدت آ گئی ہے، جس کا مقصد خطے سے دہشت گرد نیٹ ورکس کا خاتمہ ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق تازہ ترین کارروائیوں میں ہلاک ہونے والے 21 غیر ملکی دہشت گرد وں میں چار اہم سرغنہ بھی شامل تھے۔ ہلاک شدہ سرغنہ کی شناخت خالد رضا عرف سالار، مفتون، موسیٰ اور عمران عرف عیان کے نام سے کی گئی ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق یہ دہشت گرد ماضی میں متعدد تخریبی سرگرمیوں میں براہ راست ملوث تھے۔ وہ اس علاقے میں بدامنی کا جال بھی بچھا رہے تھے، جس سے شمالی وزیرستان اور اس کے گردونواح میں امن و سلامتی کو خطرہ لاحق تھا۔ تازہ ترین کارروائیوں کے بعد اس علاقے میں سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں ہلاک ہونے والے غیر ملکی دہشت گرد وں کی مجموعی تعداد 48 تک پہنچ گئی ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق کارروائیوں کے دوران بڑی مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ علاقے میں کلیئرنس اور صفائی کے آپریشن جاری ہیں۔ اس آپریشن کا مقصد کسی بھی باقی ماندہ خطرے کا مکمل خاتمہ اور اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ دہشت گرد عناصر پیچھے نہ رہ سکیں۔ کابینہ نے بجٹ کی منظوری دی اور تنخواہوں اور پنشنوں میں 7 فیصد اضافے کی تجویز دی.
پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ (آئی ایس پی آر) کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے خیبر پختونخوا کے ضلع شمالی وزیرستان میں مختلف کارروائیوں کے دوران 21 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق یہ کارروائیاں میرن شاہ اور اس سے متصل حساس علاقوں میں کی گئیں، جہاں دہشت گردوں کی موجودگی کی تصدیق شدہ انٹیلی جنس اطلاعات موصول ہوئی تھیں۔ سیکیورٹی فورسز نے میرن شاہ اور شمالی وزیرستان کے قریبی علاقوں میں ٹارگٹڈ آپریشنز کیے۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ یہ آپریشنز انٹیلی جنس کی بنیاد پر تھے اور ان علاقوں پر مرکوز تھے جہاں دہشت گردوں کی موجودگی کی تصدیق ہو چکی تھی۔ شمالی وزیرستان کی وادیوں میں سیکیورٹی فورسز کے ٹارگٹڈ اقدامات میں شدت آ گئی ہے، جس کا مقصد خطے سے دہشت گرد نیٹ ورکس کا خاتمہ ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق تازہ ترین کارروائیوں میں ہلاک ہونے والے 21 غیر ملکی دہشت گردوں میں چار اہم سرغنہ بھی شامل تھے۔ ہلاک شدہ سرغنہ کی شناخت خالد رضا عرف سالار، مفتون، موسیٰ اور عمران عرف عیان کے نام سے کی گئی ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق یہ دہشت گرد ماضی میں متعدد تخریبی سرگرمیوں میں براہ راست ملوث تھے۔ وہ اس علاقے میں بدامنی کا جال بھی بچھا رہے تھے، جس سے شمالی وزیرستان اور اس کے گردونواح میں امن و سلامتی کو خطرہ لاحق تھا۔ تازہ ترین کارروائیوں کے بعد اس علاقے میں سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں ہلاک ہونے والے غیر ملکی دہشت گردوں کی مجموعی تعداد 48 تک پہنچ گئی ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق کارروائیوں کے دوران بڑی مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ علاقے میں کلیئرنس اور صفائی کے آپریشن جاری ہیں۔ اس آپریشن کا مقصد کسی بھی باقی ماندہ خطرے کا مکمل خاتمہ اور اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ دہشت گرد عناصر پیچھے نہ رہ سکیں۔ کابینہ نے بجٹ کی منظوری دی اور تنخواہوں اور پنشنوں میں 7 فیصد اضافے کی تجویز دی
شمالی وزیرستان دہشت گرد آئی ایس پی آر آپریشن سیکیورٹی فورسز
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