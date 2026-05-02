ریباری اور کھیم چند جنڈوڑا دو ہندو نوجوان ہیں جو سینٹرل سپیریئر سروسز (سی ایس ایس) امتحانات میں کامیاب ہوئے ہیں۔ کھیم چند کے والدین نے بیٹے کی تعلیم کے لیے زیورات فروخت کیے اور قرضے لیے، جبکہ جیون ریباری نے وسائل کی کمی کے سبب سکھ گردوارے میں پناہ لی۔ دونوں نے سرکاری تعلیمی اداروں سے تعلیم حاصل کی اور کامیابی حاصل کی، جہاں کھیم چند نے ماسٹرز ڈگری حاصل کی اور جیون نے قانون کی ڈگری حاصل کر کے پولیس سروس آف پاکستان میں الاٹمنٹ حاصل کی۔
سی ایس ایس امتحانات میں ہندو نوجوانوں کی کامیابی : ایک کی والدہ کے زیورات بِک گئے، دوسرے نے سکھ گردوارے میں پناہ لی ریباری اور کھیم چند جنڈوڑا ان 355 افراد میں سے ہیں، جو اس برس سینٹرل سپیریئر سروسز (سی ایس ایس) کے امتحانات میں کامیاب ہوئے ہیں۔ اس برس ملک بھر سے 12 ہزار 792 افراد نے سی ایس ایس کے امتحانات دیے تھے، جن میں سے صرف دو فیصد افراد ہی کامیاب ہو سکے۔ ان میں سے دستیاب آسامیوں اور قومی کوٹہ سسٹم کے تحت صرف 170 امیدواروں کو ہی ملازمتوں کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ان دونوں کے لیے کامیابی کا راستہ آسان نہیں تھا۔ جہاں کھیم چند کے والدین کو بیٹے کی پڑھائی کے لیے بھاری سود پر قرضہ لینا پڑا اور زیورات فروخت کرنے پڑے، وہیں جیون نے وسائل کی کمی کے سبب ایک گُردوارے میں پناہ لی اور لنگر سے اپنی ضروریات پوری کیں۔ کھیم چند جنڈوڑا ، جن کی برادری کا نام سندھی زبان میں ’جنڈ‘ یعنی پتھر کی چکی سے نکلا ہے، بتاتے ہیں کہ ’ہماری برادری کا نام ہی اس پتھر کے برتن سے نکلا ہے، نسلوں سے ہمارے لوگ زمین پر بیٹھ کر ہاتھ سے اناج پیستے رہے ہیں، بعد میں ہم تعمیراتی شعبے یعنی مزدوری کی طرف آ گئے۔‘ کھیم چند کے مطابق ان کی برادری میں تعلیم حاصل کرنے کو بغاوت اور اپنے آبائی کام سے غداری سمجھا جاتا تھا لیکن ان کے والد نے پرائمری سکول ٹیچر بننے کی ’جرأت‘ کی۔ اسی جرأت نے کھیم چند کے لیے آگے کا راستہ ہموار کیا۔ کھیم چند نے سکول سے گریجویشن تک تعلیم سرکاری تعلیم ی اداروں سے ہی حاصل کی۔ اُنھوں نے شاہ لطیف یونیورسٹی خیرپور سے گریجویشن کی اور اس کے بعد ماسٹرز کے لیے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور میں داخلہ لیا۔ اُنھوں نے بتایا کہ تعلیم کے اخراجات پورے کرنے کے لیے ان کی والدہ نے اپنے زیورات فروخت کر دیے اور والد نے نجی بینکوں سے بھاری سود پر قرضے لیا۔ جیون ریباری کا سفر بھی کھیم چند سے زیادہ مختلف نہیں ہے۔ بدین کے ایک چھوٹے سے قصبے نندو میں پیدا ہونے والے جیون کا بچپن آٹے کی اس چکی کے گرد گزرا جہاں ان کے والد یومیہ اجرت پر کام کرتے تھے۔ ان کی ریباری کمیونٹی بھی منفرد اور محدود کمیونٹی ہے، جو تھرپارکر کے علاقے ننگرپارکر، بدین اور میرپور خاص میں آباد ہے۔ ان کا کام مال مویشی پالنا تھا اور وہ ان کے چارے اور پانی کے لیے بستی بستی بھٹکتے تھے۔ حالات میں تبدیلی کے بعد اس برادری کے لوگوں نے مستقل رہائش کے لیے اپنے گاؤں بنا لیے لیکن اکثر تعلیم سے دُور ہی رہے۔ جیون ریباری کی پیدائش ضلع بدین کے ایک قصبے نندو میں ہوئی اور بعد میں ان کے والد انھیں کھوسکی قصبے لے گئے، جہاں سے ان کی بنیادی تعلیم کا آغاز ہوا۔ یونیورسٹی تک کی تعلیم انھوں نے سرکاری اداروں سے ہی حاصل کی۔ اُنھوں نے سندھ یونیورسٹی کے شعبہ قانون سے 2021 میں ایل ایل بی کیا تھا۔ ’میں لاہور گیا اور وہاں سی ایس ایس کی تیاری شروع کی، میں نے سنہ 2023 میں پہلی کوشش کی جس میں ناکام رہا اور دو پرچوں میں فیل ہو گیا۔‘ ’بعد ازاں میں نے سی ایس ایس سپیشل 2023 کا امتحان دیا جو میں نے پاس کر لیا اور مجھے آفس مینجمنٹ گروپ میں الاٹمنٹ ملی۔ پھر میں نے 2025 میں دوبارہ امتحان دیا، جس میں میں کامیاب ہوا اور مجھے پولیس سروس آف پاکستان میں بطور اے ایس پی الاٹمنٹ ملی۔‘ تعلیم کے ساتھ ساتھ وہ ٹیوشن پڑھا کر اپنے اخراجات پورے کرتے تھے۔ لیکن جب لاہور میں وسائل ختم ہو گئے تو جیون کے پاس رہنے کے لیے چھت تک نہ تھی۔ پھر اُنھوں نے ایک گردوارے میں پناہ لی، جہاں سکھ برادری نے انھیں لنگر اور رہنے کی جگہ فراہم کی۔ جیون کی کامیابی اس لیے بھی خاص ہے کہ اُنھوں نے اقلیتی کوٹے کا سہارا نہیں لیا، بلکہ جنرل میرٹ پر ملک کے بہترین نجی تعلیم ی اداروں کے امیدواروں کو شکست دے کر کامیابی حاصل کی۔ وہ کہتے ہیں کہ ’میں صرف مخصوص نشست پر افسر نہیں بننا چاہتا تھا، میں ثابت کرنا چاہتا تھا کہ ریباری برادری کا بچہ ملک کے بہترین دماغوں کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے۔‘ سی ایس ایس کے فارن سروس سے لے کر پوسٹ سروس تک 12 گروپس ہیں۔ سنہ 2022 کے نتائج آنے کے بعد راجندر مینگھواڑ پہلے ہندو پی ایس پی افسر بنے تھے۔ جیون ریباری کہتے ہیں کہ ’میرا تعلق ایک دیہی علاقے سے ہے جہاں سب سے بڑا مسئلہ امن و امان کا ہوتا ہے، میرا مقصد تھا کہ میں اس صورتحال کو بہتر بنانے میں کردار ادا کروں۔‘ ’میرے والد کی بھی خواہش تھی کہ میں یونیفارم سروس میں جاؤں۔ چکی پر جہاں وہ کام کرتے تھے، وہاں کشمور وغیرہ سے لوگ آتے تھے اور سابق آئی جی سندھ پولیس غلام نبی میمن جیسے افسران کی تعریف کرتے تھے کہ اُنھوں نے علاقے میں امن و امان بہتر کیا۔ اسی سے مجھے بھی تحریک ملی کہ میں لوگوں کے لیے کچھ کروں، انصاف فراہم کروں اور مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہوں۔‘ سنہ 2021 میں راجندر کمار جب پہلے پی ایس پی افسر بنے، تو اس سے مجھے مزید حوصلہ ملا کہ میں بھی اس شعبے میں آئےں اور دوسروں کے لیے مثال بنوں.
سی ایس ایس امتحانات میں ہندو نوجوانوں کی کامیابی: ایک کی والدہ کے زیورات بِک گئے، دوسرے نے سکھ گردوارے میں پناہ لی ریباری اور کھیم چند جنڈوڑا ان 355 افراد میں سے ہیں، جو اس برس سینٹرل سپیریئر سروسز (سی ایس ایس) کے امتحانات میں کامیاب ہوئے ہیں۔ اس برس ملک بھر سے 12 ہزار 792 افراد نے سی ایس ایس کے امتحانات دیے تھے، جن میں سے صرف دو فیصد افراد ہی کامیاب ہو سکے۔ ان میں سے دستیاب آسامیوں اور قومی کوٹہ سسٹم کے تحت صرف 170 امیدواروں کو ہی ملازمتوں کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ان دونوں کے لیے کامیابی کا راستہ آسان نہیں تھا۔ جہاں کھیم چند کے والدین کو بیٹے کی پڑھائی کے لیے بھاری سود پر قرضہ لینا پڑا اور زیورات فروخت کرنے پڑے، وہیں جیون نے وسائل کی کمی کے سبب ایک گُردوارے میں پناہ لی اور لنگر سے اپنی ضروریات پوری کیں۔ کھیم چند جنڈوڑا، جن کی برادری کا نام سندھی زبان میں ’جنڈ‘ یعنی پتھر کی چکی سے نکلا ہے، بتاتے ہیں کہ ’ہماری برادری کا نام ہی اس پتھر کے برتن سے نکلا ہے، نسلوں سے ہمارے لوگ زمین پر بیٹھ کر ہاتھ سے اناج پیستے رہے ہیں، بعد میں ہم تعمیراتی شعبے یعنی مزدوری کی طرف آ گئے۔‘ کھیم چند کے مطابق ان کی برادری میں تعلیم حاصل کرنے کو بغاوت اور اپنے آبائی کام سے غداری سمجھا جاتا تھا لیکن ان کے والد نے پرائمری سکول ٹیچر بننے کی ’جرأت‘ کی۔ اسی جرأت نے کھیم چند کے لیے آگے کا راستہ ہموار کیا۔ کھیم چند نے سکول سے گریجویشن تک تعلیم سرکاری تعلیمی اداروں سے ہی حاصل کی۔ اُنھوں نے شاہ لطیف یونیورسٹی خیرپور سے گریجویشن کی اور اس کے بعد ماسٹرز کے لیے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور میں داخلہ لیا۔ اُنھوں نے بتایا کہ تعلیم کے اخراجات پورے کرنے کے لیے ان کی والدہ نے اپنے زیورات فروخت کر دیے اور والد نے نجی بینکوں سے بھاری سود پر قرضے لیا۔ جیون ریباری کا سفر بھی کھیم چند سے زیادہ مختلف نہیں ہے۔ بدین کے ایک چھوٹے سے قصبے نندو میں پیدا ہونے والے جیون کا بچپن آٹے کی اس چکی کے گرد گزرا جہاں ان کے والد یومیہ اجرت پر کام کرتے تھے۔ ان کی ریباری کمیونٹی بھی منفرد اور محدود کمیونٹی ہے، جو تھرپارکر کے علاقے ننگرپارکر، بدین اور میرپور خاص میں آباد ہے۔ ان کا کام مال مویشی پالنا تھا اور وہ ان کے چارے اور پانی کے لیے بستی بستی بھٹکتے تھے۔ حالات میں تبدیلی کے بعد اس برادری کے لوگوں نے مستقل رہائش کے لیے اپنے گاؤں بنا لیے لیکن اکثر تعلیم سے دُور ہی رہے۔ جیون ریباری کی پیدائش ضلع بدین کے ایک قصبے نندو میں ہوئی اور بعد میں ان کے والد انھیں کھوسکی قصبے لے گئے، جہاں سے ان کی بنیادی تعلیم کا آغاز ہوا۔ یونیورسٹی تک کی تعلیم انھوں نے سرکاری اداروں سے ہی حاصل کی۔ اُنھوں نے سندھ یونیورسٹی کے شعبہ قانون سے 2021 میں ایل ایل بی کیا تھا۔ ’میں لاہور گیا اور وہاں سی ایس ایس کی تیاری شروع کی، میں نے سنہ 2023 میں پہلی کوشش کی جس میں ناکام رہا اور دو پرچوں میں فیل ہو گیا۔‘ ’بعد ازاں میں نے سی ایس ایس سپیشل 2023 کا امتحان دیا جو میں نے پاس کر لیا اور مجھے آفس مینجمنٹ گروپ میں الاٹمنٹ ملی۔ پھر میں نے 2025 میں دوبارہ امتحان دیا، جس میں میں کامیاب ہوا اور مجھے پولیس سروس آف پاکستان میں بطور اے ایس پی الاٹمنٹ ملی۔‘ تعلیم کے ساتھ ساتھ وہ ٹیوشن پڑھا کر اپنے اخراجات پورے کرتے تھے۔ لیکن جب لاہور میں وسائل ختم ہو گئے تو جیون کے پاس رہنے کے لیے چھت تک نہ تھی۔ پھر اُنھوں نے ایک گردوارے میں پناہ لی، جہاں سکھ برادری نے انھیں لنگر اور رہنے کی جگہ فراہم کی۔ جیون کی کامیابی اس لیے بھی خاص ہے کہ اُنھوں نے اقلیتی کوٹے کا سہارا نہیں لیا، بلکہ جنرل میرٹ پر ملک کے بہترین نجی تعلیمی اداروں کے امیدواروں کو شکست دے کر کامیابی حاصل کی۔ وہ کہتے ہیں کہ ’میں صرف مخصوص نشست پر افسر نہیں بننا چاہتا تھا، میں ثابت کرنا چاہتا تھا کہ ریباری برادری کا بچہ ملک کے بہترین دماغوں کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے۔‘ سی ایس ایس کے فارن سروس سے لے کر پوسٹ سروس تک 12 گروپس ہیں۔ سنہ 2022 کے نتائج آنے کے بعد راجندر مینگھواڑ پہلے ہندو پی ایس پی افسر بنے تھے۔ جیون ریباری کہتے ہیں کہ ’میرا تعلق ایک دیہی علاقے سے ہے جہاں سب سے بڑا مسئلہ امن و امان کا ہوتا ہے، میرا مقصد تھا کہ میں اس صورتحال کو بہتر بنانے میں کردار ادا کروں۔‘ ’میرے والد کی بھی خواہش تھی کہ میں یونیفارم سروس میں جاؤں۔ چکی پر جہاں وہ کام کرتے تھے، وہاں کشمور وغیرہ سے لوگ آتے تھے اور سابق آئی جی سندھ پولیس غلام نبی میمن جیسے افسران کی تعریف کرتے تھے کہ اُنھوں نے علاقے میں امن و امان بہتر کیا۔ اسی سے مجھے بھی تحریک ملی کہ میں لوگوں کے لیے کچھ کروں، انصاف فراہم کروں اور مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہوں۔‘ سنہ 2021 میں راجندر کمار جب پہلے پی ایس پی افسر بنے، تو اس سے مجھے مزید حوصلہ ملا کہ میں بھی اس شعبے میں آئےں اور دوسروں کے لیے مثال بنوں
سی ایس ایس امتحانات ہندو نوجوانوں کی کامیابی کھیم چند جنڈوڑا جیون ریباری پولیس سروس آف پاکستان