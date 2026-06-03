سی آئی اے اور انٹیلی جنس کمیونیٹی کے درمیان اختلافات اور اختلافات ہیں

سی آئی اے اور ODNI کے درمیان اختلاف کے باعث انٹیلیجنس معلومات کی تقسیم پر پابندی عائد کی گئی ہے ، جس کی وجہ سے نئی معلومات کی سطح میں کمی ہوئی ہے اور ان کی تقسیم میں مدد کرنے والے سی آئی اے کے ممبران کی تعاون میں کمی آئی ہے ۔ یہ اختلاف اس لیے بڑھا کہ ODNI نے ٹاسک فورس کے سربراہ ، گبرڈ کی جانب سے ہوئے ، اس کی جانب سے نئے انٹیلی جنس معاہدوں کی نشاندہی کی گئی ہے ۔ ان اختلافات کو حل کرنے کی کوشش کی گئی پہلے ہی سال جاری ہے ، جس کی وجہ سے پریڈنٹ ٹرمپ (Trump) کے عہد کی طرف سے انٹیلی جنس کے لیے انفرادی ذمہ داریوں میں تعاون میں کمی آئی ہے ۔ ان اختلافات کی وجہ سے یہ بات اب واضح ہو چکی ہے ہے کہ سی آئی اے کے ممبران کی انفارمیشن شیئنگ اور ڈیکلاسیفکیشن کی پروٹوکولز کو ان کے ذریعہ غیر ملکی چلایا جا رہا ہے ۔
کہا جاتا ہے کہ ڈائریکٹر آف نیشنل انٹیلی جنس (ODNI) کی زیرقیادت ایک ٹاسک فورس نے اپریل 2025 میں تشکیل دی تھی ، جو قومی انٹیلی جنس کونسل (NIC) کے ممبران کا ایک گروپ تھا۔ اس نے 2025 کے وسط میں ہی اپریل میں ، جب گبرڈ نے نیشنل انٹیلی جنس کونسل (NIC) کے ممبران کی ایک ٹاسک فورس کے صدر کے طور پر خدمات انجام دینی تھیں کی جانب سے ، ڈائریکٹر جنرل جان ریٹکلف (Director John Ratcliffe) کے ہمراہ انٹیلی جنس معلومات کی تقسیم اور معراج کی ذمہ داریوں پر اختلافات کھڑے ہو گئے ، جس سے یہ اختلافات ہی بڑھ گئے۔ انٹیلی جنس کمیونٹی کے اندر تعاون میں تیل کے کردار ادا کرنے والی ODNI کی جانب سے ، جس کے ذریعہ انٹیلی جنس سگنل کو چلنے میں مدد ملتی ہے ، کے بڑھنے کے باوجود ، یہ اختلافات ہی بڑھ گئے ہیں.
کہا جاتا ہے کہ ڈائریکٹر آف نیشنل انٹیلی جنس (ODNI) کی زیرقیادت ایک ٹاسک فورس نے اپریل 2025 میں تشکیل دی تھی ، جو قومی انٹیلی جنس کونسل (NIC) کے ممبران کا ایک گروپ تھا۔ اس نے 2025 کے وسط میں ہی اپریل میں ، جب گبرڈ نے نیشنل انٹیلی جنس کونسل (NIC) کے ممبران کی ایک ٹاسک فورس کے صدر کے طور پر خدمات انجام دینی تھیں کی جانب سے ، ڈائریکٹر جنرل جان ریٹکلف (Director John Ratcliffe) کے ہمراہ انٹیلی جنس معلومات کی تقسیم اور معراج کی ذمہ داریوں پر اختلافات کھڑے ہو گئے ، جس سے یہ اختلافات ہی بڑھ گئے۔ انٹیلی جنس کمیونٹی کے اندر تعاون میں تیل کے کردار ادا کرنے والی ODNI کی جانب سے ، جس کے ذریعہ انٹیلی جنس سگنل کو چلنے میں مدد ملتی ہے ، کے بڑھنے کے باوجود ، یہ اختلافات ہی بڑھ گئے ہیں
سی آئی اے کی نئے اسٹرٹجک کمنڈر کے ذریعہ بڑی ہی
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