سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن کا مفتی ابرار کی حج کمپنیوں کے خلاف کارروائی
سینٹرل ڈیٹابیس رپورٹ کی بنیاد پر ایس ای سی پی نے مفتی ابرار سے منسلک تین حج ٹور آپریٹرز کو شوکاز نوٹس جاری کیے ہیں۔
سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ( ایس ای سی پی) نے مفتی ابرار سے منسلک تین بڑی حج ٹور کمپنیوں کے خلاف سخت کارروائی کا اعلان کیا ہے۔ مرکزی ڈیٹابیس کی تازہ رپورٹ کی بنیاد پر ایس ای سی پی نے ان کمپنیوں کو ملکیتی معلومات میں مبینہ بے ضابطگیوں پر نوٹس جاری کر دیے ہیں۔ یہ اقدام مفتی ابرار کے خاندان اور ان کے قریبی ساتھیوں سے منسلک کاروباری اداروں کے ریکارڈ میں خرابیوں کی نشاندہی کے بعد سامنے آیا ہے۔
حج ٹور کمپنیوں کے خلاف قانونی کارروائی
مفتی ابرار سے منسلک سجاد ٹریولز اینڈ ٹورز، ال رحاب انٹرنیشنل، اور شکر الفیضان ٹریولز کو ایس ای سی پی نے سرکاری نوٹس جاری کر کے وضاحت طلب کی ہے۔ کمیشن نے ان تینوں اداروں کو حقیقی مالکان کی معلومات جمع نہ کروانے اور دیگر قانونی تقاضوں کی خلاف ورزی پر سخت نوٹس لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ نوٹسز اس بات کی واضح مثال ہیں کہ ریگولیٹری ادارہ اب کاروباری شفافیت پر سختی سے عملدرآمد یقینی بنا رہا ہے۔Also readپاکستانی ماہرین سائبر سیکیورٹی: خلینج میں کیریئر کے مواقع اور تیاری
رپورٹ کے مطابق مفتی ابرار سے منسلک ال رحاب انٹرنیشنل کو سال 2023 کے لیے درکار حقیقی مالکان کی معلومات جمع نہ کروانے پر خاص نوٹس جاری کیا گیا ہے۔ اس کمپنی کو قانونی تقاضوں کی تعمیل میں ناکامی پر نوٹس میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ انہیں اپنی کارروائی میں سنجیدگی برتنی ہوگی۔ ایس ای سی پی نے اس معاملے کو ہیلوتھ اور قانونی حیثیت سے انتہائی اہم قرار دیا ہے۔
کمپنی ریکارڈ میں مبینہ بے ضابطگیوں کی تفصیلات
شکر الفیضان ٹریولز کو کمپنی ایکٹ 2017 کے تحت قانونی تقاضوں کی مبینہ عدم تعمیل پر شوکاز نوٹس جاری کیا گیا ہے۔ کمیشن کی طرف سے جاری کردہ دستاویزات میں واضح کیا گیا ہے کہ یہ کمپنی نے حقیقی مالکان کا مطلوبہ ریکارڈ وقت پر جمع نہیں کروایا تھا۔ یہ بے ضابطگی کمیشن کی تفتیش کے دائرہ کار میں آئی اور اب کمپنی کو اس کی وضاحت کرنی ہوگی۔
سجاد ٹریولز اینڈ ٹورز کو بھی حقیقی مالکان کا مطلوبہ ریکارڈ جمع نہ کروانے پر ایس ای سی پی نے شوکاز نوٹس جاری کیا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ مفتی ابرار کے خاندان اور ساتھیوں سے منسلک ان تین متعلقہ کمپنیوں کے ملکیتی ریکارڈ میں مبینہ بے ضابطگیوں کی نشاندہی ہوئی ہے۔ اس حوالے سے ایس ای سی پی نے مزید تحقیقات کا فیصلہ کیا ہے تاکہ حقیقی مالکان کی شناخت واضح ہو سکے۔
مفتی ابرار اور فضل الرحمان کے قریبی روابط
مفتی ابرار جمیعت علمائے اسلام ف کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کے قریبی اتحادی ہیں۔ ایس ای سی پی کے نوٹس میں بھی انہیں فضل الرحمان کے قریبی اتحادی کے طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ مفتی ابرار سے منسوب حج ٹور آپریٹرز کو ایس ای سی پی کے نوٹس میں ملکیتی معلومات میں بے ضابطگیوں پر جواب طلب کیا گیا ہے۔
اس کارروائی سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ریگولیٹری ادارہ سیاسی وابستگیوں کے باوجود قانون کے تحت کارروائی کر رہا ہے۔ مفتی ابرار سے منسلک حج ٹور آپریٹرز کو حقیقی مالکان کی معلومات جمع نہ کرانے پر ایس ای سی پی نے وضاحت طلب کرنے کے نوٹس جاری کر دیے ہیں۔ یہ اقدام پاکستان میں حج اور عمرے کے کاروبار میں شفافیت لانے کے لیے اٹھایا گیا ایک اہم قدم ہے۔
14 روز میں وضاحت طلب کرنے کی ہدایت
ایس ای سی پی نے مفتی ابرار سے منسلک تین حج ٹور کمپنیوں کو 14 روز میں وضاحت جمع کرانے کی ہدایت کی ہے۔ اگر یہ کمپنیاں اپنی قانونی ذمہ داریاں پوری کرنے میں ناکام رہیں تو کمیشن مزید سخت قانونی کارروائی کر سکتا ہے۔ نوٹسز میں واضح کیا گیا ہے کہ جواب جمع نہ کرانے کی صورت میں کمپنیوں کے خلاف ضروری اقدامات اٹھائے جائیں گے۔
اس معاملے میں ایس ای سی پی کا مقصد کاروباری ماحول میں شفافیت اور ذمہ داری کو یقینی بنانا ہے۔ مفتی ابرار سے منسلک تینوں کمپنیوں کو اب اپنے ریکارڈ کی درستگی ثابت کرنی ہوگی۔ اگر ریکارڈ میں کسی قسم کی غلطی یا بے ضابطگی ثابت ہوتی ہے تو قانون کے تحت کارروائی کی جائے گی۔
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