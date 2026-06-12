سی این ایف نے سرحدی گاؤں میں منشیات فروشوں پر کارروائی کی، وزیر کے کزن گرفتار

کاؤنٹر نرکوٹکس فورس نے خفیہ اطلاعات کے تحت سرحدی دیہات باسنس میں منشیات کی اسمگلنگ کے شبہ میں چھاپہ مارا۔ اس آپریشن میں پنجاب کے مہلت مال اور فلاح و بہبود وزیر کے کزن سمیت تین سے چار افراد گرفتار ہوئے۔ حکام نے اس کے بعد مزید گرفتاریاں اور قانونی کارروائی کا اعلان کیا۔
لاہور (دنیا نیوز) - کاؤنٹر نرکوٹکس فورس ( سی این ایف ) نے ایک اطلاعات کے بعد سرحدی دیہات میں چھاپہ مارا اور منشیات کی اسمگلنگ کے شبہ میں تین سے چار افراد کو حراست میں لیا۔ اس آپریشن میں گرفتار شدہ افراد میں پنجاب کے مہلت مال اور فلاح و بہبود وزیر سہیل شاکت بٹ کے کزن بھی شامل ہیں۔ ذرائع کے مطابق، سی این ایف نے وزیر کے چچا کے گھر کا بھی معائنہ کیا۔ رپورٹوں کے مطابق کارروائی کے دوران سی این ایف کے اہلکاروں اور وزیر کے درمیان سخت الفاظ کے تبادلے اور پکڑنے کی کوشش میں مخالفت کا سامنا ہوا۔ سی این ایف نے اس چھاپے کی تصدیق کی اور کہا کہ یہ قانونی چارہ جوئی کے مطابق کیا گیا۔ قائم شدہ معلومات کے مطابق، سرکاری ذرائع نے بتایا کہ سی این ایف کو خفیہ اطلاعات موصول ہوئی تھیں کہ دیہات باسنس میں منشیات کی فروخت ہو رہی ہے۔ اس بنا پر فورس نے سیکور سائیٹوں کی تلاش کے ساتھ ساتھ علاقائی گھرانوں پر چھاپے مارے۔ چھاپے کے دوران تین سے چار افراد، جن میں وزیر کے کزن بھی شامل تھے، کو گرفتار کر لیا گیا اور ان سے ابتدائی interrogation جاری ہے۔ مزید اغوا شدہ افراد کی متوقع صورتحال کے پیشِ نظر، تحقیق کے دائرے کو بڑھایا گیا ہے۔ سرحدی علاقوں میں منشیات فروشوں کے خلاف سخت ردعمل جاری رکھنے کا اعلان حکومت نے کیا ہے۔ اس ضمن میں وزارت داخلہ اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے کہا ہے کہ منشیات سے لڑائی کے لیے آپریشنز جاری رہیں گے اور مستقبل میں زیادہ افراد کو حراست میں لیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ، ترکی کی زمینی فوج کے کمانڈر نے پاکستان کے فوجی حکام سے دفاعی تعاون کو مزید گہرا کرنے کی دعوت بھی دی ہے۔ یہ پیغام علاقائی سکیورٹی اور تعاون کے بڑھتے ہوئے اہداف کو ظاہر کرتا ہے.
لاہور (دنیا نیوز) - کاؤنٹر نرکوٹکس فورس (سی این ایف) نے ایک اطلاعات کے بعد سرحدی دیہات میں چھاپہ مارا اور منشیات کی اسمگلنگ کے شبہ میں تین سے چار افراد کو حراست میں لیا۔ اس آپریشن میں گرفتار شدہ افراد میں پنجاب کے مہلت مال اور فلاح و بہبود وزیر سہیل شاکت بٹ کے کزن بھی شامل ہیں۔ ذرائع کے مطابق، سی این ایف نے وزیر کے چچا کے گھر کا بھی معائنہ کیا۔ رپورٹوں کے مطابق کارروائی کے دوران سی این ایف کے اہلکاروں اور وزیر کے درمیان سخت الفاظ کے تبادلے اور پکڑنے کی کوشش میں مخالفت کا سامنا ہوا۔ سی این ایف نے اس چھاپے کی تصدیق کی اور کہا کہ یہ قانونی چارہ جوئی کے مطابق کیا گیا۔ قائم شدہ معلومات کے مطابق، سرکاری ذرائع نے بتایا کہ سی این ایف کو خفیہ اطلاعات موصول ہوئی تھیں کہ دیہات باسنس میں منشیات کی فروخت ہو رہی ہے۔ اس بنا پر فورس نے سیکور سائیٹوں کی تلاش کے ساتھ ساتھ علاقائی گھرانوں پر چھاپے مارے۔ چھاپے کے دوران تین سے چار افراد، جن میں وزیر کے کزن بھی شامل تھے، کو گرفتار کر لیا گیا اور ان سے ابتدائی interrogation جاری ہے۔ مزید اغوا شدہ افراد کی متوقع صورتحال کے پیشِ نظر، تحقیق کے دائرے کو بڑھایا گیا ہے۔ سرحدی علاقوں میں منشیات فروشوں کے خلاف سخت ردعمل جاری رکھنے کا اعلان حکومت نے کیا ہے۔ اس ضمن میں وزارت داخلہ اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے کہا ہے کہ منشیات سے لڑائی کے لیے آپریشنز جاری رہیں گے اور مستقبل میں زیادہ افراد کو حراست میں لیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ، ترکی کی زمینی فوج کے کمانڈر نے پاکستان کے فوجی حکام سے دفاعی تعاون کو مزید گہرا کرنے کی دعوت بھی دی ہے۔ یہ پیغام علاقائی سکیورٹی اور تعاون کے بڑھتے ہوئے اہداف کو ظاہر کرتا ہے
منشیات سرحدی کارروائی سی این ایف وزیر کا کزن دفاعی تعاون