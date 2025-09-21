سیکیورٹی فورسز نے ڈی آئی خان میں دہشت گردوں کے خلاف کامیاب آپریشن کیا، جس میں سات دہشت گرد ہلاک ہوگئے۔ سابق وفاقی وزیر ہمایوں اختر خان نے سیلاب سے متاثرہ کسانوں کی بحالی کے لیے حکومت سے فوری طور پر پیکج کا مطالبہ کیا اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے اپنی سیاست کو وقف کرنے کا عزم ظاہر کیا۔
سیکیورٹی فورسز نے ڈی آئی خان میں خفیہ آپریشن کے دوران سات دہشت گرد وں کو ہلاک کر دیا۔ سابق وفاقی وزیر ہمایوں اختر خان نے حکومت سے حالیہ سیلاب سے متاثرہ کسان وں کی بحالی کے لیے فوری طور پر ایک جامع پیکج کا اعلان کرنے کا مطالبہ کیا ہے، اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ عوام کی ترقی ، خوشحالی اور راحت ان کی سیاست کا بنیادی محور ہے۔ این اے-97 میں پٹھانہ چوک سے چک نمبر 541 جی بی چکیاں والا گاؤں تک سڑک کی تعمیر کا جائزہ لینے کے دورے کے دوران گفتگو کرتے ہوئے، ہمایوں اختر خان نے کہا کہ ان کا طریقہ کار کھوکھلے
وعدوں کے بجائے عملی اقدامات پر مبنی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس منصوبے اور دیگر سڑکوں کے جال کے لیے ان کی کوششوں سے 160 ملین روپے سے زائد فنڈز مختص کیے گئے ہیں۔ چوہدری عثمان کہلوں، چوہدری محمد اکرام گریوال اور دیگر مقامی رہنما اس موقع پر ان کے ہمراہ تھے۔ سابق وزیر نے اس بات پر زور دیا کہ ان کی سیاست ذاتی مفاد سے نہیں بلکہ لوگوں کو بنیادی سہولیات فراہم کرنے کے مقصد سے چلتی ہے۔ انہوں نے حلقے کی ترقی اور خوشحالی کے لیے اپنے دیرینہ عزم کا اعادہ کرتے ہوئے کہا، “ہم نے اپنے اعمال سے ثابت کیا ہے کہ ہم عوام سے تعلق رکھتے ہیں اور کسی بھی مرحلے پر انہیں تنہا نہیں چھوڑا، نہ ہی مستقبل میں چھوڑیں گے۔”\بعد ازاں، ہمایوں اختر خان نے ان گھرانوں کا دورہ کیا جنہوں نے حال ہی میں حلقے میں اپنے پیاروں کو کھو دیا تھا، تعزیت کی اور مرحومین کے لیے فاتحہ خوانی کی۔ اس دورے کا مقصد ان لوگوں کے دکھ درد میں شریک ہونا تھا جنہوں نے سیلاب اور دہشت گردی کے واقعات میں اپنے عزیزوں کو کھویا تھا۔ ہمایوں اختر خان نے متاثرہ خاندانوں سے تعزیت کرتے ہوئے ان کے صبر و استقامت کی تعریف کی اور انہیں ہر ممکن مدد فراہم کرنے کا وعدہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ مشکل کی اس گھڑی میں متاثرہ خاندانوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کی بحالی کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے۔ سابق وفاقی وزیر نے کہا کہ حکومت کو سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں فوری طور پر امدادی کارروائیاں شروع کرنی چاہئیں اور لوگوں کو بنیادی سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنانا چاہیے۔ ہمایوں اختر خان نے کہا کہ وہ ہمیشہ عوام کی خدمت کے لیے حاضر ہیں اور ان کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتے رہیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ سیاست کا مقصد عوام کی خدمت کرنا ہے اور ان کی خوشحالی کے لیے کام کرنا ہے۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ ہمیشہ متحد رہیں اور ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے مل کر کام کریں۔\ہمایوں اختر خان کا حالیہ دورہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں کے لوگوں کے لیے ایک اہم پیغام تھا۔ یہ اس بات کا اظہار تھا کہ حکومت اور سیاسی رہنما ان کے دکھ درد میں شریک ہیں اور ان کی بحالی کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے۔ ہمایوں اختر خان کی جانب سے اعلان کردہ امدادی پیکج سے متاثرہ کسانوں کو بہت زیادہ مدد ملے گی۔ اس پیکج میں فصلوں کے نقصانات کا ازالہ، کاشتکاری کے لیے قرضوں کی فراہمی، اور دیگر سہولیات شامل ہوں گی۔ ہمایوں اختر خان کی جانب سے سڑکوں کی تعمیر کا منصوبہ بھی علاقے کی ترقی کے لیے ایک اہم قدم ہے۔ سڑکیں نہ صرف لوگوں کو ایک دوسرے سے ملنے میں مدد کریں گی بلکہ تجارت اور معیشت کو بھی فروغ دیں گی۔ ہمایوں اختر خان نے ہمیشہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیا ہے اور ان کی جانب سے کیے گئے اقدامات اس بات کا ثبوت ہیں۔ وہ ایک ایسے رہنما ہیں جو عوام کی خدمت کو اپنا فرض سمجھتے ہیں اور ان کی خوشحالی کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ ان کے حالیہ دورے اور اقدامات سے عوام میں یہ امید پیدا ہوئی ہے کہ وہ مستقبل میں بھی ان کی خدمت کرتے رہیں گے۔ ہمایوں اختر خان نے ہمیشہ اس بات پر زور دیا ہے کہ ان کی سیاست کا مقصد عوام کی خدمت کرنا ہے اور وہ اس مقصد کے لیے ہمیشہ کوشاں رہیں گے۔ ان کا حالیہ دورہ اسی مقصد کا حصہ تھا اور اس نے عوام میں یہ اعتماد پیدا کیا ہے کہ وہ ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں
